«Звание жены худрука тревожно - кругом молодые и очень красивые актрисы»: Собчак призналась, что боится потерять мужа

Ксения Собчак и Константин Богомолов на презентации сериала "Хороший человек". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выйдя замуж за Константина Богомолова, Ксения Собчак вовсю пользуется своим статусом жены режиссера. Константин уже снял ее в своих «Содержанках» и в проекте периода самоизоляции «Безопасные связи». А теперь дал роль в еще одном сериале – детективной драме «Хороший человек». Проект стартует на видеосервисе Start 20 августа. Накануне премьеры Богомолов устроил презентацию сериала, куда пригласил всю съемочную группу, в том числе и свою жену.

- Мне хотелось поработать вместе с мужем, чтобы он покричал на меня во время съемок – это так сексуально, - кокетливо призналась Собчак журналистам.

Ксения играет в сериале мужа роль хваткой предпринимательницы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения только-только вернулась из Сочи, где она отдыхала вместе с сыном Платоном. Кроме свежего загара 38-летняя телеведущая продемонстрировала абсолютно прекрасный нос – от перелома, который с ней случился месяц назад, не осталось и следа. Как именно она получила травму, так и осталось загадкой (сама Ксения мимоходом упомянула, что неудачно упала, сильно ушибла нос и заработала сотрясение).

От перелома носа на лице Ксении не осталось и следа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Собчак и Богомолов тщательно подготовились к встрече с фотографами: оба в светлом, костюмы явно подобраны личным стилистом Ксении. Собираясь на презентацию, телеведущая пошутила в Инстаграме – мол, положение супруги режиссера обязывает, нужно одеваться чинно и прилично.

- На премьеру к Константину Юрьевичу всегда одеваюсь тщательно, опрятно. Звание «жены худрука» тревожно. Кругом молодые и очень красивые актрисы. Приходиться брать послушным характером и умением жарить котлеты! – написала Собчак.

Константин Богомолов с исполнителями главных ролей Юлией Снигирь и Никитой Ефремовым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Насчет очень красивых актрис Ксения не слукавила – конкуренцию на премьере ей составила Юлия Снигирь. 37-летняя актриса была чудо как хороша в брючном костюме из черной кожи. За последнее время Юлия еще больше похудела (поклонники в Инстаграме то и дело просят ее забыть про диеты и набрать пару килограммов). На презентацию она пришла одна: гражданский муж Снигирь Евгений Цыганов на премьере возлюбленной не появился.

Юлия Снигирь в сериале играет женщину-следователя. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В сериале Юлии досталась главная роль: она играет следователя Евгению Ключевскую. Фильм основан на реальных событиях и заново переосмысливает историю «ангарского маньяка» Михаила Попкова - самого страшного серийного убийцы и насильника современной России. В 2015 году его приговорили к двум пожизненным срокам за убийство 84 женщин.

Юлия Снигирь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Евгения расследует цепь убийств, но ее босс явно не доволен ходом дела. И приставляет к ней в напарники молодого перспективного следователя Ивана Крутихина (его играет Никита Ефремов). На первый взгляд, молодой, привлекательный и амбициозный Иван – идеальный парень. Однако еще в первой серии зрители узнают его секрет, и это делает и без того лихо закрученный сюжет еще более интригующим. Что касается Собчак, то в сериале она перевоплотилась в местную предпринимательницу – хваткую женщину со сложной судьбой.