Гвардия Лукашенко: «Космонавты» с дубинками

Фото: Наталия ФЕДОСЕНКО/ТАСС

На сторону демонстрантов никто не перейдет

Отряд милиции особого назначения (ОМОН) Белоруссии не переставал существовать в системе Внутренних войск МВД республики со времен СССР. Он в отличие от российских подразделений не менялся с 1988 года. Никогда не переименовывался и не переподчинялся, сохранившись вместе с другими спецподразделениями республики: «Алмазом», СОБРом и «Альфой» КГБ. А потому все заявления о том, что кто-то и где-то там «опустил щиты» или перешел на сторону оппозиции - явный вымысел.

1500 сотрудников ОМОНа Беларуси отвечают за «пресечение групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, актов терроризма и экстремистских проявлений во время проведения массовых мероприятий».

Поэтому, когда бойцов ОМОНа обвиняют в жестоких или неоправданных задержаниях, это все просто детский лепет. Если на месте митинга появился спецназ, значит, он будет применен. Разгон стихийных демонстраций - его работа. На это они заточены. А посмотрев, что творилось с украинским «Беркутом», они уж точно не перейдут на сторону митингующих.

Сбить с ног бойца весом 150 кг вряд ли удастся

Чтобы попасть в белорусский ОМОН, нужно иметь отличное состояние здоровья. На экзамене боец должен подтянуться 18 раз, пробежать три километра за 13 минут, отжаться 60 раз за минуту. И все это в один заход. Сразу после сдачи физической подготовки бойца испытывают на устойчивость психики. Ставят на ринг против одного и нескольких спецназовцев, проверяют на выносливость.

Потому, когда я вижу митингующих молодых людей, хочется у них спросить: а смогут ли они пройти полосу препятствий, выполнить вышеперечисленные нормативы, а затем выйти победителем в спарринге с 2 - 6 мужчинами? Ведь иначе брошенный ими вызов бойцам ОМОНа больше походит на какой-то изощренный акт садомазохизма.

Уже в ходе последующих занятий бойцов ОМОНа учат эффективным (не путать с единоборствами) приемам обезвреживания преступников и тактикой по разгону демонстрантов. В них входят удары шлемом (вес от 1,9 до 4,1 кг), элементами защиты, щитами и специальной обувью, которая защищает ступню и пальцы ног бойца стальными вкладками. Оружием может стать практически любой элемент формы бойца. Если он просто резко опустит на подъем ноги хулигана свой противоударный щит «Авангард» или «Штурм» (массой от 3,5 до 4 кило), тот получит перелом.

Все движения в толпе сотрудника ОМОНа отрабатываются до автоматизма. Боец в экипировке, которая весит около 50 килограммов, может даже не заметить, что наступил кому-то на ногу или на руку. Комично выглядят некоторые демонстранты, которые пытаются сбить с ног бойцов ОМОНа под 1,5 центнера весом.

Чтобы попасть в белорусский ОМОН, нужно иметь отличное состояние здоровья. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Подготовка «черепах»

Бойцов учат специальным перестроениям, которые позволяют разделить толпу, «вырезать» из нее нескольких активистов, или часами выживать под прикрытием щитов в окружении вооруженной камнями толпы. Такой элемент называется «черепаха». В тренировках участниками митинга выступают сами бойцы ОМОНа. Они ищут всевозможные бреши в защите своих сослуживцев.

В методичках для демонстрантов расписаны приемы по борьбе с «черепахами». Авторы предлагают забрасывать щиты бойцов бутылками с горючей смесью, а также крючьями на цепях растаскивать их за ноги. Вот какие «миролюбивые» советы дают участникам «оранжевых революций».

С проявлениями подобного крайнего насилия спецназовцы столкнулись на украинском майдане. Их обливали бензином, в них стреляли из боевого оружия, их забрасывали сетками с крючьями. Было все.

Их используют отряды особого назначения и в России, и в Беларуси.

Организаторов ищут беспилотники

Времена, когда революционеры писали секретные письма молоком, давно прошли. Для связи все пользуются мобильными телефонами и интернетом. Именно с помощью мобильной связи управляли тысячной толпой 20 человек, которых в Беларуси уже задержали за организацию митингов. А вычислили их с беспилотника, который несет на себе мощный вычислительный центр. Когда он барражирует на высоте километра над районом, где происходят беспорядки, он подменяет собой все вышки мобильной связи и АТС. То есть вся связь идет через его процессор (именно поэтому интернет начинает немного тормозить). Определенные алгоритмы вычисляют наиболее активных участников общения и тех, кто рассылает сообщения, руководит толпой.

Беспилотник, как пылесос, собирает все контакты активных мобильных устройств, СМС и фотографии. Операторы, которые находятся в передвижном командном пункте, получают все разговоры и СМС уже в дешифрованном виде. А еще беспилотник, находящийся в воздухе более 10 часов, передает данные владельцев этих мобильных устройств, указывает их место нахождения на земле. Остается только задержать и допросить.

Беспилотник, как пылесос, собирает все контакты активных мобильных устройств, СМС и фотографии. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Вся полученная с беспилотника информация может использоваться спецслужбами для предъявления обвинений в суде. Эта информация накапливается в следственных органах и, очевидно, уже в ближайшем будущем позволит спецслужбам иметь четкую картину, кто и как управляет подобными митингами в разных странах.

А еще оператор беспилотника может разослать от имени задержанных СМС всем митингующим. Их всех можно собрать в одном месте или, наоборот, разобщить группами по разным закоулкам, где уже стоят наготове автозаки. Подобную операцию можно было увидеть в Москве на Пушкинской площади, откуда митингующая молодежь побежала перекрывать Петровку, где их уже ждали автобусы Росгвардии.

ЧТО ЕЩЕ

«Марс» атакует

На вооружении белорусских омоновцев полно различной техники. Штурмовая бронированная установка «Марс» имеет управляемую платформу, на которой может поместиться до 10 вооруженных бойцов. Платформа подвижная, она может превращаться в лестницу, по которой спецназ может зайти в окно дома на 2 - 3-м этаже. На платформу можно установить водомет, который способен смести все живое мощным потоком воды с давлением 12 - 20 атмосфер на расстоянии до 70 метров. Для сравнения: чтобы накачать колесо машины или велосипеда, нужно создать в нем давление всего в 2 атмосферы.

Есть и тяжелая боевая техника: бронетранспортеры «Волата» и «БТР-80», штурмовые бронированные машины: «Тигр», «Вилат», «Кайман», МАЗ-6317 «Защитник» и АЦС «Цунами». На них может быть установлен не только водомет, но и крупнокалиберное оружие, которое способно поражать машины и воздушные цели. А бывает, что на «МАЗах» спереди крепят стальной отвал, который сметает на своем пути любые баррикады.

На вооружении Внутренних войск Беларуси сейчас довольно много китайских патрульных машин автопроизводителя Geely, который имеет в республике свои заводы. Он поставляет силовикам бронированные машины Humvee - Dongfeng EQ2058 Mengsh и Dajiang, которые скопированы с американских армейских внедорожников.

На вооружении белорусских омоновцев полно различной техники Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КОНКРЕТНО

Пуля сказала «Привет»

Бойцов минского ОМОНа вооружают по последнему слову техники. Они имеют в своем арсенале: пистолеты Glok, пулеметы и автоматы Калашникова, российские снайперские винтовки и даже немецкие пистолеты-пулеметы Heckler & Koch MP5А5. Это скорострельное автоматическое оружие считается одним из лучших для городского боя. Таким вооружены бойцы спецназа почти во всех странах Европы и США.

Но на митинги спецназ выезжает в основном с нелетальным оружием: дубинками (около 10 разновидностей дубинок от 70 до 90 см), баллончиками со слезоточивым газом типа Чермуха -10 или Сирень-10, электрошокерами, которые стреляют электродами на 5 метров и бьют разрядом до 120 000 вольт. И светошумовыми гранатами.

Светошумовых гранат на вооружении огромное разнообразие. Их бросают, чтобы поставить дымовую завесу перед группой людей, оглушить, ослепить противника. Гранаты могут забрасывать руками, на дальние расстояния отстреливать с помощью подствольного гранатомета.

При падении такое пиротехническое изделие дает яркую вспышку и грохот, который деморализует окружающих. Человек, который находился в нескольких метрах от взрыва, может быть ослеплен на 20 - 30 секунд, а звенеть в его ушах будет еще 5 - 6 часов.

Светошумовая гранта снаряжена тем же нитратом аммония, который снес пол-Бейрута. Для особо агрессивной толпы могут применить светошумовые гранаты с резиновой картечью, которая оставляет синяки и при неудачном стечении обстоятельств может лишить зрения.

Бывают случаи, когда митингующие хватают руками упавшие гранаты, которые кувыркаются и дымятся (так обычно срабатывают слезоточивые) чтобы бросить их в ряды ОМОНа, но они взрываются и отрывают пальцы.

У ОМОНа есть группы прикрытия, которые находятся не далее 70 метров от толпы. Они имеют карабины КС-23 российского производства, которые стреляют газовыми, светошумовыми и травматическими (резиновые пули называются «Привет», но есть и картечь, которая оставляет синяки), а если надо, и боевыми патронами. Причем есть такие пули, что пробивают навылет двигатель машины.

Карабины бойцы могут использовать только против мужчин, которые вооружены холодным оружием. На вооруженных детей и женщин оружие направлять нельзя, этим часто пытаются пользоваться участники незаконных акций.

Но если среди демонстрантов сотрудники ОМОНа заметят вооруженных огнестрельным оружием, в дело вступят уже снайперы, которые дежурят на крышах зданий в радиусе двух километров. Они обычно не промахиваются.