Дворец Советов в Москве: каким должен был стать небоскреб имени Ленина

Дворец Советов в корне изменил бы облик Москвы. Но Великая Отечественная война разрушила план грандиозной стройки. Фото: histrf.ru

Трудно представить, но центр Москвы мог выглядеть сегодня совсем иначе. Величественный Кремль с двумя десятками башен (самая высокая, Троицкая, - 80 м) смотрелся бы жалким пигмеем рядом с уходящим за облака 415-метровым гигантом.

Тысячи лет не стареть

Вот что писала в 30-е годы советская пресса. «В Москве, вблизи Кремля, строится Дворец Советов. Это будет самое высокое сооружение на земле - выше египетских пирамид, Эйфелевой башни, американских небоскребов. В нем будет работать Верховный Совет СССР - парламент единственной в мире подлинно демократической страны. Статуя Ленина высотой сто метров будет стоять на здании. В ясную погоду за семьдесят километров от Москвы мы увидим на горизонте фигуру Ильича с простертой вперед рукой. По ночам ярко освещенный силуэт Ильича станет грандиозным маяком... На карте мира исчезнут границы государств. Изменится сам пейзаж планеты. А Дворец Советов, увенчанный статуей Ильича, вечно будет стоять, не старея, на берегу Москвы-реки».

Так что мы реально могли жить под дланью Ильича.

Самые высокие сооружения 1930-х годов. 1. Пирамида Хеопса - 138,75 м. 2. Исаакиев-ский собор - 101 м. 3. Колокольня Ивана Великого в Кремле - 81 м. 4. Эйфелева башня - 324 м. 5. Нью-йоркский небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг - 381 м. 6. Дворец Советов - 415

На страх врагам

Идею этого дворца выдвинул Киров еще в декабре 1922 г. на Первом съезде Советов СССР. Грандиозную стройку в Москве записали в решения отдельным пунктом. Однако время было тяжелое, не до дворца.

Лишь в 1930-м, 90 лет назад, товарищ Сталин лично реанимировал идею Кирова. Создали Совет строительства под руководством Молотова. Появились первые проекты. В феврале 1931-го Иосиф Виссарионович посетил заседание Совета. Архитекторы горячо спорили, где строить дворец. Предлагали Варварку, Волхонку, Болотную площадь, Китай-город, Охотный Ряд… Внимательно выслушав специалистов, Сталин спросил, разместится ли наш дворец на месте храма Христа Спасителя? Споры прекратились.

Вскоре после этого заседания, осматривая в солнечный день выбранную площадку, товарищ Сталин подал еще одну важную мысль: обратить главный вход дворца к Кремлю. 5 декабря храм Христа Спасителя, построенный на народные деньги, взорвали. Освобождая место дворцу.

В 1960-м на этом месте открыли самый большой в СССР плавательный бассейн «Москва». Сейчас здесь воссоздан храм Христа Спасителя. Фото: histrf.ru

В конкурсе участвовало 160 проектов! Включая 24 работы иностранных архитекторов. «В их проектах сказались и схематические контуры небоскребов Нью-Йорка, и крикливая роскошь парижских отелей, и сумрачная вокзальная архитектура Берлина. В эскизах проступали то циклопические сооружения Вавилона, то первобытно-приземистые купола Иерусалима, то тяжелая на фоне южной синевы неба, бледно-желтая с красными полосами громада Айя-Софии» (той самой, которую этим летом Эрдоган из музея превратил в мечеть. - Авт.), - писали советские газеты.

Один итальянский зодчий прислал гнетущий рисунок средневековой крепости.

Итальянца звали Армандо Бразини. Мы к нему еще вернемся.

Сам мэтр мировой архитектуры того времени Ле Корбюзье создал для столицы СССР фантастический проект. Вот как оценил его Луначарский: «Над Москвой должна была стоять какая-то машина, голое громадное сооружение, назначения которого сразу нельзя было даже понять...» Авангардист, что с Корбюзье возьмешь!

Мэтр мировой архитектуры Ле Корбюзье предлагал для Москвы такой дворец. Фото: corbusier.totalarch.com

В конце концов победил проект советского архитектора Бориса Иофана, построившего к тому времени знаменитый Дом на набережной. По замыслу Иофана ступенчатую башню венчала 18-метровая скульптура Освобожденного пролетария с факелом в руках.

И вновь вмешался товарищ Сталин! 10 мая 1933 года (названным историческим днем в истории советской архитектуры) он предложил вместо маленького пролетария поставить на дворце величественную статую Ленина. «В 50 - 75 метров, а может, и выше!» (Остановились позже на 100 м.)

По иронии судьбы, в отвергнутом правительственной комиссией проекте мрачной средневековой крепости итальянца Бразини прожектора освещали как раз мощную статую… Ильича. И, между прочим, до революции Иофан учился в Риме у Бразини.

100-метровая скульптура Ильича Сергея Меркурова: вот как выглядел бы монумент в деталях. Фото: Атаров Н. Дворец Советов. М., 1940 и Wikimedia Commons

Пьедестал для Ильича

Идея Сталина - Бразини в корне изменила концепцию Дворца Советов. Фактически здание становилось пьедесталом для монументальной скульптуры. В целом - памятником Ленину. На это и переориентировали проектировщиков, строителей.

Была еще одна цель. Показать кукиш Америке, утвердить превосходство социализма над капитализмом.

1 мая 1931 года в Нью-Йорке торжественно открыли 102-этажный небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг, самый высокий в мире (381 метр). Проект Иофана по высоте увеличили почти вдвое - до 415 метров! По объему в наш дворец вошли бы шесть величайших нью-йоркских небоскребов вместе. А как вам такой пассаж? «Статуя Ленина на стальном каркасе, обшитая тонкими листами нержавеющего металла, будет весить 6 тысяч тонн. В три раза выше и в два с половиной раза тяжелее прославленной статуи Свободы, поставленной на островке в океане у американского берега».

На закрытом конкурсе победил проект 100-метрового Ильича скульптора Сергея Меркурова, лично общавшегося с вождем в эмиграции. Ленин с вытянутой вперед рукой. К жесту были особые требования. Ильича с рукой, поднятой над головой, как у статуи Свободы, отвергли. Дескать, в этой позе что-то благословляющее, фальшивое. В руке, устремленной вниз, не было нужной выразительности.

В Большом зале дворца могла спокойно разместиться колокольня Ивана Великого (81 м). Эскиз.

Ленин и стал главной проблемой монументальной стройки. Такого в истории еще не было. Стометровая скульптура в 6 тысяч тонн весом, уходящая за облака, на страшной высоте, открытой всем ветрам. Вдруг упадет на Москву? Сколько ж будет жертв, разрушений? Долго искали точки опоры. Решили: основной вес статуи падает на правую ногу. Ее сделают особенно прочной. Левая, несколько отставленная назад, принимала дополнительную нагрузку. Третья точка опоры, на которой настаивали перестраховщики, не требовалась, доказали инженеры. Важно также было точно разместить статую на дворце, чтобы «с любой высоты, с любого отдаления, из кабины летящего самолета, с палубы теплохода был виден правдивый, яркий образ вождя народов». Для этого провели сотни экспериментов на земле.

Любопытная деталь, о которой мне поведал покойный экс-мэр столицы Юрий Лужков. «Были опасения, что правая рука вождя в небесах под ветровой нагрузкой, обледенением или вследствие коррозии рухнет на Москву. Чтобы указующая длань не сломалась от перенапряжения, создали специальный Институт руки, имевший директора, зама, штат научных сотрудников и секретные разработки». Длина той руки почти 30 м, указательного пальца - 4. Высота головы - 14 м, обхват грудной клетки - 32. Руку решили укрепить с помощью особого сборочного агрегата. Сама рама каркаса статуи даже при самых страшных ураганах оставалась неподвижной. Малейшее обледенение в 1 миллиметр на высоте увеличивало вес статуи на 22 тонны. Для борьбы со льдом спроектировали специальную систему электрического прогрева. А также особые люки для очистки вождя от пыли и копоти. Запланировали сложную систему громоотводов для защиты от молний. И четыре трассы служебных лифтов внутри Ленина.

Поражает масштабностью и сам дворец. Большой зал, предназначенный для съездов, пленумов, всевозможных заседаний, торжеств, вмещал 21 тысячу человек! Диаметр зала - 130 метров, высота - 100. В нем могли спокойно разместиться Исаакиевский собор или колокольня Ивана Великого. В обычные дни Большой зал мог за несколько минут превратиться в гигантскую спортивную или цирковую арену, кинозал, театральную сцену, где 2,5 тысячи актеров разыграли бы жаркие битвы из «Слова о полку Игореве». И даже каток с искусственным льдом и бассейн, в котором сотни пловцов продемонстрировали бы тысячам зрителей свое мастерство. Также во Дворце Советов планировали разместить Президиум и палаты Верховного Совета СССР, государственный архив, библиотеку на 500 тысяч томов, музей мирового искусства, аудитории для работы депутатов и приемов делегаций и много чего еще. Аж 5 тысяч помещений. Акустика, освещение, климат-контроль, скоростные лифты, бесшумные эскалаторы, системы уборки - все по последнему слову науки и техники.

Всего дворец мог одновременно принять свыше 40 тысяч человек! Представляете, какое столпотворение могло быть при входе-выходе? Поэтому предусмотрели большое количество дверей, спроектировали огромную площадь вокруг, залитую цветным асфальтом, стоянки на 5 - 6 тысяч авто, подземные гаражи для автобусов, новые широкие автотрассы, двухъярусные набережные, пристани для волжских теплоходов, спрямление Москвы-реки. Из-за чего центр столицы изменился бы до неузнаваемости. Волхонку и соседние улицы планировали засыпать тысячами кубометров земли, ряд исторических зданий - снести. Повезло бы лишь Музею изобразительных искусств имени Пушкина. Его решили отодвинуть на 100 метров.

Для фундамента пришлось геологам бурить больше сотни разведочных скважин глубиной до 110 метров. Взорвали 160 тысяч кубометров скальных пород. Вывезли также на грузовиках 800 тысяч кубов мягкого грунта. Использовали специальный бетон ДС-300 («ДС» - Дворец Советов!). Для металлических конструкций советские ученые также разработали особую сверхпрочную сталь - «ДС».

Зал истории Гражданской войны. Эскиз. Фото: techne.com

Стройку планировали завершить к концу третьей пятилетки - в 1942 году. Это было личное указание товарища Сталина.

Но помешала война. Когда осенью 41-го фашисты подошли к Москве, часть металлоконструкций пошла на противотанковые ежи. Затем разобрали стальной каркас для строительства мостов.

После войны было не до дворца. Требовалось восстанавливать разрушенную страну. Да и символ могущества СССР за облаками могла спокойно снести вражеская атомная бомба. Хотя наработки, внешний облик Дворца Советов использовали при строительстве семи сталинских высоток в Москве, включая здание МГУ. После смерти Сталина проект закрыли. Хрущев, разоблачая культ, припомнил покойному и эту историю. «Сталин проявлял неуважение к памяти Ленина. Не случайно Дворец Советов не был построен, и вопрос о его сооружении постоянно откладывался и предавался забвению».

В 1961-м вместо Дворца Советов построили Кремлевский Дворец съездов. А на месте несостоявшейся стройки при том же Хрущеве открыли плавательный бассейн «Москва», крупнейший в СССР.

…Юрий Лужков интересовался Дворцом Советов не ради праздного любопытства. Готовый сверхпрочный фундамент сталинского дворца он использовал для восстановления взорванного большевиками храма Христа Спасителя. Так что труд строителей 30-х годов даром не прошел.

Кстати, американский Эмпайр-Стейт-Билдинг целых сорок лет удерживал первенство как самое высокое здание в мире. Не удалось Советскому Союзу перехватить рекорд.