Закулисье суда над Михаилом Ефремовым: как процесс превратился в реалити-шоу

Инсульт у Ефремова, к счастью, не подтвердился, и теперь знаменитому подсудимому придется давать показания о смертельной аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В главном уголовном процессе года - второй дубль: после недельного перерыва участники вернулись в зал. Все это время актер приходил в себя в больнице после жуткого приступа, когда из Пресненского суда медикам скорой пришлось выносить его на носилках. Инсульт у Ефремова, к счастью, не подтвердился и процесс возобновился.

Тут же пошли стенограммы из суда - одна другой краше. На заседании 19 апреля защита всерьез допрашивала эксперта, утверждавшего, что в смертельной аварии могут быть виноваты "вброс отравляющих паров, ослепление лучом лазера, получение неожиданных известий по телефону..."

Однако в безумное шоу процесс превратился не вдруг. Вспоминаем самые яркие моменты прошлых заседаний.

Чисто «Модный приговор»

Самый эффектный момент - это появление звездного адвоката Александра Добровинского. Обычно в делах о ДТП защитник есть только у обвиняемого, но тут известный юрист сам (бесплатно!) предложил свои услуги семье погибшего Сергея Захарова - дескать, он уж точно проследит, чтобы им присудили достойную компенсацию и вообще не обижали. Свои проходки перед камерами 65-летний Александр Андреевич с первого дня превратил в модные дефиле: подобранные в тон предметы гардероба и непременная брошка на пиджаке. Розовая рубашка и костюм-тройка в розовую клетку, стильное кепи шахматной расцветки, бабочки с причудливыми принтами…

Ради впечатляющего появления в суде Добровинский даже оседлал самокат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По оценкам стилистов, каждый образ Добровинского тянет на 10 тысяч долларов. Одни только очки Gucci, в которых защитник раздает интервью, как выяснила «Комсомолка», стоят 25 тысяч рублей. Сумка Louis Vuitton тоже не из дешевых: от 160 до 350 тысяч рублей.

По оценкам стилистов, каждый образ Добровинского тянет на 10 тысяч долларов Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставка на колеса

Между тем лучше всего статус Добровинского подчеркивают его «ласточки»: юрист эффектно подкатывает к суду то на «Роллс-Ройсе», то на кабриолете «Астон Мартин» с инициалами AAD (несложно догадаться, что это ФИО) на крыше и подголовниках кресел. Новый такой стоит около 22 миллионов. Правда, машинке Добровинского уже 13 лет - аналогичное авто можно приобрести «всего» за 3,5 миллиона. По данным «КП», до Александра Андреевича ей владел учредитель сети «Киномакс» Борис Асриев, однако автомобиль был конфискован.

А однажды, словно притомившись от роскошных иномарок, Добровинский появился у суда на арендованном электросамокате. Благо ехать от дома в Большом Афанасьевском переулке до Пресненского суда всего-то пару километров.

- Хватит уже писать, кто во что одет и на чем ездит. Напишите лучше о Сергее Зве… Сергее, несчастном погибшем, - заявил адвокат, так и не вспомнив фамилию погибшего курьера Сергея Захарова.

Между тем лучше всего статус Добровинского подчеркивают его «ласточки» Фото: Иван МАКЕЕВ

В долгах как в шелках

Любит эпатировать публику и противник Добровинского, адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы Ефремова. Но, несмотря на нескромные заявления о собственных многомиллионных гонорарах, дела юриста идут далеко не блистательно. По данным «Комсомолки», черно-белый «Майбах», на котором юриста привозит в суд личный водитель, находится в залоге. Да и погонять, так же как его подзащитный, адвокат любит: он заработал 111 штрафов на сумму 118 тысяч рублей, многие из которых - за превышение скорости.

Кстати, дела у международной юридической компании, учредителем которой является Пашаев, тоже идут не лучшим образом: согласно базе юрлиц в прошлом году организация сработала в убыток, закончив период с цифрой минус 881 тысяча рублей.

По данным «Комсомолки», черно-белый «Майбах», на котором юриста привозит в суд личный водитель, находится в залоге Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщина раздора

Главный бой - прения сторон - еще впереди, но адвокат Добровинский уже заработал серьезный перевес, выбив соперника из колеи запрещенным ударом. На очередном слушании, когда Эльман Пашаев совершенно некстати опоздал на полчаса, его ждал неприятный сюрприз: напротив, со стороны оппонента, сидела его подруга из прошлой жизни.

- О, у нас новые участники... - растерявшись, забормотал Пашаев, неловко роняя папки с материалами дела. - Это моя ученица…

- Уважаемый суд, я никогда не была ученицей господина Пашаева и прошу вынести ему замечание за задержку судебного заседания, - отрезала красавица блондинка, которая, как оказалось, присоединилась к Добровинскому в защите потерпевших. Этот фокус, надо сказать, удался: адвокат Анна Бутырина на Эльмана Пашаева действует, как красная тряпка на быка. Только за одно слушание юрист заработал 9 замечаний от судьи за то, что разносил в пух и прах каждую ремарку адвокатессы.

- Около пяти лет назад мы были партнерами 50 на 50. Но, проработав два года, я решила уйти, потому что, к моему огромному сожалению, заметила неоднократные факты мошеннических действий в отношении меня и других доверителей. От них до сих пор поступают заявления о возбуждении уголовного дела против Пашаева, - пояснила Бутырина «Комсомолке», намекнув, что экс-партнер присваивал себе общие деньги.

Кстати, в звездных делах Анна не новичок: пару лет назад она засветилась в деле Ольги Бузовой. Тогда певица собрала деньги за гив в Инстаграме (конкурс с розыгрышем призов), но ожидаемый прирост подписчиков спонсоры не получили. Бутырина представляла интересы пяти пострадавших, которые написали на звезду «Дома-2» заявление в полицию. Правда, тогда повода для возбуждения дела правоохранители так и не нашли.

Актера проверят на вменяемость

За яркими персонажами дела главный герой, точнее, антигерой, как-то померк на общем фоне. Никаких эпатажных выходок или броских нарядов за ним не замечено - на обвиняемом почти все время одна и та же явно не новая клетчатая рубаха, которая болтается на похудевшем и сгорбленном актере, как парашют. Глаза Михаил Олегович прячет под козырьком кепки с надписью Non Grada («не оцененный», не путать с Non Grata, которое сейчас подошло бы больше: нежелательная личность, например, тот, кто грубо нарушает закон). Никаких речей, пожеланий, замечаний. За все время подсудимый обратился к суду дважды: один раз безуспешно просил о двухчасовых прогулках на домашнем аресте, другой - о замечании Добровинскому. Тот, мол, перед камерами заявил, что актер в суде «сидел и что-то похрюкивал».

Глаза Михаил Олегович прячет под козырьком кепки с надписью Non Grada Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мне в общем-то не обидно, я фанат «Спартака» (прозвище фанатов клуба - «мясо», «свиньи»), но у меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, что папа свинья, - пожаловался актер.

Между тем на одном из заседаний, просматривая видео с места ДТП, Ефремов заявил, что с трудом узнает себя на кадрах.

- Это как доктор Джекилл и мистер Хайд, - заметил актер, вспомнив знаменитую повесть Роберта Льюиса Стивенсона: мол, на месте аварии было его альтер эго.

Кто бы мог подумать, что эта метафора будет стоить Михаилу Ефремову еще одной психолого-психиатрической экспертизы. Хотя на следствии артиста признали вменяемым, сторона обвинения настаивает, что актера надо бы проверить еще раз, - вдруг он страдает раздвоением личности? Если это подтвердится, артиста в случае обвинительного приговора могут отправить не за решетку, а на лечение - такую уловку часто используют адвокаты подсудимых, чтобы избежать наказания. Но Эльман Пашаев, наоборот, выступает против экспертизы, подогревая слухи о том, что на самом деле его цель - упечь Ефремова в тюрьму. Против линии защиты одиозного адвоката уже не раз высказывались дочь актера Анна-Мария и многочисленные коллеги по цеху, но юрист по-прежнему уверяет, что представит в суде сенсацию.

Звездного защитника поймали на алиментах

Пока в суде слушается дело, в одном из телешоу экс-любовница выступила против Александра Добровинского. Мол, пафосный адвокат, у которого только бабочек и брошек на несколько миллионов рублей, платит своей 11-летней внебрачной дочери мизерные алименты.

- Несколько лет назад он пытался отобрать у нее квартиру, но суд встал на сторону ребенка, - рассказала в эфире Любовь Богуславская. - А теперь прикинулся рядовым пенсионером, чей доход составляет 8000 рублей в месяц, и платит на содержание дочки четверть этой суммы - 2000 рублей.

Сам Добровинский комментировать «КП» этот выпад не стал, мол, его учили никогда не оправдываться.

- Лучше напишите, что у меня нет ни одного неоплаченного штрафа за нарушение ПДД, а то пошла информация, якобы я с 2011 года накатал 80 штрафов и половину забыл оплатить, - рассказал адвокат. - У меня шесть машин: два «Роллс-Ройса», «Рендж Ровер», «Астон Мартин», «Порше», «Ягуар»… За девять лет 80 штрафов - это примерно по 9 в год, а теперь разделите на количество авто. Разве я злостный нарушитель? Где-то превышение скорости на 2 километра, где-то на 5… И поверьте, я все плачу вовремя!

Адвокатов могут лишить статуса за пиар

Федеральная палата адвокатов еще до суда возбудила дисциплинарные дела в отношении Эльмана Пашаева и Александра Добровинского за разглашение адвокатской тайны и активный самопиар. Результат проверки еще неизвестен, но он может быть суровым: вплоть до лишения адвокатского статуса.

К этой новости противники относятся по-разному. Добровинский, для которого это первое подобное дело, комментирует кратко: «Мы, адвокаты, разберемся между собой и уж точно без участия прессы». А вот Пашаев, который ранее трижды лишался адвокатского статуса, ничуть не расстроен санкциями:

- Мне самому даже лучше будет! Без этого статуса я свободнее стану: каждого барана смогу бараном назвать, не то что сейчас!

К слову, разница между адвокатом и юристом не так уж велика: в делах можно участвовать даже без статуса, защищать подзащитного в суде тоже. Разве что в уголовных делах на стадии следствия не разрешат участвовать в допросах и знакомиться с материалами дела.

Фанатки уверены, что погибший… жив

На заседания, как на работу, изо дня в день ходит небольшая, но сплоченная группа поклонниц Ефремова. Женщины от 30 до 80 лет, по виду - домохозяйки и пенсионерки, судя по всему, познакомились в суде и сразу принялись активно участвовать в процессе. Их цель - доказать прессе, что актер невиновен, поэтому любое слово против воспринимается как угроза.

Группа поддержки Ефремова Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время выступления ключевого свидетеля, заявившего о том, что за рулем джипа сидел именно Ефремов, дамы специально устроили гвалт. А когда журналист «КП» сделала им замечание, и вовсе перешли в рукопашную, вдвоем повалив корреспондента на пол с криками: «Помогите, она нас бьет!» К несчастью для женщин, все залы суда оборудованы видеокамерами, и, отсмотрев записи, судебные приставы запретили пускать провокаторов в суд (а вот публиковать кадры из судебных кабинетов, увы, запрещено).

Тем не менее радикально настроенная группа продолжает делать заявления перед камерами.

Вот топ-5 их утверждений:

«Вместо Ефремова за рулем сидел каскадер, а сама авария подстроена! Артиста опоили, с боями запихнули в машину, а после ДТП просто вышвырнули из салона в руки толпы».

«Дело Ефремова - это заговор: происки спецслужб и травля за политические взгляды».

«Сергей Захаров жив! Посмотрите его страницу в Одноклассниках, он заходил вчера».

«Предки Ефремова - римские императоры».

«Михаил никогда не садился за руль пьяным. Почему? Да у него ни одного дела за пьянку - это первое!»