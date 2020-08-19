Динамо - Ростов 19 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Динамо" на своем поле примет ФК "Ростов".
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Пятый и шестой клубы Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона в очной битве выяснят, кто же из них сильнее. "Ростов" и "Динамо" в том чемпионате смотрелись неплохо, а по потенциалу команды примерно равны. Так что будет интересный поединок. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Ростов 19 августа 2020.
Статистика личных встреч Динамо - Ростов 19 августа 2020
50 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 22 победы на счету "Динамо", 11 - у "Ростова", 17 встреч завершились вничью. Последний раз "Росто" выигрывал у "Динамо" на его поле 12 мая 2016 года, добившись победы со счетом 3:1. Дальше - либо ничьи, либо поражения.
Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Ростов 19 августа 2020
У "Динамо" видят больше шансов на победу.
Прогноз на матч Динамо - Ростов 19 августа 2020
Итогом матча будет ничья.
Составы команд на матч Динамо - Ростов 19 августа 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Динамо - Ростов 19 августа 2020
Матч Динамо - Ростов 19 августа 2020 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Динамо - Ростов 19 августа 2020
Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Ростов можно будет посмотреть с 19:00 на канале "Матч ТВ".
Трансляция матча Динамо - Ростов 19 августа 2020
Трансляция матча Динамо - Ростов 19 августа и начнется с 19:00 на канале "Матч ТВ".