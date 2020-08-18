В "логове" белорусского протеста: Помогите объяснить России, что мы не против нее!

Для продолжения протеста не нужен лидер – решили оппозиционеры. Децентрализация показала свою эффективность Фото: Александр КОЦ

Несмотря на катастрофическое, казалось бы, положение Александра Лукашенко, президент Белоруссии приходит в себя.

Получив два нокдауна подряд – сначала воскресный стотысячный митинг в Минске, а затем сокрушительный свист прямо в президентское лицо от бастующих рабочих, Лукашенко все еще на ногах. И бьется. Впечатление, он вспомнил свою оппозиционную молодость, когда его знатно били, но он выигрывал.

Во вторник Лукашенко даже попытался контратаковать противников. Правда, странным образом.

Первым, кто громогласно объявил о начале заседания Координационного совета оппозиции, стал... президент Белоруссии.

«Создали в стране некий оппозиционный штаб для передачи власти – заявил Лукашенко за несколько часов до заседания совбеза. - Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы».

Первым, кто громогласно объявил о начале заседания Координационного совета оппозиции, стал... президент Белоруссии Фото: REUTERS

«Прикорытники» и «нацисты» (так Лукашенко назвал членов Коордиционного совета) собрались в здании бывшего штаба арестованного кандидата Виктора Бабарико. Дать свою первую пресс-конференцию журналистам.

И по поводу президентского «анонса» мрачно шутили.

- Я благодарен власти, что уже за час до начала пресс-конференции, она начала реагировать, - заметил экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, - значит, чувствует нашу силу. Но заявление президента – это, конечно, угроза применения силы.

«Прикорытники» и «нацисты» (так Лукашенко назвал членов Коордиционного совета) собрались в здании бывшего штаба арестованного кандидата Виктора Бабарико Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Совет вызывал смутное дежавю. Собрание, украшенное в белые цвета... Это ж Россия 2011 года. Болотная. Координационный совет (да, он и назывался точно так же!) российской оппозиции, напоминающий басню Крылова о лебеде, раке и щуке – Навальный, Быков, Каспаров, Собчак, Яшин…

Но дальше российская аналогия работала плохо. В Белоруссии был создан самый осторожный совет оппозиции в мире (хотя, тут протестуют – «мы не оппозиция, это президент в меньшинстве!»)

Даже вопрос журналистов – от кого к кому планируется транзит власти? - ввел собравшихся в оцепенение. (иногда даже казалось, что они прислушиваются – не подъехал ли к Координационному совету автозак?)

- Если мы сейчас расскажем, мы получим соответствующую реакцию, – аккуратно сказал совет.

- Мы перед пресс-конференцией сидели с коллегами и обсуждали – что бы сказать так, что бы потом нас не обвинили в нарушении закона, – признался Латушко. - Мы думаем, как обойти острые углы, чтоб не нарваться...

И чтобы избежать арестов, оппозиция пошла по современному пути. Белорусское ноу-хау.

- Децентрализация протеста. Эта стратегия показала свою эффективность. Я не думаю, что для продолжения протеста нужен лидер, – заметили оппозиционеры. И объяснили, что намного безопаснее говорить от имени Совета, чем от частного лица, которого легко, например, … убить.

И чтобы избежать арестов, оппозиция пошла по современному пути Фото: Александр КОЦ

Но когда журналисты вопросами уж совсем прижали оппозицию – дескать, какие все-таки планы? Что будет с протестом? До каких пор на улицах будут стоять тысячи людей?

Выяснилось. Надежды противников одна. Точнее две. Россия и Евросоюз.

Мы будем поддерживать кристальные честные отношения с Россией – сразу заявила последняя из трех граций (так называли соперниц Лукашенко) из оставшихся в стране - Мария Колесникова.

- Люди часто спрашивают – почему Россия смотрит и не реагирует? От чего авторитет России уменьшается. Спрашивают – почему Евросоюз начал реагировать так поздно? - жег самый многословный и похоже отчаянный член Совета экс-министр Латушко. - Мы все время пытаемся оправдаться перед Россией, что мы не хотим испортить с ней отношения. Помогите объяснить россиянам, что тот, кто предложит построить стену между Беларусью и Россией, тут же закончится в Беларуси как политик. Наш экспорт на 50 процентов в РФ. Энергоресурсы мы получаем из России. Это обусловлено глубокой базовой прагматикой – иметь самые добрые отношения с Россией. Мы заинтересованы и в добрых отношениях и с ЕС, там второй рынок сбыта наших товаров – 30-35 процентов экспорта.

На вопрос – о какой русофобской программе оппозиции тогда говорил Лукашенко? (президент заявил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 года якобы предусматривает выход страны из Союзного государства и ОДКБ, вступление в Евросоюз и НАТО, запрет русского языка и тд.), Совет ответил – да, есть такая «бумага». Но. Это лишь один из десятков проектов, которые наплодили на специальном созданном сайте разношерстные белорусские оппозиционеры. Дескать, президент вытащил самый махровый.

Так и закончилась осторожная пресс-конференция по-партизански бдительной белорусской оппозиции.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются протесты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посреди которой сидел могучий рабочий представитель забастовочного совета Тракторного завода Сергей Белецкий и грустно говорил нам, журналистам: «Поддержите бастующих – нам очень надо. Иначе...»

- Что – иначе? – спросили его.

- Бастуют процентов 20 рабочих, остальные боятся штрафов, увольнений. И со временем забастовка не развивается, а наоборот. Воодушевить надо мужиков!

Журналисты промолчали. Тоже, видимо, осторожно...

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