Партия «Новые люди» впервые примет участие в выборах в 12 регионах страны

Политическое объединение, появившееся менее полугода назад, рассчитывает на широкую поддержку избирателей. Фото: Павел Бедняков/МИЦ "Известия"

Во вторник, 18 августа, в Москве прошла пресс-конференция лидера новой российской политической партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Она была посвящена итогам выдвижения и регистрации кандидатов на региональных и местных выборах.

Выступая перед журналистами, Алексей Нечаев рассказал, что из 13 регионов, где партия выдвигала своих кандидатов, удалось зарегистрироваться в 12 субъектах федерации. Среди них такие города, как Новосибирск, Воронеж, Рязань, Калуга, Кострома и другие. Где-то кандидаты в депутаты зарегистрированы по областным спискам, а где-то - только по городским. Партийный лидер выразил уверенность, что «Новые люди» сумеют добиться поддержки широкого круга избирателей на предстоящих выборах:

- У нас впереди первые наши выборы. Что мы увидели за последнее время? Мы увидели, что есть огромный запрос на перемены, запрос на обновление. Очень мало в стране социальных лифтов, очень мало, что можно сделать, чтобы быть человеком, который занят интересным делом. Почему наш актив так стремительно рос: уже больше 120 тысяч сторонников у партии? Потому, что есть общественный запрос. Я уверен, что «Новые люди» очень много добьются.

Алексей Нечаев заявил, что партия «Новые люди» столкнулась с первыми сложностями. Большинству сторонников просто было отказано в регистрации. Это же подтвердили и сами кандидаты в депутаты, которые также участвовали в пресс-конференции. Так, член партии «Новые люди» Светлана Гердюк планировала избираться депутатом по одномандатному округу в Новосибирске. Но ее не зарегистрировали, часть подписей, которые она собрала, забраковали.

- Мы сдали все в срок, сдали вовремя 1600 подписей для законодательного собрания. На комиссии в течение четырех часов (это происходило при мне) шел разбор по каждой точке в каждой строчке. Было много придирок, хотя, конечно, нам говорили, что все это в рамках законодательства, - довольно эмоционально поделилась наболевшим Светлана.

Еще один представитель партии Сергей Борисов избирается в Воронеже. Он объяснил журналистам, почему идет в политику:

- У нас есть у каждого свои проекты, которые мы хотим реализовать. Они направлены на улучшение жизни людей. Мы такие же люди, как и все. Мы хотим изменений к лучшему. Мы живем в домах, где нет парковок, мы также гуляем по лесам, которые вырубают, мы также ходим по улицам, которые не убираются. Мы обычные люди, которые вот так живут, мы хотим поменять жизнь к лучшему. Именно поэтому у нас такой лозунг - «Люди важнее»!

Напомним. Партия «Новые люди» была образована в марте 2020 года. Совсем недавно в Москве прошел ее второй съезд. Там принимались ключевые решения: кто возглавит партию и кто войдет в центральный совет. Стоит назвать несколько фамилий, чтобы понять, что у партии серьезные намерения заявить о себе. В экспертный совет, например, были приглашены экономист Никита Кричевский, координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов, политолог Дмитрий Абзалов. Они не состоят в партии и не являются ее членами — но как они сами заявляли — симпатизируют «Новым людям». Ну и напоследок надо отметить, что предстоящие выборы 13 сентября будут первыми для партии и, наверное, их результаты покажут – есть ли потенциал у «Новых» людей.