Последние новости о протестах в Беларуси на 19 августа 2020: утром забастовки, вечером народные гулянья

Вторую неделю продолжаются протесты в Белоруссии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кажется, у белорусов уже входит в привычку каждый вечер проводить на площадях. С флагами, шариками песнями и плясками они после работы всей семьей отправляются в центр своего города. Чтобы спеть: "Перемен". Проскандировать: "Живе Беларусь" и "Уходи!". И, наверное, пообщаться друг с другом. Даже не понятно, чем они будут заниматься, когда эти перемены настанут и придет обычная, обыденная жизнь.

Между тем на политической арене пока ничего существенного не происходит. Александр Лукашенко не собирается сдавать своих позиций. Сегодня он не пошел общаться с протестным народом (вчера Лукашенко освистали на Минском заводе тракторных тягачей. Однако, отпустил пару колкостей в адрес оппозиции. «Они требует ни много ни мало, передать им власть. Значит, мы расцениваем это однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я должен предупредить всех, кто вошёл в этот штаб, мы будем принимать адекватные меры». Это были его слова по поводу создания координационного совета штаба Тихоновской.

К вышесказанному Лукашенко добавил: Там бывшие обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязные нацисты».

Александр Лукашенко не собирается сдавать своих позиций Фото: REUTERS

И прошелся по всей политической программе оппозиционеров. Впрочем, в оппозиционном штабе в ответ заявили, что политической программы не имеют, а рассмотренный Лукашенко документ - один из многих, оставленных разношерстными белорусскими оппозиционерами на специально созданном сайте.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси.

Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой призвал пересчитать голоса: «Отвечая на часто задаваемый, к сожалению не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Беларуси, хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века».

Прошла первая пресс-конференция Координационного совета, который придумал и создает штаб Тихановской Фото: Павел МАРТИНЧИК

Канада и Ирландия не признали результаты выборов в Беларуси.

Светлана Тихановская провела телефонный разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Один из оппонентов Лукашенко Валерий Цепкало прибыл в Варшаву из Киева с супругой и детьми. Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Министр здравоохранения Владимир Караник прислал открытое письмо в редакцию TUT.BY. В нем он посетовал, что вчера не получился диалог с медиками, который пришли к зданию министерства. «Да, я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, что похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи». Также сообщил, что по информации, представленной МВД по состоянию на 17.08.20,в изоляторе на Окрестина содержалось всего 6 человек, задержанных за участие в уличных акциях, никто из них в медицинской помощи не нуждался. А в Жодино нет ни одного задержанного на данный момент. Министр подчеркнул, что готов к диалогу за круглым столом, но не является сторонником "мегафонной политики".

Были выпады в сторону официальных властей (об этом ниже).

УТРОМ ЗАБАСТОВКИ

С самого утра поступают сообщения о забастовках рабочих. Бастует предприятия по всей стране: Сахарные заводы в Жабинке и Городе. Завод «Атлант»;

Бастуют на Белтелерадиокомпании. Утром, чтобы не дать поддержать бастующих, выставили оцепление и пропускают только сотрудников;

20 сотрудников Белорусского радио не вышли на работу;

Продолжается забастовка на предприятиях «Беларуськалия»: «Из 6 рудников на добыче нет ни одного. 3 фабрики из 4 стоят, четвертая фабрика работает, опустошая запасы руды на складах, но надолго ли — не знаю», сообщает Onliner;

Бастуют работники Минских кабельных сетей, Минского моторного завода. МАЗа. Минского тракторного завода;

К всеобщей забастовке присоединились сотрудники «Нафтана».

С самого утра поступают сообщения о забастовках рабочих Фото: Павел МАРТИНЧИК

Акции протеста прошли в Купаловском театре. Около сотни человек с плакатами ждали появления министра культуры. И он появился. Когда пришел министр, сотрудники подняли над головами свои заявления об увольнении.

Зато сегодня было опубликовано интервью с сотрудником ОМОНА. Правда, собеседник издания TUT. By предпочел остаться инкогнито. Вот цитата из интервью: «Мирным я этот протест не назову: солдаты падали, теперь они лежат в госпитале».

700 000$ собрали в фонд помощи пострадавшим на акциях и лишившихся работы белорусов, сообщает TUT. By. Как объясняет издание, это деньги для тех, кто пострадал на митингах и лишился работы из-за политических репрессий. Кампанию по сбору средств запустили при участии сооснователей кампаний BY_help (Андрей Стрижак, Алексей Лявончик), кампании BYCOVID19 (Андрей Стрижак), белорусской диаспоры и бизнес-кругов (Ярослав Лихачевский, Микита Микадо).В других источниках называется цифра 750 000 долларов. Сообщений о получателей денег пока не поступало.

Александр Лукашенко подписал указ: силовиков наградят медалями «За безупречную службу». В список попали более 300 фамилий.

Как заявил глава МВД Юрий Караев, в ходе протестов пострадали 129 силовиков.

Белорусские новости сегодня вспомнили про коронавирус. В Белоруссии 69 673 случая COVID-19. Прирост за сутки — 84 новых инфицированных. Что в принципе немного, если учесть массовые скопления в последние дни.

МИНСК

Песни Цоя сегодня пели в Минске. На площади Независимости где собралось порядка 20 000 человек. Но самая большая толпа протестующих сегодня была на проспекте Победителей. Снова, как и в воскресенье, собралась вся площадь. Туда пришла и представитель штаба Тихановской Мария Колесникова.

Уходя с митинга люди кричали: «Мы пришли бесплатно».

ГОМЕЛЬ

Целый день по городу колесила военная машина с белорусскими флагами, из мегафона всех призывали прийти в 18:00 ноль на митинг в поддержку действующего президента. Вечером на центральной площади собрался многочисленный митинг. Люди с белорусскими флагами скандировали: «За батьку!».

Не успели сторонники Лукашенко разойтись, как на площади собрались оппозиционеры.

Люди с белорусскими флагами скандировали: «За батьку!» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ГРОДНО

В Гродно состоялся первый фактически санкционированный митинг против власти. Расходы на организацию – звук освещения прямая трансляция по официальному телеканалу «Гродно +» - взяли на себя муниципальные власти. Таковы были требования народа.

Была установлена сцена. Выступали артисты, народ танцевал и веселился. А местный предприниматель за свой счет установил на площади биотуалеты.

МОГИЛЕВ

В Могилёве в поддержку митинга за власть подняли вертолёт с флагом. Не успел разойтись провластные митинг, как на том же месте собрались противники действующей власти. По традиции, начали свое собрание с распевания песни Виктора Цоя «Перемен». В итоге митинг перерос в народные гулянья. Маленький брейкдансер танцевал перед толпой. Все аплодировали, забыв о политике и лозунгах.