Опубликована последняя часть доклада спецкомитета по разведке Сената США по связям Трампа с Россией: «прежние обвинения не подтверждены»

Eщё год назад было установлено, что «заговора Трампа и Кремля» не было Фото: REUTERS

Это расследование продолжалось почти два года. 15 американских следователей во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером изучали доказательства «сговора президента США Дональда Трампа с Россией». Параллельные расследования проводились в Конгрессе США с подачи демократов.

В итоге ещё год назад было установлено, что «заговора Трампа и Кремля» не было. Но либеральная общественность не сдаётся и продолжает эксплуатировать благодатную тему. И вот сенатский Комитет по разведке опубликовал пятую, самую большую и последнюю часть спецдоклада о якобы имевшем место сговоре нынешнего президента США с Россией.

Документ огромнейший, 966 страниц. Но конкретики мало — в основном расплывчатые обвинения. И главная проблема — после каждого из них так и тянет недоумённо спросить: «И что?»

Например, некие хакеры и Интернет-тролли из России пытались изменить общественное мнение, размещая едкие комментарии и задорные картинки в американских соцсетях. И что, таким образом действительно можно заставить проголосовать миллионы человек за одного из кандидатов?

Далее: экс-глава предвыборного штаба Трампа, политтехнолог Пол Манафорт общался с россиянином по имени Константин Килимник, который вроде бы был связан со спецслужбами. Пару раз Манафорт отправлял ему свежие социологические данные, собранные штабом. И что? Замеры общественного мнения — не гостайна, их постоянно делают и публикуют самые разные институты.

В 2015 году, продолжают авторы доклада, стройфирма Трампа подписала протокол о намерениях с некоей российской компанией о возведении в Москве Trump Tower — башни-небоскрёба. И что? Это доказательство госизмены? Башню, кстати, так и не построили… А вот в других странах мира они есть. И ничего.

В 2016 году, в разгар избирательной кампании, другой сотрудник штаба Трампа, Джордж Пападопулос пытался организовать его личную встречу с Путиным. Не получилось. И что? Это госизмена или нет? С Путиным ведь и Обама встречался, и Буш-младший... Они тоже враги США?

Наконец, приказ атаковать компьютер Хиллари Клинтон — главной противницы Трампа на выборах-2016 — якобы отдал лично российский лидер. Доказательства? Они исключительно из серии: «Ну это же злые русские, они всегда что-то замышляют».

Это вообще часто используемый в докладе оборот: «доказательств не найдено», «прежние обвинения не подтверждены».

Как видно, авторы очень старались хоть как-то уколоть ненавистного Трампа, но получилось слабо, особенно на контрасте с обещаниями «наконец-то рассказать всю правду о его госизмене».

Впрочем, поскольку вторая для Трампа предвыборная кампания в самом разгаре, можно ожидать новых попыток слива компромата на лидера Республиканской партии. В том числе и по тому же «русскому делу», которые, как видно, можно раскручивать (и публиковать его подробности) до бесконечности.