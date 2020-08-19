Все о новой российской вакцине от коронавируса: кому будут делать, какие противопоказания, как отказаться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце августа — начале сентября, а значит, совсем скоро, стартует вакцинация от коронавируса для жителей нашей страны из групп высокого риска. Как поясняют в Минздраве, в первую очередь это медики, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии. Как будут распределять вакцину среди них, когда начнется массовая прививочная кампания по всей стране, какие есть противопоказания - «КП» собрала ответы экспертов на эти и другие насущные вопросы.

ВСЕМ ПОДРЯД ИЛИ ВЫБОРОЧНО

- Вакцины будет мало. Это будет большой дефицит до тех пор, пока не развернут промышленные масштабы изготовления. Пока речь идет о тысячах, десятках тысяч, которые мы гипотетически можем получить в ближайшие месяцы, - рассказал недавно мэр Москвы Сергей Собянин. То есть даже на всех медиков на первых порах прививок, очевидно, не хватит. Как тогда будут определять, кого вакцинировать приоритетно?

«Пока этот порядок уточняется», - пояснил «КП» советник министра здравоохранения Сергей Глаголев. По его словам, обычно в условиях эпидемии очередность вакцинации устанавливается, исходя из нескольких принципов. Во-первых, в зависимости от эпидситуации в регионе. Иными словами, больше вакцин будут поставлять туда, где заболеваемость ковидом выше. Во-вторых, учитывается степень риска заражения конкретного человека. Так, врачи, постоянно работающие с больными в «красной зоне», рискуют ощутимо выше остальных. В-третьих, будут обращать внимание на угрозу осложнений ковида у кандидатов на получение вакцины. Скажем, у более молодых и здоровых в целом медиков меньше риск тяжелого течения инфекции, чем у их коллег старшего возраста с более слабым здоровьем. Значит, последним вакцина нужнее.

Прививать будут бесплатно. Тех, кто уже переболел, вакцинировать не станут, сообщили «КП» в Минздраве (как это будут проверять, пока неизвестно). Планируется, что массовая вакцинация против коронавируса для жителей России начнется в феврале 2021 года.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ОТ ЖЕСТКОГО ЗАПРЕТА ДО ОСТОРОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

В инструкции к первой зарегистрированной вакцине против коронавируса («Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V» - для зарубежных рынков) оговаривается, что прививка предназначена только для взрослых от 18 до 65 лет. Запрещено применение вакцины во время беременности и грудного вскармливания.

Также не допускается делать прививку от ковида «во время острых инфекционных, неинфекционных заболеваний и при обострении хронических». В таких случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта прививку можно делать после нормализации температуры, отмечается в инструкции.

Вакцинация от коронавируса Covid19 будет добровольной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого, в документе подчеркивается, что при ряде хронических заболеваний «вакцинацию нужно проводить с осторожностью». Как пояснили «КП» в Минздраве, это значит, что перед решением вопроса о прививке пациент должен проконсультироваться с лечащим врачом, взвесить «за» и «против», возможные риски вакцинации и угрозу тяжелых осложнений ковида. К числу хронических болезней, требующих индивидуального подхода и дополнительного консультирования перед вакцинацией, относятся, в том числе: хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет), эпилепсия, инсульты и другие заболевания центральной нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы (перенесенные инфаркты миокарда, миокардиты, эндокардиты, ишемическая болезнь сердца), заболевания легких, астма и др.

ЧТО ЖДЕТ ТЕХ, КТО ОТКАЖЕТСЯ ОТ ПРИВИВКИ

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что вакцинация от ковида будет добровольной. В то же время в российском Законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (статья 5) говорится, что в случае отказа от прививок граждан могут временно отстранять от работы, связанной с высоким риском заражения. Врачи и учителя входят в эту категорию.

- В период высокого риска заражения коронавирусом и у нас, и во многих других странах вводилась обязательная самоизоляция, не только для пожилых людей, но и для пациентов с хроническими заболеваниями и высоким риском тяжелого течения инфекции, - ответил на вопрос «КП» представитель Минздрава. - Для таких лиц при отсутствии вакцинации контакт с широкими группами населения при неблагоприятной эпидемиологической обстановке может представлять значительный риск и потребовать ограничений очной работы.

Иными словами, отстранение от работы в связи с эпидситуацией не исключается.

КРАСНОЕ И СИНЕЕ

Вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов. Сначала делается укол (в дельтовидную мышцу в верхней трети плеча) из флакона с синей крышкой. Через три недели — еще одна инъекция из флакона с красной крышкой.

Емкости с вакциной "Спутник V" на презентации в Москве. Фото: Минздрав РФ/ТАСС

- После первой прививки формируется гуморальный иммунитет (то есть появляются защитные антитела. - Ред.), после второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и длительный клеточный иммунитет, - рассказал на брифинге в Минздраве глава команды разработчиков вакцины академик Александр Гинцбург.

Подробнее суть работы таких прививок объяснил на своей странице в соцсетях научный просветитель, биолог Александр Панчин:

- Sputnik V – вакцина, сделанная на основе аденовирусных носителей (векторов) с использованием современных методов генной инженерии. Идея заключается в том, чтобы доставить в клетки человека ген, кодирующий шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Клетки произведут этот белок, и на него возникнет иммунная реакция, которая обучит иммунитет бороться с реальным вирусом.

В Минздраве утверждают, что иммунитета хватит в среднем на два года. Да, известно, что коронавирус мутирует, но в нем есть стабильные компоненты, которые меняются не так быстро. На них и планируется натренировать иммунную систему с помощью прививки.

В дальнейшем вакцинация от ковида может стать регулярной, как и от гриппа. Единую прививку делать не планируется, но не исключено, что жителям нашей страны предложат делать два укола в один заход: и от гриппа, и от коронавируса, предполагает академик Гинцбург.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему страны устроили гонку за вакциной, а не объединились для спасения человечества?

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. В то же время активно тестируются разработки собственных прививок в Китае, США, Европе. Почему разные страны по отдельности устроили гонку за вакциной, а не объединили усилия?

- Во-первых, на ранних стадиях создания вакцин нельзя определить лучшую разработку, и несколько платформ (то есть технологий, используемых в производстве вакцины) просто необходимы, - пояснил «КП» советник министра здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.

Во-вторых, по словам эксперта, несмотря на соревнование платформ и вакцин, все они основаны на общедоступных фундаментальных исследованиях. Разные страны объединяет и это, и единая конечная цель - создать мировой популяционный иммунитет (иммунную прослойку от ковида).

Наконец, каждая из разработок, подтвердившая эффективность, в конце концов может занять свою нишу, говорит Глаголев. Разные виды прививок могут лучше подходить людям разного возраста, с разными особенностями состояния здоровья и т. д.

Что касается претензий некоторых зарубежных и российских специалистов по поводу «преждевременной» регистрации «Спутника V», то в Минздраве напоминают, что отечественное законодательство допускает такой порядок в условиях эпидемии (в то время как в США и Европе до регистрации требуются три фазы испытаний и не достаточно двух, как у нас). При этом о всеобщей вакцинации у нас пока речи не идет — прививка еще будет тестироваться в течение полугода на нескольких тысячах человек. Это станет третьей фазой клинических исследований, которые пройдут параллельно с вакцинацией первопроходцев из групп повышенного риска (см. в начале текста).