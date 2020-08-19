Мишель Обама выступила на съезде Демократической партии, записав речь заранее

Мишель Обама записала видеообращение. Фото: YouTube

После первого дня работы общенационального съезда Демократической партии США, проходящего из-за коронавируса в онлайн-формате, многие недоумевают - почему в своей речи Мишель Обама ничего не сказала о Камале Харрис?

Харрис, в случае победы на выборах–2020, станет новым вице-президентом Америки и первой темнокожей женщиной на этом посту. Об этом неделю назад объявил кандидат на пост лидера страны Джо Байден, и эта новость продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в США.

Ведь еще на прошлой неделе в соцсетях Обама тепло отзывалась о деятельности Харрис. «Дочь ямайских и индийских иммигрантов, стала первой чернокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения среди партийцев, - поделилась своими чувствами Мишель Обама. - Я подумала обо всех тех девочках, которые сейчас смотрят на это и мечтают о том, что тоже когда-то смогут возглавить нашу страну».

«Возможно, обращение было записано заранее», - предположила представитель оргкомитета съезда Донна Брэзил после выступления бывшей первой леди.

Затем последовало официальное подтверждение этого факта от представителей Байдена.