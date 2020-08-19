Вместо России в США теперь обвиняют Иран в выплатах «Талибану»* за убийства американских солдат

Американский снайпер в горах Афганистана. Фото: EAST NEWS

Американские спецслужбы утверждают, что Иран выплачивал «Талибану»* деньги за нападения на военные базы США в Афганистане. Они смогли подтвердить денежные переводы за несколько атак на силы коалиции, размещенные в Афганистане, в том числе, подрыв боевика-смертника на одной из авиабаз в декабре прошлого года.

В официальных документах засекречено, какая именно страна финансировала нападения, и подтверждением информации являются лишь слова «осведомленных источников». Но CNN удалось получить доказательства того, что речь идет именно об Иране.

Ранее западные СМИ утверждали, что талибов финансировала Россия. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, это информация была растиражирована, а в адрес президента США Трампа посыпались обвинения в бездействии.

«Президент должен немедленно разоблачить эти действия и заняться данной проблемой, остановив тайную войну России», – написал в Twitter член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Адам Кинзингер.

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси обвинила Трампа в том, что он игнорирует любые обвинения в адрес России и потребовала представить доклад о «российском следе» в терактах в Афганистане на рассмотрение Конгресса.

Россия обвинения отвергла. И вот теперь на смену «российским выплатам талибам» пришли «иранские», но о них в Белом доме решили промолчать. Совет национальной безопасности рекомендовал администрации Трампа не предпринимать решительных мер по устранению финансовых и иных связей Тегерана с талибами, поскольку это может негативно отразиться на шагах по урегулированию конфликта в Афганистане и лишит правительство возможности реагировать на внешние вызовы.

В результате официальный Вашингтон ни разу публично не осудил взаимодействие Ирана и талибов, что указывает на заинтересованность администрации Трампа в переговорах с «Талибаном»*, высшей точкой которых стало подписанное в феврале соглашение, давшее возможность президенту США выполнить свои обещания и вывести американские войска из Афганистана.

* запрещенная в России террористическая организация