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"Не понимал, куда идёт": Друг рассказал о "не очень адекватном" состоянии Михаила Ефремова после смертельного ДТП

На очередном слушании по делу об аварии допрашивают Никиту Высоцкого
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Заседание по делу Михаила Ефремова продолжается

Заседание по делу Михаила Ефремова продолжается

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Сегодня, 19 августа, в слушании участвует актёр Никита Высоцкий - он приглашён на суд в качестве свидетеля, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

Высоцкий предупреждает, что у него не очень много времени - торопится на похороны Николая Губенко.

Михаил Ефремов прибыл на судебное заседание

Михаил Ефремов прибыл на судебное заседание

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступает время вопросов от прокуратуры и стороны потерпевших.

- Я был на месте ДТП, видел, что он не в очень адекватном состоянии, - продолжает Высоцкий. - Почему его допрашивали без адвоката...

- Свидетель, о чем вы говорите, давайте по делу, - прерывает его рассуждения судья.

Адвокат пострадавшей стороны Добровинский

Адвокат пострадавшей стороны Добровинский

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Михаил был растерян. Его при мне вели, и он не понимал, куда он идёт. Я его окликнул, но он меня не узнал. В быту это называется шоковым состоянием. Насколько он был пьяный? Я не нарколог. Но его даже никто не осмотрел.

По словам свидетеля, у Ефремова было множество травм.

- Повреждения, потеки, разбитые руки, ноги, живот, а все говорили, что он выскочил огурчиком! - говорит Высоцкий. - Но меня почему-то с ним не пустили, не разрешили поехать. Очевидцев там я не видел - там была куча народа, которые мерзко шутили, веселились, снимали все на телефоны...

Никита Высоцкий стал свидетелем по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым

Никита Высоцкий стал свидетелем по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат родственников погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский напирает на свидетеля - откуда, мол, он знал в первые минуты, сколько членов семьи у Сергея Захарова, звонил ли он сам потерпевшим.

Эльман Пашаев что-то суфлирует своему свидетелю.

- Помолчите наконец! - делает замечание Добровинский.

- Успеем помолчать! - парирует Пашаев.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев (справа)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев (справа)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы говорите, что знаете своего друга 50 лет, что он хороший человек. Так почему он вчера в суде не извинился перед потерпевшими, сидя напротив них? - наступает адвокат Добровинский.

- Он понимал, что будет брань, ругань, обвинения его в трусости - я думаю так. Он не хотел делать это перед камерами, - отвечает Высоцкий.

- А соболезнования он мог принести?! - снова спрашивает Добровинский.

Получает похожий ответ.

- Вы сказали, Михаил Олегович находился в состоянии шока... А от чего? - с театральной паузой спрашивает адвокат.

Начинается перепалка.

- Лежал перевёрнутый автомобиль. Я знал, что Ефремов в том числе стал участником аварии, - очень осторожно рассказывает Высоцкий, тщательно избегая формулировки «попал в ДТП», «устроил ДТП».

чпАвария с участием Михаила Ефремова в Москве

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