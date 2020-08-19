«Нюх не пропал, кашля нет, ломит кости»: как переболели коронавирусом Любовь Толкалина и жена Дмитрия Диброва

Семья Дибровых уже в Железноводске — на экскурсии. Все чувствуют себя прекрасно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этим летом многие артисты проходят реабилитационное лечение в санаториях, отказавшись от пляжей и жаркого солнца. Вот и семьях Дибровых полным состав впервые на санаторно-курортном лечении, а ведь могли бы плескаться на пляже в комфортабельном отеле в Сочи или Крыму. Но телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя детьми уехали в отпуск в санаторий Железноводска.

31-летняя Полина Диброва говорит, что пандемия тоже стала причиной такого отдыха, кроме того, друг семьи помог организовать поездку именно в этот шикарный санаторий. Но главная причина первой совместной поездки в санаторий, по словам жены звезды ТВ – болезни, а точнее необходимая после них реабилитация. «В феврале этого года Дмитрий перенёс микроинсульт. В июле сразу после празднования дня рождения, я заболела нашумевшим коронавирусом, так что теперь точно корона королевы на голове. Смешно получалось, когда я друзьям писала: «Я с короной. Такая тишина была - а через несколько дней: «А мы думали ты буквально надела корону», - разоткровенничалась с подписчиками в инстаграме Полина Диброва.

Полина никого из семьи не заразила, болела в легкой форме. Температура у Дибровой скакала три дня от 36.9 до 38.5. Свои симптомы Полина вспоминает с грустью – говорит было мало приятного в течении болезни: «Одну ночь ломило кости так, что спала по десять минут на каждой стороне, две недели слабость и дефицит энергии, приливы жара без температуры. Нюх я не теряла, кашля не было. Спустя время тест высветился с антителами, первые тесты показывали отрицательный результат. Я сделала КТ, узнав, что друзья заболели. В этот же вечер поднялась невысокая температура. КТ показало - 1-2 процента поражения легкого».

Полина Диброва была круглые сутки на связи с врачом: «Я не стала пить антибиотики и противовирусные. Лечилась симптомно, сбивала температуру и пила много витаминов». Полина советует не терять бдительность вирус никуда не делся. Это действительно так – многие артисты просто перестали даже сообщать о выявленном коронавирусе. К счастью, не заболел 60-летний Дмитрий Дибров, который недавно перенес микроинсульт.

Любовь Толкалина также лечилась от коронавируса дома. 42-летняя артиста предупреждает: «Ковид никуда не делся. Продолжаем – имбирь, чеснок, куркума, морсы, лимон. Да пребудет с нами все это и маска с чувством юмора!». Вчера Толкалина сообщила о двух отрицательных тестах на коронавирус и выявленных у нее антителах – это значит, что звезда кино уже переболела. Так что скоро Любовь вновь вернется к съемкам. Толкалина говорит, что на съемках требуют подтверждение отрицательного теста каждые две недели.

Любовь Толкалина счастлива — вчера пришел второй отрицательный тест на коронавирус и тест показал наличие антител. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Диброва предупреждает: «Расслабляться не нужно, друзья, очень много сейчас заболевают людей. Вирус никуда не делся, но он стал менее агрессивным. Если с вами случится подобное, не паникуйте. Сразу надо изолироваться и предупредить всех, кто общался с вами на протяжении последних десяти дней. Вы не виноваты в том, что заболели, но если людей не предупредите - ваша вина возникнет. От момента заражения до первых симптомов проходит 7-14 дней, поэтому важно чтобы контактирующие люди начали пить витамины и контролировали состояние. Исключили алкоголь». Самое важное – не заниматься самолечением и обратиться к врачу, как это делают наши звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Болел бессимптомно»: У Киркорова обнаружили коронавирус

В начале карантина Филипп Киркоров рассказывал, что друзья из Америки прислали ему некий экспресс - тест на коронавирус, но опасной бациллы он у себя не нашёл. (подробности)

Последствия коронавируса у артистов: у звезды «Дома-2» начались осложнения, Дакоту увезли на «Скорой», а Бабкина омолодилась

Завершив лечение коронавируса, звезды проходят реабилитацию, специальные процедуры. А есть и такие артисты, которые получили отрицательные тесты и стали паковать чемоданы в командировку. Рассказываем, как справляются с последствиями коронавируса звезды. (подробности)