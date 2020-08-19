Русские спасают «Вашингтон» от позора. Овечкин бьет результат Горди Хоу

Овечкин и его Кэпиталс переломили ход четвертой игры в свою пользу. Фото: EAST NEWS

Проиграв три стартовых матча плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс», «Вашингтон» оказался на грани вылета из Кубка Стэнли. Но команда Александра Овечкина сегодня ночью все же вытащила четвертый матч серии четвертьфинала, победив 3:2.

А ведь после первого периода счет был 2:0 в пользу островитян. Но во втором за дело взялись русские ребята из «Вашингтона». Сначала отставание сократил Евгений Кузнецов, а потом Александр Овечкин с подачи Кузнецова и Карлсона сравнял счет. А в третьем периоде Ови, которому ассистировал Дмитрий Орлов, сделал дубль. Счет 3:2 сохранился до финальной сирены.

Овечкин, забросивший две шайбы, вышел на 18-е место по количеству голов в плей-офф, теперь у него их 69. По 68 осталось у Кросби и легендарного Горди Хоу. Впереди Стив Айзерман (70). Но до Уэйна Гретцки (122) очень далеко.

Сам Александр Овечкин после матча заявил, что первая шайба Кузнецова разбудила команду, а сэйвы голкипера Хэйтли придали уверенности всем хоккеистам. При этом Ови отметил, что когда его удалили при счете 0:2, ребята выстояли, буквально ложась под шайбы.

Кстати, отыграться командам в серии плей-офф со счета 0:3 удавалось в НХЛ лишь четыре раза с 1948 года! Зато, последний пример впечатляет. В 2014 году «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» три стартовые встречи, но потом выиграл четыре подряд, и так разогнался, что в итоге взял Кубок Стэнли. Кстати, именно об этом замечательном спасении и вспоминал Овечкин после третьего поражения. Но получится ли «Вашингтону» повторить тот подвиг «Кингз»…

КСТАТИ

Первыми в полуфинал Западной конференции вышли хоккеисты «Вегаса», обыгравшие «Чикаго» со счетом 4:1 в серии. Напомним, что в прошлом сезоне «Вегас» дошел до финала конференции, а в позапрошлом до финала Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтону».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Матчи плей-офф Кубка Стэнли проходят в обычном формате, до четырех побед. Только вот играть из-за пандемии пришлось в двух нейтральных городах Канады – Торонто и Эдмонтоне. Финал Кубка Стэнли пройдет в Эдмонтоне с 23 сентября по 5 ноября.

Пары 1/4 финала плей-офф Восточной конференции. Торонто

"Коламбус" - "Тампа" – 1:3 (счет в серии)

"Филадельфия" - "Монреаль" – 3:1

"Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс"- 1:3

"Бостон" - "Каролина" – 3:1

Пары 1/4 финала плей-офф Западной конференции. Эдмонтон

"Вегас" - "Чикаго" – 4:1

"Колорадо" - "Аризона"- 3:1

"Даллас" - "Калгари" – 3:2

"Сент-Луис" - "Ванкувер"- 2:2