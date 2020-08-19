Друг сболтнул лишнее о Михаиле Ефремове

Никита Высоцкий выступил в суде в качестве свидетеля смертельного ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока общественность замерла в ожидании тайного свидетеля, которого пообещал намедни адвокат Эльман Пашаев, в Пресненском суде опросили близкого друга Михаила Ефремова. Никита Высоцкий выступил на очередном заседании по делу о смертельном ДТП актера.

Никита Высоцкий дружит с Михаилом Ефремовым 50 лет. Он откровенно рассказал о том, что они иной раз напивались так, что на следующий день не помнили происходившее. "Я бы не сказал, что Миша склонен к провалам в памяти, но судя по тому, что произошло, эти события могли вылететь у него из головы. Иногда мы с Михаилом действительно не могли вспомнить некоторые события. Это было, когда мы выпивали", - разоткровенничался он, отвечая на вопросы Александра Добровинского.

Никита Высоцкий - свидетель, бывший на месте ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высоцкий одним из первых примчался на место трагедии 8 июня. "Я был на месте ДТП, видел, что он не в очень адекватном состоянии, - продолжает актер. - Почему его допрашивали без адвоката... Михаил был растерян. Его при мне вели, и он не понимал, куда он идет. Я его окликнул, но он меня не узнал. В быту это называется шоковым состоянием", - описал происходящее на месте трагедии Никита.

Михаил Ефремов в суде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По его словам, у Ефремова было множество травм. "Повреждения, потеки, разбитые руки, ноги, живот, а все говорили, что он выскочил огурчиком! - говорит Высоцкий. - Очевидцев там я не видел. Там была куча народа, которые мерзко шутили, веселились, снимали все на телефоны...".

Никита не скрывает - он рассчитывает на оправдательный приговор. Но, видимо поняв, что сболтнул лишнее, тут же говорит: "Но если приговор будет обвинительным, мне, конечно, будет тяжело, но я это приму. В жизни бывают всякие ситуации, разные трагедии. Но надо разговаривать. Это же непреднамеренное убийство. Понятно, что стороны взасос целоваться не будут. Но они пойдут друг другу навстречу. Главное, им не мешать".

Адвокат потерпевшей стороны Добровинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Друг Ефремова заверил, что Михаил Олегович готов помочь не только жене, детям и брату погибшего курьера Сергея Захарова, но и и сожительнице Ирине Стерховой. "Не будет такого - миллион сюда, десять туда... Но деньги есть, Михаил не может не помочь. Мы - Михаил Ефремов и его друзья - до сих пор можем и хотим помочь деньгами семье погибшего. Не могу сказать, что мы осыпем их деньгами, но материально поможем", - сообщил он.

Пашаев - защитник Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

На вопрос Добровинского - почему Ефремов в суде не извинился перед потерпевшими, сидя напротив них, Высоцкий парировал: "Он понимал, что будет брань, ругань, обвинения его в трусости. Я думаю так. Он не хотел делать это перед камерами".