«Не давали воды, сорвали лифчики, снимали, как мы ходим в туалет»: Сестры рассказали об издевательствах в Ивантеевском отделе полиции

Сестры Виктория и Юлия Ланские. Фото: Личный архив

ПРЕДЫСТОРИЯ: ШКОЛЬНАЯ ДРАМА

Два года жительница подмосковной Ивантеевки, 33-летняя Виктория Ланская, добивалась наказания за избиения восьмилетнего сына в местной школе. Мальчишке крепко доставалось от одноклассника. Дважды парень лежал в больнице с закрытыми черепно-мозговыми травмами и разбитым черепом (выписки есть в распоряжении редакции - Ред.). В итоге его мама написала заявление в полицию на директора школы, которая отказалась разбираться и предложила побитому ребенку сменить учебное заведение. А почему бы и нет: драчун, державший в страхе чуть ли не всю началку, ее родственник.

В полиции с третьего раза весьма неохотно зарегистрировали заявление и начали проверку, но Виктории показалось, что все спускают на тормозах. Тогда она написала пару жалоб в отдел собственной безопасности (ОСБ), мол, менты бездействуют. Пару раз была на личном приеме у начальника Ивантеевского отдела полиции (ОП) Евгения Вьюжанина. В общем скандальную мамашку, как вы уже догадались, в лицо знал чуть ни весь участок. Впрочем, уже очень скоро о деле сына женщина забудет: у нее начнутся совсем другие проблемы.

РЫЖАЯ И БЕЛАЯ

А начались они 22 мая 2019-го. Тогда Виктория вместе со своей сестрой Юлией (она была чем-то вроде группы поддержки) пришла в участок забрать отказ о назначении медицинской экспертизы ее покалеченному сыну. Вика чуть крупнее сестры, но обе - метр с кепкой. Договоримся об условных кличках сестер: Рыжая - Юля и Белая — Виктория (еще бы Черную и получилась ВИА ГРА, хоть на сцену), так их называли сами полицейские на обрывках чудом восстановленных видео, а потом еще и в своих показаниях.

Нагрянули сестры уже под вечер и сходу начали материться, кричать и снимать все на камеры своих мобильных телефонов. Во всяком случае так описывают происходящее полицейские. В деле показания десятерых сотрудников, в том числе и начальника отдела. Составлены они словно под копирку: слово в слово.

Из показаний Ильина, заместителя начальника ОП Ивантеевка:

«Услышал шум в коридоре. Вышел посмотреть и увидел двух женщин, которые громко кричали, вели видеосъемку, комментировали ее и нецензурно выражались. Рядом с ними находился начальник ОП Вьюжанин и его заместитель. На замечания женщины не реагировали. Мы приняли решение вывести их из отдела. Но они стали оказывать сопротивление и прорываться к кабинетам участковых».

Уже будучи обвиняемым, Вьюжанин получил награду от руководства.

Ну вы поняли, трое мужиков в форме не могут справиться с двумя скандальными бабами, которые собственный же дебош в полицейском участке зачем-то записывают на видео. Попробуй их пойми, женщин-то. Троице в погонах пришлось вызвать подкрепление - и вот уже шестеро в форме успокаивают Рыжую и Белую.

Из показаний Ильина:

«Рыжая кричала, что ее пытаются изнасиловать. А Белая при этом постоянно говорила по телефону».

С кем говорила, это мы расскажем чуть позднее. Около часа доблестная полиция успокаивала бешеных дамочек. В итоге обеих заперли в участке и составили против них административные протоколы за хулиганство. А потом отпустили. На улицу сестры отчего-то выбежали с криками: «помогите!». Чего кричали, полицейские до сих пор ума не могут приложить. Та что Рыжая еще из участка про свой приступ бешенства по телефону успела рассказать мужу. Так что тот, прихватив с собой пятилетнего сынишку, которого не с кем было оставить, ждал у входа. И вот тут-то, видимо, почувствовав рядом крепкую спину родственника, сестры совсем озверели.

«ИЗБИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИХ»

На улице Белая избила участкового уполномоченного Толстикова. Крупного мужчину на две головы выше нее. Причем сестры так громко кричали: «Помогите, избивают, насилуют», что из окон дома напротив полицейского участка глазели десятки зевак.

Толстиков с синяком - еще до конфликта на улице.

Что же они увидели? Десять сотрудников полиции в форме и штатском обезвреживают особо опасных преступниц: Белую и Рыжую скрутили, надели на них наручники и запихнули парочку в полицейский автомобиль.

Битый час сестер катали по неизвестному маршруту, а потом привезли обратно в участок. Там сестры в камерах провели двое суток. С перерывом на поездку в местную ЦРБ. Но об этом нюансе полицейские вспоминать не любят. Против Белой (она же Вика) спустя несколько дней возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Судебные заседания вот-вот начнутся. А через некоторое время дело возбудили против начальника отдела полиции Вьюжанина. Того обвиняют в «превышении должностных полномочий». Это официальная формулировка, а, если верить сестрам, то было и избиение, и угрозы, и даже попытка изнасилования.

С женщинами полицейские не церемонились.

РОКОВАЯ МОЛНИЯ

На первый взгляд кажется, что менты и сестры катят друг на друга бочку. Но есть один интересный момент. Очень странным образом из полицейского участка пропали все записи с камер видеонаблюдения, которыми буквально напичкан отдел полиции. А ведь всего-то нужно было их посмотреть - и стало бы ясно, кто врет, кто правду говорит. Но в дело вмешалась стихия. По официальной версии ивантеевской полиции, в камеры ударила молния, которая стерла все видео-файлы за двое суток. Но и тут неувязочка, по данным Гидрометцентра, в те дни в Ивантеевке не было ни гроз, ни даже дождей.

Версия сестер, на руках у которых есть справки из психдиспансера, подтверждающие, что они совершенно здоровы, проще говоря, бешенством не страдают, с показаниями полицейских не вяжется.

- В тот день мы действительно зашли в участок с включенной камерой мобильного телефона. Хотели записать на видео, что они отказываются провести экспертизу сыну. Я параллельно была на телефонной связи с отделом собственной безопасности полиции. Сотрудник подсказывал, как правильно действовать, и знал, что мы все снимаем. Как только мы зашли в участок, нас встретил Вьюжанин. Он знал меня в лицо и, видимо, понял, что я снова стану жаловаться. Его просто взбесило, что мы записываем видео. Я тоже его узнала, но в этот раз он выглядел очень странно. Раньше он говорил сухим языком протокола, вел себя спокойно. А тут накинулся на нас с криками, мол, пошли вон, надоели. Я испугалась, было такое чувство, что он под алкоголем или наркотиками. Рассказала об этих подозрениях по телефон тому сотруднику из ОСБ. При этом я отошла от сестры на пару метров. Вдруг услышала ее крики, обернулась и увидела, что Вьюжанин как котенка за шею тащит ее в коридор. Побежала за ними и застала такую сцену. Он бросил сестру на пол так, что она оказалась на четвереньках, задрал ей платье и сорвал с нее трусы. Сам Вьюжанин при этом расстегнул брюки, это видно на кусочке видео, которое удалось восстановить после удаления с камер в отделе полиции. А вот видео всего конфликта с телефона сестры он удалил. Потом нас повалили на пол и просто начали бить. После этого Вьюжанин вышвырнул Юлю из отдела полиции на улицу, на закрытую территорию, выйти с которой невозможно. Там высокая ограда и колючая проволока поверху. Через забор сестре удалось уговорить прохожую позвонить ее мужу, так как телефон Юли забрал Вьюжанин. После этого сестра вернулась за мной и больше из здания отдела полиции, до приезда Юлиного мужа, нас не выпускали. На выходе из отдела стояли двое полицейских и охраняли нас. При этом в дежурной части нам говорили, что мы не задержаны и обвинений никаких нам не предъявляли, - рассказала Виктория.

ЖЕНА У ВАС ЖИВУЧАЯ

За час, проведенный в участке, сестры больше 10 раз (детализация звонков есть в распоряжении «КП» - Ред.) позвонили в скорую и службу спасания. Но на помощь к ним так никто и не приехал. Юля дозвонилась до супруга, но внутрь мужчину не впустили.

За этим забором Юля попросила у прохожих телефон и смогла дозвониться до мужа. Фото: Ася КОЛОСОВА

- Когда меня выпустили на улицу, я кричала, что нас избили, что это Вьюжанин, что он пытался меня изнасиловать, - рассказала Юлия.

Это сумел записать на видео супруг женщины, Игорь Пашков. Благо, в его мобильный телефон молния в тот день не била. На кадрах две сестры выходят из участка. И тут Юля говорит, что нужно ехать в Следственный комитет. Едва услышав название ведомства, которое ведет дела против полицейских, женщин окружили люди в форме. Снова крики, испуганные взгляды прохожих и плач сына Юли, который пытается защитить маму от толпы дядечек в форме. На видео пятеро крупных полицейских обступили женщин стеной и скручивают им руки. В американских кино им зачитали бы права, мол, вы можете хранить молчание... А тут ничего: тишина.

- Они задержаны? Что случилось? - судорожно причитает супруг Юли.

Полицейские молчат. Юля и Вика вопят на всю улицу. В другой ситуации кричали бы: вызовите полицию, а тут и вызывать не надо.

Когда женщин запихнули в бобик, муж Юли, стал звонить в скорую, службу спасения. Но все бесполезно. Записи разговоров приобщили к делу. Вот лишь одно из аудио. Разговор мужчины со службой спасения «112» из серии «приедем, труп опишем».

Супруг: «Свяжите с отделением полиции. Нам помощь нужна».

Оператор: «Вы хотите там же оказаться вместе со своей женой?»

Супруг: «Почему вы так со мной разговариваете?»

Оператор: «Потому что вы сейчас реально достанете всех!»

Супруг: «Я хочу услышать голос жены, хочу понять, что она жива. Потому что они сорвали с нее трусы, избили, сломали ее телефон. Она сама туда пришла заявление подавать. Я хочу услышать ее голос!»

Оператор: «Еще дальше чего вы хотите?»

Супруг: «То есть ее нет в живых? Вы это хотите сказать?»

Оператор: «Что вы вообще хотите, молодой человек? Вам говорят, что полиция не хочет, я тоже не хочу».

Супруг: «Я хочу услышать голос жены, ее там сейчас убивают!»

Оператор: «Не переживайте она выживет. Она у вас живучая».

Супруг: «А вот так!? Представьтесь, как Вас зовут?»

После этого вопроса оператор бросила трубку.

Двое суток родственники куда только не звонили, даже в приемную президента набирали. А Юля и Вика все это время были в камерах.

ДВОЕ СУТОК БЕЗ ВОДЫ

- Когда у Юли началось маточное кровотечение, а я, по словам сестры, около часа была без сознания, нам все-таки вызвали скорую. В больницу повезли нас обеих. Причем в кабине скорой мы ехали не с врачами, а с тремя полицейскими. Когда мы стали рассказывать, что произошло, врачам, менты нас снова избили. В больнице нас никто не стал осматривать и нас опять привезли в участок. Там издевательства продолжились. Я не знала, что такое двое суток не пить воду, какое это удовольствие потом сделать этот глоток. В камеры нас поместили без носков, обуви, сняли лифчики. Было очень холодно. Спали на голом бетоне, не было ни то что подушек, даже матраца. Нас не кормили, но самое ужасное, не давали возможности сходить в туалет. Когда у меня больше не было сил терпеть, сестра помогла мне снять трусы, на руках у нас были наручники. Мне пришлось писать, простите за такие подробности, прямо на пол в камере. Полицейские смотрели на это, смеялись и записывали видео, - рассказала Виктория.

На свободу Виктория вышла уже в статусе обвиняемой. За синяк под глазом участкового, который, по заключению независимого эксперта, был нанесен за несколько суток до инцидента (документ есть в распоряжении «КП» - Ред.), ей светит до пяти лет лишения свободы. Дело против ее сестры возбуждать не стали. На каких основаниях двое суток ее держали в камере, вообще непонятно.

РАССКАЖЕШЬ - УБЬЁМ

- Нам угрожали: если снимем свои побои, нас просто убьют. Но не прощать же такое!? Мы сразу с сестрой из участка поехали в травмпункт города Пушкина. Потом нас положили в больницу, - рассказала Вика.

Побои зафиксировали на фото. Фото: Личный архив

После выписки сестры обратились в Следственный комитет. Справки, в которых зафиксированы многочисленные гематомы, ссадины и тупые травмы живота, приобщили к уголовному делу, но уже не против сестер, а против начальника отдела полиции Вьюжанина. Сам он при этом, как работал, так и работает. А на днях даже награду получил, ведомственную. Его уголовно дело будет передано в суд уже в ближайшие дни.

КОМПЕТЕНТНО

«Пришел в полицию без адвоката - пиши пропало!»

- Главный вопрос, на который предстоит ответить в рамках судов по этим двум уголовным делам: куда же на самом деле пропали записи с камер видеонаблюдения. Конечно, никто не поверит в историю с молнией. И остается только предполагать, что удалены они были самими сотрудниками полиции. Только им это было на руку. А сестры просто физически сделать это не могли, - отметил адвокат Леонид Ольшанский. - К сожалению, наряду с честными сотрудниками полиции, которые рискуя жизнями исполняют свой долг, есть и те, кто использует подлые методы давления на подозреваемых или потерпевших, досаждающих им своими жалобами. Две сестры, которые не имели финансовой возможности нанять адвоката, для них были идеальными жертвами. Проще говоря, пришел в полицию без адвоката - пиши пропало. Остается только надеяться, что суд разберется.