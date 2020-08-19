Неожиданный удар: дерзкая блондинка учинила переполох в суде из-за Михаила Ефремова

Ресторатор Татьяна Беркович - подруга Михаила Ефремова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появление дерзкой подруги Михаила Ефремова в Пресненском суде вызвало настоящий переполох. Ресторатор Татьяна Беркович лично знакома с адвокатом Александром Добровинским. Вероятно, для защитника стало появление эффектной блондинки настоящей неожиданностью.

Ресторатор и подруга Михаила Ефремова спровоцировала перепалку во время опроса в суде и нанесла неожиданный удар Александру Добровинскому. Татьяна Беркович пререкалась с адвокатами, называла Добровинского на "ты" и даже разразилась в его адрес гневной отповедью.

"Я получила звонок и приехала на место аварии. Заглянула в машину, где сидел Михаил Ефремов, увидела его окровавленную руку... Он что-то говорил. Как я поняла, он хотел, чтобы я поехала в больницу к потерпевшему. От полиции я узнала, что это Склиф, и рванула туда", - рассказала эффектная блондинка.

По ее словам, в клинику в тот роковой вечер приехал начальник курьера Сергея Захарова, следом - сожительница Ирина Стерхова. "Она пыталась попасть к врачу, ее не пускали, - поведала Беркович. - Она плакала, пила валокордин. Я спросила у докторов, надо ли купить лекарства. Я туда раньше всех приехала! А потом Ирину отвезла домой", - констатировала женщина.

Она на все лады принялась нахваливать Ефремова. Мол, он всегда и всем помогал. Михаилу не все равно! Как он себя наказывает, никто так не может его наказать. А потом неожиданно набросилась на Александра Доьровинского.

"Саша, то, что ты делаешь, возмутительно, это ни в какие ворота не лезет! - эмоционально заявила женщина. - Миша не вышел с топором на улицу и никого не зарубил. А Саша разжигает ненависть!".

После чего началась настоящая перепалка.

- Вы считаете Ирину Стерхову потерпевшей? - спросил Добровинский у Татьяны Беркович.

- Какая разница, что я считаю? - возмутилась дама.

- Правильно, можете не отвечать на вопрос, - поддержала свидетельницу судья.

Но Добровинский не сдавался.

- А что... вам мешало... перевести деньги на карту потерпевшей... по номеру телефона?! - напирал адвокат.

- Ааа, господин Добровинский... С вашим умом и хваткой я знала, что любое мое действие будет обращено против меня, поэтому из страха перед вами не стала этого делать! - парировала в тон свидетельница.

- То есть вы так меня боитесь...

- Что ты имеешь ввиду?

- Извините, мы здесь на "вы", - язвительно поправил Добровинский хорошо знакомую ему Беркович. Дело в том, что позже, во время перерыва, он скажет: "Она жила с моим старостой из класса". А вот объяснять, на что женщина обижена, он не пожелал.

Меж тем Беркович переключилась на других адвокатов со стороны потерпевших. Женщине по очереди задавали вопросы аж четверо юристов.

- Простите, а вы кто? Тоже адвокат? - сбивается Беркович. После чего смелая блондинка задает встречные вопросы адвокатам.

- Простите, но у вас нет такого права! Я могу задавать вопросы, а вы нет! - возмущается адвокатесса.

Перепалка в разгаре, страсти накалены до предела. Все кричат, перебивая друг друга.

- Он меня идиоткой назвал! - гневается Беркович на Добровинского.

Но адвокат и его коллеги непреклонны. Они настойчиво допрашивают Беркович.

- Почему вы поехали к незнакомому человеку в больницу, если не считали, что Ефремов виноват?

- Вы сказали, что Ефремов себя винит. А за что он себя винит?

- Что вы делали, когда с Ефремовым собирались у вас дома?

В конце концов нервы сдают и у Татьяны. "Уважаемая судья, можно не отвечать на вопрос", - все чаще заявляет свидетель.

- Безобразие! - поддерживает ее адвокат Эльман Пашаев.

- Невозможно работать! - возмущаются юристы на каждый снятый вопрос.

В конце своей речи Беркович заявила: "Михаил никогда не садился за руль пьяным! Он всегда шел домой из бара пешком - его каждая собака знает на этом маршруте! Какакая наркотическая зависимость! Он по праздникам Jameson употреблял!", - объявила подруга Михаила Олеговича.