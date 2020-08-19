Горячая линия #МыВместе: пять месяцев помощи и поддержки граждан

18 августа исполнилось пять месяцев с момента запуска круглосуточной горячей линии #МыВместе по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Организаторами проекта выступили Фонд Росконгресс, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», платформа DOBRO.RU.

За прошедшее время проект, реализованный за два дня, стал единым центром помощи и поддержки людям, попавшим в непростую ситуацию. Партнерам проекта удалось организовать бесперебойную работу 24 часа в сутки. В пиковые дни нагрузки горячая линия принимала более 10 тысяч звонков в день.

Благодаря совместным усилиям Фонда Росконгресс, социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум, которая осуществляла работу по координации запросов штаба волонтеров и взаимодействию с партнерами в рамках акции #МыВместе, стало возможным объединить вокруг этой инициативы лучших молодых людей в России, готовых на добровольной основе оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

За пять месяцев работы принято более 3,2 млн звонков и зарегистрировано свыше 2 млн обращений. 14% звонков, поступивших на линию, были посвящены вопросам помощи с покупкой и доставкой продуктов и лекарств; 29% – запросы информации о коронавирусе, психологическая и юридическая поддержка; 19% – перевод на профильные горячие линии; 11% – обратная связь и благодарности по итогам выполненных обращений. Большинство звонков поступило из самых густонаселенных регионов России: Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ростовской областей.

Горячая линия продолжает свою работу и расширяет функционал. Так, 10 августа Общероссийским народным фронтом совместно с Фондом Росконгресс было запущено новое направление горячей линии по вопросам программы туристического кешбэка за поездки по территории России, в рамках которой каждый турист может вернуть за поездку по России до 15 тысяч рублей. Все обратившиеся по телефону смогут узнать, как его оформить, в какие регионы можно будет поехать, как надо забронировать гостиницу или приобретать тур и скоро ли вернутся деньги. Большинство звонков поступает из Москвы и Московской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Красноярского края, Свердловской и Ростовской областей.

«Горячая линия – это проект, который продолжает развиваться, несмотря на то, что темпы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 снизились. Наша жизнь претерпевает значительные изменения и сейчас уже очевидно, что такой формат предоставления информации актуален и удобен для граждан. Летний период – традиционное время для туристических поездок, и мы создали удобный инструмент для всех путешествующих по России. Уверен, что горячая линия, стартовав как «единое окно» помощи, со временем вырастет в полноценный многопрофильный сервисный и справочный центр», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В ближайших планах Фонда Росконгресс – дальнейшее расширение спектра направлений работы горячей линии, а также предоставление услуг для компаний из разных отраслей бизнеса, подготовка специализированных сценариев работы операторов и проведение обучения персонала по стандартам, успешно зарекомендовавшим себя в рамках проекта #МыВместе.