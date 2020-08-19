Отец футболиста «Спартака» будет тренировать «Барселону»

Лучшие годы Хенрика Ларссона прошли в "Селтике", на и за "Барсу" он успел отыграть 40 игр. Фото: EAST NEWS

«Спартак» стал чуть ближе к «Барселоне». Каталонский клуб объявил о назначении на пост главного тренера Рональда Кумана. А его помощником стал Хенрик Ларссон – его сын Джордан Ларссон сейчас играет и забивает за московский «Спартак».

57-летний голландец Рональд Куман выступал за «Барселону» в с 1989 по 1995 год. Он прославился своими убойными ударами с дальней дистанции и голы со штрафных сделали Рональда самым забивающим защитником современного футбола. Закончив игровую карьеру, Куман стал тренером, работал помощником Ван Гала все в той же «Барселоне», а потом возглавлял «Бенфику», ПСВ, «АЗ Алкмаар», «Фейенорд», «Аякс», «Саутгемптон» и «Эвертон». Последние годы Куман был главным тренером сборной Голландии.

Рональд Куман возглавит каталонский суперклуб. Фото: REUTERS

В «Барселону» Куман первым делом позвал Хенрика Ларссона. Шведский нападающий в середине 2000-х играл и забивал за этот клуб. Будучи тренером Ларссон работал в скромных шведских клубах типа «Хельсинборга». Зато новое поколение фанатов в России его знают как прежде всего отца Джордана Ларссона – нападающего «Спартака».

Джордан Ларссон на поле в составе "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джордан получил имя от отца в честь великого баскетболиста Майкла Джордана, которым восхищался Ларссон-старший. Но все равно занялся футболом - сначала в школе «Барселоны», потом в Швеции. Там же играл под руководством отца. А в Москву Джордан переехал в 2019 году, и сейчас оказался главной ударной силой «Спартака» в атаке. В двух первых матчах РПЛ нового сезона Ларссон-младший забил два гола.

Как знать, может теперь на него опять обратит внимание «Барселона». И уж точно в тренерском штабе каталонского клуба будут отлично осведомлены о чемпионате России и его звездах.