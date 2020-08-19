Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал события в Белоруссии.

- Белоруссия - это наше Союзное государство и братская нам страна, и белорусский народ - братский нам народ, - заявил он. - Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог.

Главное желание Москвы в этой ситуации, не допустить никакого давления на белорусский народ, который сам должен решать свою судьбу.

- В нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне, - подчеркнул Песков. - Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым.

В Кремле отвергли возможность военного вмешательства в дела Белоруссии как силами России, так и силами ОДКБ.

- Там, действительно, есть ряд обязательств сторон, предусматривающих взаимную помощь, - сказал пресс-секретарь президента. - Но вы знаете, сейчас нет такой потребности и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности нет. Российская военная техника находится на территории Российской Федерации. Здесь нечего комментировать.

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