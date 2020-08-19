На кого Москва делает ставку в Минске. И как России самой не повторить ошибок Лукашенко

В соседней Белоруссии не утихают протесты Фото: REUTERS

В соседней Белоруссии не утихают протесты, которые охватили всю страну после оглашения результатов выборов президента. С огромным отрывом победил действующий глава государства Александр Лукашенко, но далеко не всем это пришлось по душе. Политик уже обратился за помощью к России, но готова ли наша страна ввести свои войска в Минск, и какой курс выберет Белоруссия дальше? На все эти вопросы kp.ru ответил политолог Георгий Бовт.

Журналист, политолог Георгий Бовт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РЕВОЛЮЦИЮ СОТВОРИЛ САМ БАТЬКА

- Георгий Георгиевич, можно сказать, в Белоруссии решается и судьба Москвы? Это крупнейшая развилка для России в XXI веке? Как конец 80-х для СССР.

- Нет. Век только начался. Я думаю, что самое крупное событие для нас впереди. А в прошлом - потеря Украины была важнее. Потому что это был поворотный момент в отношениях с Западом. И он сохранится надолго. Белоруссия станет лишь добавочным очком в той же игре. Если она, действительно, пойдет на Запад. Хотя на Белоруссии завязано очень много. Два стратегических военных объекта находятся там. Управления ядерными силами России. Вернее, связи с ними. Плюс таможенные вопросы. Транзит нефтяной и газовый, и вообще товарный. Так что много завязано.

- Какие страны борются на белорусской земле?

- Китай давно налаживает связи с Белоруссией. Поэтому Пекин заинтересован, кто будет следующим правителем в Белоруссии. Но Китай умеет так строить свою политику, что кто бы ни становился там президентом, китайские интересы все равно там сохраняются.

Евросоюз, с одной стороны, заинтересован, чтобы оторвать Белоруссию от России. С другой стороны, не хочет превратить ее еще в одну головную боль, наряду с Украиной. Киева им пока хватает. А вкупе с коронавирусом это сильная мигрень. И никакого счастья от того, что в Белоруссии начнется бардак, думаю, они в краткосрочном плане не испытают.

- А американцы?

- Американцам по барабану Белоруссия. Они заняты выборами, коронавирусом, экономикой, Трампом, движением за права чернокожих и гомосексуалистов. Поэтому на Белоруссию им с высокой колокольни глубоко наплевать.

Уличный беспорядки в Беларуси после президентских выборов. Фото: REUTERS

- А кто же тогда готовил все эти протесты?

- Никто их не готовил. И ход этих протестов как раз и говорит о том, что они носят стихийный характер. У них нет сплоченной организации и явных лидеров. Совершенно случайный человек смог бросить вызов Батьке на выборах, - Тихановская. Протестующие и власть теперь не знают, что делать. Они были к этому совершенно не готовы.

Поймите, Лукашенко все сделал своими руками. Это рукотворный кризис от начала до конца! Батька долго тормозил с реформами. Потом он уже много лет занимался, извините за выражение, но это так - проститутской политикой между Западом и Россией. Решил устроить цирк с конями – с этими 33 «вагнеровцами». Чем окончательно разуверил в своей вменяемости даже ближайших сторонников. Его неадекватный курс довершил все это дело.

- Какие еще были причины?

- Сказались кризис экономический, и сложности отношений с Россией, которые усугубили проблемы белорусской экономики. Она существовала за счет российских дотаций долгое время. И все это счастье социалистическое в Белоруссии было за наш счет. Но никакой подрывной работы там не велось подготовительной. Никто этот кризис не готовил. Отчасти Лукашенко, конечно, сам тоже поработал на то, чтобы допустить какие-то оппозиционные НКО. Но на фоне хаоса они погоду не делают.

Есть вероятность, что силовики перейдут на сторону оппозиции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СИЛОВИКИ ПЕРЕЙДУТ НА СТОРОНУ НАРОДА?

- Активисты-радикалы работают в толпе. Устраивали стычки с милицией, сейчас - пускают фейки в соцсетях. Настоящие провокаторы протеста?

- Провокатором сработал сам Лукашенко, когда нарисовал себе 80%. Нарисовал бы 60, и все было бы более мирно. А Тихановской бы нарисовал 35%. А потом бы пригласил к сотрудничеству. Не сажал бы оппозиционных кандидатов в тюрьму. Никто не смог бы, кроме него, так блестяще провернуть эту революцию. Он замечательно все сотворил собственными руками.

- Власть сразу кинулась дубинками подавлять восстание. Это стало еще одной ошибкой?

- Это только разозлило толпу и усилило протесты. У властей в Минске, думаю, после этого возникло опасение, что силовики расколются и перейдут на сторону народа. Во всяком случае, стрелять в толпу они в наших государствах постсоветских пока не готовы. Такое возможно только на азиатчине.

- А есть предпосылки, что силовики предадут Лукашенко?

- Есть опасность, что они перестанут подчиняться. Зачем им рисковать жизнью, будущей карьерой и поездками в Европу? Они же все могут попасть в санкционные списки. А страна маленькая. Там все ездят в Польшу, в Литву и так далее. И еще. Если бы 100-200 тысяч человек, которые собрались в выходные на площади в Минске, пошли голыми руками штурмовать тюрьму КГБ, они бы легко всех заключенных освободили. Значит, нет у них организации, они не понимают, что делать. Что требовать? Некому им было подсказать.

- В один момент омоновцы перестали дубасить протестующих. Лукашенко опомнился и испугался?

- Понял, что это не работает. Но тут снова просчет - раньше надо было идти на уступки. А он на это не готов. Батька и свои митинги ведет агрессивно, обиженно огрызается. Он не знает, как с народом разговаривать. А митинги надо было собирать до 9 августа. До выборов.

Лукашенко не собирается покидать свой пост. Фото: REUTERS

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ

- Есть у Лукашенко пути спасения?

- Если у демонстрантов не хватит терпения, если скажется отсутствие хорошей организации с их стороны, отсутствие внятных лидеров, программы, то, повыходив на улицы, им может просто надоесть. Тем более, что Лукашенко никуда не уходит. И еще два условия. Если силовой блок останется верен президенту. И если его не сдаст собственное окружение. Например, элита начнет торг с Москвой, чтобы сменить его на кого-то более приемлемого для нас, при поддержке силовиков. Но тут еще вопрос - примет ли этого человека улица.

- Россия на кого ставит в этом противостоянии толпы и Лукашенко?

- Пока ни на кого мы не ставим однозначно. Поскольку есть серьезные опасения, что Лукашенко не усидит в президентском кресле. Но мы и традиционно не выстраиваем никаких запасных вариантов. Я считаю это слабостью нашей внешней политики. У нас не оказалось никого запасного лидера на Украине, кроме Януковича, на которого мы ставили до последнего. Мы не работаем с обществом в таких странах. Для нас полной неожиданностью стал приход к власти Пашиняна в Армении. И в целом ряде среднеазиатских государств мы тоже были не готовы к появлению новых фигур.

- Один из вариантов после Лукашенко – Бабарико. Он не наш человек?

- Думаю. потенциально с ним можно договариваться. Но опять же, страна, которая закредитована в хвост и в гриву Россией, позволяет себе оскорбления по отношению к банку, где крупнейшие акционеры «Газпром» и «Газпромбанк». И Москва это проглатывает. Потом позволяет безнаказанно арестовывать наших граждан. Лукашенко их вернул домой и свернул свою антироссийскую риторику только когда уже абсолютно запахло жареным, собственная задница стала гореть. Но это была его политика последних лет – антироссийская риторика.

Он фактически фрондировал откровенно с Москвой уже не один год. И мы все это спускали ему с рук.

Тихановская - лидер массовых протестов Фото: REUTERS

МАРИОНЕТКА ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ?

- Тихановская не может стать Гуайдо в юбке, которой за ниточки управляют Польша, Литва?

- Поскольку она человек неопытный, конечно, будет сейчас слушать советы, которые ей дают. Плохо, что она убежала не к нам, а в Литву. Поэтому советовать ей будут оттуда. А мы же до сих пор никаких контактов с ней не делали. А главы МИД западных стран уже с ней переговорили. Германия, например. У нас же не убыло бы от того, чтобы поговорить с ней. Она – лидер массовых протестов, пусть номинальный. Мне кажется, что это тоже недоработка Москвы.

Надо разговаривать с лидерами оппозиции, на всякий случай держа и запасной вариант. А мы же объявили еще одного опального экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало в розыск вслед за белорусами. И в Минск Тихановская может вернутся – уже на танке.

- На польском танке?

- Нет, на белорусском. Она вернется, если часть силовых структур перейдет на сторону восставших. Или же ей дадут какие-то гарантии и попросят вернуться на родину. Но это будет уже отступление и сдача власти Батькой. Это будет означать, что он готов на транзит власти. А он на него пока совсем не готов.

- Были громадные протесты в Венесуэле. Все думали, что Мадуро пал. А он упорно сохраняет трон. Вдруг Лукашенко так же сможет?

- На стороне Мадуро армия полностью. И Лукашенко тоже ведь не уходит, потому что на его стороне силовики. Тут паритет. Но дальше — начинаются расхождения. На стороне Мадуро половина венесуэльцев. Потому что они получают по карточкам жратву на халяву. В Белоруссии не такое халявное государство. И люди не очень ценят того, что Лукашенко сделал. Тем более, что все это стало уходить по мере сокращения дотаций со стороны России. И поддержка этих людей тоже сокращалась неизбежно.

Честные выборы и смена власти -основные требования протестующих в Минске Фото: REUTERS

ПОЕДУТ ЛИ ТАНКИ НА МИНСК?

- Есть вариант, что Россия направит в Минск войска?

- Это крайний вариант. И он будет воспринят большей частью белорусского общества как агрессия. Они считают, что обойдутся без нас. И сами обустроят свою судьбу. Пока ситуация в Белоруссии не выглядит так, что есть две воюющие стороны и их нужно примирять. Пока есть власть, которая держится сама за себя, не хочет отступать. И общество, которое требует перемен, но не может сформулировать их конкретно.

- Есть второй путь. Может ли Россия посадить за стол переговоров условную оппозицию и Лукашенко?

- Это надо было делать давно! Уже позавчера. Но мы до сих пор не даем никаких оценок тому, что там происходит. Тогда как белорусское общество явно таких оценок от нас ждет. Тем более, что значительная часть белорусов настроены пророссийски.

- Пророссийские белорусы обижаются на нас, что мы молчим?

- Если они сами справятся, то, может быть, и не обидятся в итоге. Но тогда развитие ситуации пойдет там без нашего участия и влияния. Став организаторами переговоров, мы бы могли повлиять на их ход. Почему мы сажаем в Сирии враждующие стороны за стол переговоров? И не можем посадить в Белоруссии? Мы говорим на одном языке.

- Возможно ли, что в итоге Белоруссия расколется, станет частью России?

- Там нет раскола на восток и запад, как на Украине. И немногие хотят идти в состав России. Таких в Белоруссии меньшинство. А большинство хочет оставаться независимой страной.

УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

- Какие уроки из этой истории надо вынести России? Вторая братская страна под боком полыхает.

- Надо разговаривать напрямую с народом и чутко улавливать те тенденции, которые там нарастают. Надо чувствовать проблемы людей. Создавать образ понятного будущего. Не фальсифицировать выборы. Не навязывать людей, которых общество не принимает. Надо устраивать экономику и жизнь в стране на принципах справедливости. Людей может вывести из равновесия даже то, что кто-то ворует нагло и немерено, когда другим не хватает на питание.

- Могут ли эти белорусские протесты перекинуться на Россию?

- Пока у нас нет такой тяжелой экономической ситуации, как в Белоруссии. И пока для таких массовых протестов у нас нет поводов. Однако поводы могут возникнуть в любой момент. А недовольство социальной несправедливостью у нас тоже есть. И периодически вспыхивает в виде локальных протестов, как в Хабаровске, например. Поэтому, думаю, в России сейчас внимательно смотрят на белорусские протесты. Чтоб не повторить ошибок Лукашенко.

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