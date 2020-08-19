Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»: Молодежь и армия: служить или не служить

Автор фото: Виталий ТИМКИВ/РИА Новости

Еще 25 лет назад в армию шли от безысходности. Если не было возможности поступить в институт, купить себе липовую медицинскую справку или договориться с военкоматом.

Военная служба тех лет откровенно пугала. Дедовщина, землячество, унижения со стороны старших по званию. Рабский труд на дачах каких-нибудь генералов. А главное, потеря двух-трех лет своей жизни. Армия считалась местом для неудачников.

Сейчас многое изменилось к лучшему. Служить надо всего год, а не два. Случаи дедовщины единичны. Можно остаться служить по контракту. Зарплаты офицеров выросли, появилась мотивация стать профессиональным военным. Плюс новая форма, амуниция. Берцы, камуфляж, тепловизоры, бинокли. Автоматы с современным модным тюнингом.

Армия уже не так пугает. Но она еще не увлекает. Кадровые военные сетуют на большое количество откровенной показухи. Парады, учения, показные боевые тревоги. Красивая телевизионная картинка, которая подменяет суть. Вернее, ее отсутствие. Подростки не знают, зачем они идут в армию.

Воевать за свою страну? Быть защитником Отечества? Но на нас 75 лет никто не нападает. Да, были военные конфликты. На острове Даманский, в Афганистане, в Чечне, в Грузии. Но это так называемые экспедиционные, локальные войны. А у нас армия такая, как будто готовится к большой континентальной войне. Как в Первую или Вторую мировую.

Воевать где-то далеко, в Африке, за геополитические интересы России? Такие миссии обычно поручают контрактникам или частным военным компаниям. Для них такие войны - работа. А для призывников?

Желание стать крутым, настоящим мужиком? Но в России не так много воинских частей, куда непросто попасть «с улицы», где есть конкуренция. И где реально готовят суперменов, а не рекордсменов по очистке картошки на скорость.

Неудивительно, что у нас ежегодно почти 1 миллион парней идут мимо армии. Кто-то идет в вуз и получает отсрочку, кто-то находит «решал» при военкоматах, кто-то выбирает альтернативную службу. Но в армию идти они не хотят.

Уверен: России нужна сильная армия, привлекательная для молодых людей. Службу по контракту в данном случае оставим за скобками. Это как раз действующий социальный лифт для тех, кто хочет стать кадровыми военными и служить в высокотехнологичных видах и родах войск: ВКС, РВСН, ПВО, ВМФ.

А вот армия призывников или, можно сказать, народная армия, которая насчитывает почти полмиллиона человек, комплектоваться может по-другому, более эффективно. Вот три способа это сделать. Сразу отмечу, что это дискуссионные предложения, у которых будут как сторонники, так и оппоненты.

На мой взгляд, позитивные изменения в наших Вооруженных силах есть. Но их пока недостаточно, чтобы служба в армии стала престижной и модной.

1. Швейцарский вариант для России

В Швейцарии солдат служит всего 3 месяца. Но зато какие это три месяца. Для молодого швейцарца это настоящая школа жизни. Ему не надо там ходить в наряды и чистить картошку. У него два выходных в неделю, которые он может проводить дома. Ему даже автомат на дом дают. Зато в армейские будни он с 6 утра и до полуночи учится стрелять из всех видов оружия, управлять боевыми машинами, изучает различные виды единоборств, занимается альпинизмом, учится выживать в лесу и в горах. Нагрузки колоссальные. В швейцарскую армию приходят молодые адвокаты, банкиры, программисты. А выходят настоящие Рэмбо.

Но главное даже не это. После увольнения каждый швейцарец должен ежегодно проходить военные сборы сроком до месяца. С такой же интенсивной подготовкой. То есть поддерживать свои боевые навыки.

Почему бы швейцарский опыт не попробовать внедрить в России? Хотя бы провести эксперимент. Из 400 тысяч призывников 100 тысяч попробовать обучать по швейцарской системе. Автомат на дом, конечно, лучше не выдавать. У нас менталитет все же не такой спокойный, как в тихой Швейцарии. Но во всем остальном швейцарская система выглядит очень выигрышно. Призывник не тратит год. Он интенсивно, за три месяца, проходит курс молодого бойца. А затем, скажем, в течение 4 - 5 лет регулярно вызывается на сборы, где «прокачивает скиллы», говоря уж совсем по-молодежному. То есть закрепляет старые навыки и приобретает новые. Это удобно, современно и привлекательно.

Конечно, скептики скажут, что за 3 месяца сделать из зеленого пацана профессионального бойца невозможно. Приведу всего один пример. Когда мы организовывали военные сборы для студентов по нашей образовательной программе «Капитаны», то за месяц на сборах они стреляли из автоматов больше, чем обычный призывник стреляет в армии за год. Все дело в желании и подходе.

2. Не хочешь служить? Плати тем, кто хочет

Пока наша армия не станет привлекательной, всегда будут те, кто служить не хочет. Сейчас они ищут лазейки, как откосить. На мой взгляд, будет справедливо, чтобы у таких людей была возможность официально, по договору с Минобороны, приобрести себе освобождение от военной службы. Сумма, конечно, обсуждаема. Думаю, что она должна быть сопоставима со средней ценой за годовое обучение в хорошем вузе. Допустим, 300 тысяч рублей. Эти деньги должны целевым образом идти на поддержку тех, кто, наоборот, выбрал службу в армии. Например, ими можно оплатить призывнику учебу в институте. После того, как он отслужил. Это будет как минимум честно.

Конечно, оппоненты могут возразить, что тогда все призывники пойдут брать кредит, чтобы легально откупиться. Но это будет реальной шоковой терапией для Минобороны, чтобы повысить привлекательность армии. Не привыкло у нас военное ведомство привлекать и конкурировать. Много десятилетий оно в основном охотится за призывниками и таскает в суды уклонистов.

России нужна сильная армия, привлекательная для молодых людей.

Автор фото: Григорий СЫСОЕВ/РИА Новости

3. Больше альтернативы

Сейчас право на альтернативную службу в армии имеют немногие. Только те, кто готов работать по определенным профессиям. Маляры, плотники, лифтеры, дворники, кладовщики, животноводы, дезинфекторы.

Надо расширить список профессий для прохождения альтернативной службы. Добавить в него представителей творческих профессий: дизайнеров, проектировщиков, IT-специалистов, стилистов, маркетологов, менеджеров по социальным медиа. Это ведь все молодежные профессии. Зачастую человек в 18 лет - это почти готовый профессионал в своей области. Зачем веб-дизайнеру переучиваться на плотника или лифтера? Он может помочь Родине, если, например, создаст современный интернет-сайт для гарнизонного дома офицеров и будет его продвигать в соцсетях.

Сегодня властям очень хочется, чтобы у людей был внешний враг. Тогда они меньше будут думать о внутренних проблемах. О застое в экономике, о необходимости перемен, о развитии страны. Поэтому госпропаганда прививает людям любовь к Родине, но с оружием в руках.

Наша партия считает, что у армии должны быть две большие задачи. Во-первых, чтобы она одним своим видом отбивала любую охоту на нас нападать. В эту сторону движение действительно есть. И во-вторых, армия должна стать полезным этапом в жизни. Чтобы каждый, кто в ней отслужил, считал это время не потерей, а приобретением.