Правительство направит 3 миллиарда рублей на переобучение безработных, потерявших работу во время эпидемии коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел Михаил Мишустин вернуться из недельной поездки по Дальнему Востоку, как созвал заседание правительства, причем не в четверг, как обычно, а в среду. Правда, заседание проходило по-прежнему в режиме видеоконференции. Мишустин рассказал, что во время поездки услышал мнения дальневосточников и пообещал решить «старые проблемы».

- Результаты всех наших встреч и бесед будут обобщены, инициатив было очень много, в ближайшее время доложу о них президенту, - сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер также рассказал, что подписал постановление, которое касается тех, кто из-за пандемии коронавируса потерял работы. Правительство направит почти 3 миллиарда рублей на организацию переобучения безработных.

- Важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы. Они освоят те компетенции, в том числе цифровые, которые требуются работодателем именно в их регионах, - заметил премьер.

По словам Мишустина, получить дополнительное образование смогут более 100 тысяч человек.

Премьер также рассказал, что правительство сейчас ломает голову над тем, как ускорить завершение программы по расселению аварийного многоквартирного жилья и завершить ее не в 2024 году, а на год раньше. Мишустин пообещал, что опережающие темпы расселения учтут при верстке бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку.

Хуже всего с аварийными многоэтажками обстоят дела на Дальнем Востоке, в Мордовии, Чувашии, Астраханской, Вологодской, Кировской, Пензенской и Саратовской областях.

- Нужно сделать все возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях, - заявил Мишустин.

Ну и под конец премьер озвучил новость геополитического масштаба. Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике. Об этом говорится в разработанном правительством проекте стратегии развития деятельности России в Антарктике до 2030 года.