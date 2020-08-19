Вымаливала у Бога и спрятала в другой стране: Юлия Савичева впервые показала дочь

Юлия Савичева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Савичева крайне редко рассказывает о своей личной жизни. Певица знакома со своим будущим мужем Александром Аршиновым более 15 лет назад. Свадьбу с композитором певица сыграла в октябре 2014 года. 14 июля 2017 года на свет появилась их дочь Анна.Супруги счастливы в браке. В своей трехлетней наследнице они души не чают.

Юлия Савичева впервые показала дочь Анну. Девочка растет копией папы. А звездная мама также сделала признание о малышке.

"Впервые об этом говорю откровенно, и мне тяжело, но я решилась на этот шаг. Для меня тема очень непростая. Мы с мужем приезжаем в Португалию раз в полтора-два месяца и остаемся на две-три недели. Там дом его родителей, но главная причина наших частых визитов - с бабушкой Ирой и дедушкой Володей живет наша дочка", - поведала 33-летняя певица.

По ее словам, каждое расставание с дочкой - огромный стресс для всех. Анечка - выстраданный и долгожданный ребенок. Юля буквально вымаливала малютку у Бога. "Мы с мужем много лет пытались стать родителями. И когда в очередной раз у нас ничего не вышло, у меня случилась истерика. Я поняла: пора наконец заняться своим женским здоровьем. У меня в этом отношении складывалась очень непростая ситуация…", - цитирует артистку "Антенна".

Врачи советовали ей с мужем отдохнуть и ни о чем не думать. Тогда они вместе отправились в Португалию. Там живут родители Александра. А вскоре Юля узнала, что станет мамой.

До того, как родилась Аня, свекровь предложила оставить внучку с ней. В Португалии у родителей Аршинова большой дом. Юля согласилась хоть и переживала. "Когда дочь появилась и я держала ее на руках, кормила грудью свою кровиночку, такой вариант стал казаться мне совершенно невозможным. Я обливалась слезами, сердце мое разрывалось, но я понимала, что вынуждена так поступить.Потому что и уйти из профессии ради семьи для меня тоже невозможный выбор", - откровенничает Савичева.

Она оставила четырехмесячную дочь свекрови и улетела в Москву. Теперь Юля вместе с мужем часто приезжает в Португалию, чтобы в полной мере насладиться общением с дочкой.