Настоящие герои: Отважная семья Савиных спасла целый лес в Алтайском крае

Виктор Савин (в центре) вместе с сыновьями вступил в схватку с огнем. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

Семья Савиных сегодня в Алтайском крае у всех на слуху: отец и трое сыновей спасли от пожара целый лес в Змеигородском районе. Рискуя собственной жизнью, они боролись с огнем, пока не подоспела помощь пожарных.

Погода в начале августа на Алтае стояла засушливая: дожди обходили регион стороной, сухая трава в любой момент могла вспыхнуть, как порох. 9 августа диспетчер пожарно-спасательной части Змеиногорского района получил тревожное сообщение: жительница поселка Черепановск позвонила и рассказал о пожаре в лесу. На место ЧП немедленно выехали сотрудники Змеиногорского пожарного гарнизона и Боровлянского лесхоза.

В это время рядом с пожаром оказались Савины: глава семьи Виктор Александрович и трое его сыновей трудились на сенокосе. Увидев, что огонь уже подбирается к деревьям, Виктор Александрович на тракторе бросился наперерез пожару и принялся перекапывать траву с землей вдоль кромки леса. Оставалось совсем немного — еще чуть-чуть, и дорога пламени будет закрыта. Но тут огонь перекинулся на трактор. Сыновья бросились к горящей машине и успели вовремя вытащить отца из кабины. Наспех сбив пламя, младший из братьев Роман сел за руль и, не обращая внимания на тлеющую обшивку, вновь вступил в схватку с огнем.

К счастью, помощь спасателей подоспела вовремя. Автомобиль 74-й пожарно-спасательной части и пожарный комплекс Боровлянского лесхоза потушили пожар на площади 500 квадратных метров и сбили огонь с трактора. Общими усилиями лесной пожар был предотвращен. Если бы не отважная семья Савиных, все могло бы закончиться гораздо серьезней: огонь сожрал бы значительную часть леса.

Пламя все-таки добралось до Виктора Савина — он получил несколько ожогов.

- Он когда с горящего трактора выскакивал, то обжёгся. У него на руках сильные ожоги и ногу немного обжёг, - рассказала супруга Виктора Александровича Ирина Савина. - Так получилось, что трактор попал в самое пекло. Внутри трактора всё сгорело и два стекла лопнуло. Но машина на ходу, хоть и обгоревшая, но ездит, муж с сыновьями её сделали.

Виктор Александрович и его жена Ирина воспитали пятерых сыновей. Виктор Савин (в центре) вместе с сыновьями вступил в схватку с огнем. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

О подвиге семьи Савиных на своей странице в Инстаграме рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона написал, что считает Виктора Савина и его сыновей настоящими героями.

- В жизни всегда есть место подвигу. Это в очередной раз доказали жители нашего края. В начале августа семья Савиных из поселка Черепановск Змеиногорского района, рискуя собственными жизнями, не допустила лесного пожара, - рассказал Виктор Томенко. - Считаю этот поступок героическим и заслуживающим награждения медалью «За честь и мужество».

Сам Виктор Александрович не считает, что совершил что-то особенное и признается, что в тот момент не думал ни о чем, кроме спасения леса.

- Все происходило так быстро, что подумать о страхе не было времени. Главное тогда было – это отсечь огонь от леса, не дать ему распространиться, - вспоминает Савин. - Жена, когда узнала, конечно в шоке была, переживала долго. Героем себя не считаю, мы с сыновьями сделали все что могли.

Виктору Александровичу 61 год, он — глава многодетной семьи: у них с женой пятеро сыновей. Трое живут в селе Черепановск, рядом с родителями, работают на шахте. Четвертый сын работает в Змеиногорске, пятый - служит по контракту в Москве. Виктор Александрович всю жизнь проработал в местном колхозе, трудился водопроводчиком. Сейчас он на пенсии, помогает сыновьям держать подсобное хозяйство. К слову, мужчины семьи Савиных состоят в добровольной пожарной дружине.

- Поступок мужчин семьи Савиных еще раз показал неравнодушие сельских жителей Алтайского края, ведь кто-то мог бы и мимо пройти, - считает начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Олег Власов. - Но семья Савиных поспешила на помощь пожарным и своими силами, с помощью своей техники удерживала наступающий огонь. Их четкие и грамотные действия помогли предотвратить развитие серьезного пожара.