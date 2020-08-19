"Отравляющие пары, ослепление лазером и странный звонок": в суде спорили, кто управлял машиной Михаила Ефремова

Продолжается суд над Михаилом Ефремовым Фото: Михаил ФРОЛОВ

На суде по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым выступил автоэксперт Юрий Фиалко. Он сделал несколько одиозных заявлений, услышав которые адвокаты пришли в замешательство.

Адвокат Михаила Ефремова зачитал выдержки из отчета своего автоэксперта. Юрий Фиалко камня на камне не оставил от экспертизы, проведенной на месте аварии 8 июня. "Не понятно, кто, когда и где поводил аттестацию экспертов. Не приведены данные, когда залит асфальт, не понятно, какое сцепление у шин было с дорогой... Какой химией обрабатывалась дорога, имеется ли колея...", - привел Эльман Пашаев результаты исследования.

Автоэксперт Юрий Фиалко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты, которые осматривали машины на стоянке после ДТП, оказывается, описывали транспортные средства без указания номерных знаков. "Это наводит на мысль - а те ли это автомобили, которые участвовали в аварии?", - зачитал защитник.

Именитый эксперт Пашаева поставил под сомнение все, что описали его предшественники: "Имеются случаи неожиданного ускорения автотранспорта. Машина может подчиняться чужим командам извне".

Похоже, воплощается в жизнь расхожая шутка из Сети о том, что джипом Ефремов управляли марсиане. "Мы возражаем против показаний нового свидетеля-автоэксперта, так как изначально экспертизу проводило компетентное учреждение, подведомственное МВД", - заявил адвокат потерпевшей стороны, ставя под сомнение, что автомобилем актера мог управлять кто-то через интернет, с помощью лазера или спутника.

Но удача сегодня на стороне Эльмана. Судья решает все-таки допросить свидетеля.

"В экспертизе, которую я оценивал, нет нарушений - я бы так не сказал. Но даже сами эксперты отмечают, что не проводили экспертизу электроники джипа Grand Cherokee", - говорит свидетель.

И отмечает отдельно: "Машина-то американская, американцы любят это все". Так в деле появляется след из США.

Эльман Пашаев - адвокат Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Есть экспертиза простая: что было с машиной, куда был удар и так далее, - такая и была проведена в деле, - продолжает Фиалко. - Эксперты пишут, что на вопрос об электронике они не смогли ответить. А можно было все равно это выяснить - сейчас все считывается электронно. Я сам ехал по Садовому кольцу на джипе, тоже на американце. Нажал педаль газа, и меня понесло. Машина вся в дыму, меня несет, ничего не могу сделать!", - вспомнил эксперт случай из жизни.

В дискуссию вступает адвокат Анна Бутырина, бывшая помощница Пашаева. "В Сети все чаще появляется информация о том, что хакеры заставляют чужие машины подчиняться своим командам. То есть, есть какие-то чипы...", - зачитала она.

"Да, поэтому электронику надо исследовать, проводить экспертизу у официального дилера, - говорит свидетель Фиалко. - Я не знаю, сколько еще надо экспертиз провести - две, три, пять , чтобы установить, было вмешательство извне или нет".

"Вы перечисляете факторы - вброс отравляющих паров, ослепление лучом лазера, получение неожиданных известий по телефону - это влияет на ускорение автомобиля?", - уточняет адвокат Аверцев.

Адвокат Александр Добровинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Влияет на водителя", - после долгих препирательств говорит эксперт.

"Нет данных об аномалиях, энергетических дырах и сгустках - пишите вы в своем отзыве. Простите, а вы какой литераторской пользовались? - уточняет Бутырина. - Я уже сказал вам. Сеть интернет. Это место ведь никто исследовал. Есть такая организация «Космопоиск» - они исследуют энергетические дыры и всякие аномальные места. Никто ведь не знает, как энергетический фон влияет на людей!", - отбивается эксперт.

"Уууу, - из под маски гудит адвокат Александр Добровинский. - Летит НЛО!".

Вот только некоторые из версий, выдвинутых экспертом:

- имеются случаи неожиданного ускорения автотранспорта

- машина может подчиняться чужим командам извне (автомобилем актера мог управлять кто-то через интернет, с помощью лазера или спутника. Или чипа)

- машина американская. Так в деле появился след из США

- хакеры заставляют чужие машины подчиняться своим командам

- вброс отравляющих паров, озоновые дыры, получение неожиданных известий по телефону.