Роспотребнадзор порекомендовал колледжам перевести вечерников на дистанционку

Студентам вечерних отделений и заочникам придется посидеть на удаленке еще какое-то время Фото: Алексей БУЛАТОВ

К началу учебного года Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации учебного процесса в колледжах в условиях пандемии коронавируса. Так, студентам вечерних отделений и заочникам придется посидеть на удаленке еще какое-то время – ведомство порекомендовало перевести их на дистанционный формат учебы.

Под запретом, как и в других образовательных учреждениях, массовые мероприятия. Похоже, что отмечать начало учебного года и посвящение в студенты первокурсникам придется в узком кругу своих родных.

Обучение рекомендовано вести в закрепленных за группами кабинетах, чтобы не допускать смешивания учащихся. И, по возможности, без привлечения посторонних. Если этого не требует образовательный процесс.

Сложнее всего придется иностранным студентам – прежде чем приступить к занятиям, им предстоит посидеть две недели на самоизоляции, а также сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19 в крови. Так что, чтобы успеть к началу занятий, пора заканчивать каникулы и возвращаться в альма матер уже сейчас!

Напомним, раньше Роспотребнадзор уже опубликовал аналогичные рекомендации для школ. Там так же прописано преподавание в закрепленных за классами кабинетах, ограничение контактов между классами. А на случай ухудшения эпидемобстановки — готовность перейти на дистанционное обучение.

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