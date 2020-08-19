Ольга Ярилова проверила как реализуют нацпроект «Культура» на Дальнем Востоке

Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки на Дальний Восток. Фото: пресс-служба

Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова приняла участие в Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и в мониторинговом совещании по реализации национального проекта «Культура». С целью проверить ход его реализации она посетила несколько библиотек, музеев и театров в регионах Дальнего Востока и провела переговоры с губернатором Приамурья Василием Орловым, губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном и врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

В частности, замминистра побывала Доме культуры, детской школе искусств и модельной библиотеке Ивановского района Амурской области, которая недавно получила 10 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». На эти средства купили новую мебель, тысячи новых бумажных и электронных книг, виртуальные очки, оборудование для занятий робототехникой, а также провели высокоскоростной Интернет и организовали систему электронных читательских билетов.

Модернизация библиотек в Приамурье продолжится. До конца года еще два учреждения культуры станут модельными, а в следующем году в регионе преобразуют три библиотеки – в Благовещенске, Березовке и Константиновке. Кроме того, везде протянут Интернет, чтобы молодежь чаще заходила в места, где много книг.

«Модельная библиотека – это некий культурный центр, куда хочется прийти всей семьей. Поэтому важно соблюсти баланс, чтобы здесь были и электронные, и бумажные книги. И доступ к ним был одинаковым. Также радует, что запланировано строительство Дома культуры в Усть-Уркиме. Когда рассматривались заявки, абсолютно все сошлись во мнении о том, что в этом селе, где хранятся традиции эвенкийского народа, должен быть такой клуб. Его начнут строить в 2021 году», – сказала Ольга Ярилова.

В Хабаровске замминистра посетила Хабаровский государственный институт культуры и новое здание Краевого театра кукол. В 2020 году в регионе за счет федеральных средств ремонтируется детская школа искусств в рабочем поселке Чегдомын, улучшается материально-техническая база 38 сельских домов культуры, средства выделены на развитие и новые постановки театру драмы города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровскому краевому театру кукол и театру юного зрителя.

Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки на Дальний Восток. Фото: пресс-служба

«В Хабаровском крае я была в 2014 и в 2018 годах. Уже многое сделано по нацпроекту «Культура», но мы продолжаем планировать дальнейшее развитие отрасли. Так, на 2021 – 2022 гг. в рамках федерального проекта «Культурная среда» запланировано строительство Центра культурного развития в г. Николаевске-на-Амуре и капитальный ремонт Театра юного зрителя», – рассказала заместитель главы ведомства.

Следующий на очереди был Биробиджан – административный центр Еврейской автономной области. Замминистра побывала в Биробиджанском колледже культуры и искусств, в Детской хореографической школе, в театре кукол «Кудесник», в областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема, в Областном краеведческом музее и Биробиджанской областной филармонии.

«Здесь замечательная культура, которую нужно сохранять, развивать и поддерживать. Конечно, есть и проблемы – это материально-техническая база учреждений культуры. Здания требуют реконструкции, а это существенные расходы. Мы сделаем комплексную программу развития культуры в ЕАО, расставим приоритеты, посмотрим, что нужно сделать в первую очередь, как поддержать культуру. Безусловно, одним из главных и глобальных проектов станет реконструкция Биробиджанской филармонии. Я думаю, этого ждут все жители», – сказала замминистра.