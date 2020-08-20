Sex Education по-белорусски: на IVI состоялась премьера драмы о подростках «II»

Кадр из фильма

Фильм, удостоенный специального упоминания жюри на Варшавском кинофестивале, теперь можно посмотреть в онлайн-кинотеатре IVI.

Часовая откровенная картина о подростках Беларуси поднимает темы полового и психологического воспитания. Молодой режиссер Влада Сенькова сняла не просто очередную подростковую драму – проект «II» расскажет о недостатке сексуального образования, причем не только у детей, но и у окружающих их взрослых.

Кадр из фильма

Картину «II» и другие драмы про подростков можно посмотреть в специальной коллекции онлайн-кинотеатра IVI: https://www.ivi.ru/collections/drama-teenagers.

Кадр из фильма

Герои картины Настя, Кристина и Саша – простые десятиклассники, желающие поскорее окунуться во взрослую жизнь против воли учителей и родителей. О будущем школьники думают – ходят к репетиторам, готовятся к поступлению – но истинные подростковые желания все же перевешивают. Материалы, посвященные картине «II», в интернете размещаются по хештегу #ТолькоПапеНеГовори, и эти слова наиболее полно вмещают все мысли и страхи подростков нашего времени.

Кадр из фильма

Влада Сенькова – молодой режиссер, она окончила Минскую киношколу Андрея Полупанова. «II» – вторая полнометражная картина Сеньковой, которую она сняла при поддержке Центра «АРТ Корпорейшн» и ЮНЕСКО.