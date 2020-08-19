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Спорт

"Там довольно много изменений": Алексей Мишин отреагировал на новые правила отбора в сборную по фигурному катанию

Федерация ФКР опубликовала календарь основных соревнований до конца 2020 года
Сергей КирилловСергей КирилловСергейКириллов
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Главными стартами нового сезона станет «Кубок России», состоящий из пяти этапов.

Главными стартами нового сезона станет «Кубок России», состоящий из пяти этапов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федерация фигурного катания России опубликовала на своем сайте новый календарь основных соревнований до конца года.

В нем произошли значительные перемены, и главными стартами стал «Кубок России», состоящий из пяти этапов. Кроме того, кардинально изменились и правила отбора в сборную. Теперь, чтобы попасть на чемпионат России, необходимо будет хорошо выступить как минимум на двух этапах «Кубка России – Ростелеком». Стартует Кубок в Сызрани 22 сентября. А всего до середины декабря должны состояться пять этапов. (См. расписание ниже.)

Но как же теперь будут выбирать участников на конкретные этапы Международной серии Гран-при, когда они будут идти почти параллельно с нашими?

Сайт kp.ru связался с нашим знаменитым тренером Алексеем Николаевичем Мишиным, который сказал, что новые правила лучше изучить на сайте федерации.

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин

Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня нет сейчас возможности их комментировать, там довольно много изменений. У нас сейчас начинается собрание сборной команды, где они тоже будут обсуждаться, - сказал профессор Мишин.

И действительно, там есть что обсуждать. К примеру, сказано, что «в связи с полной отменой в сезоне 2020-2021 г.г. юниорской серии Гран При ИСУ планируется что 5 этапов Кубка России – «Ростелеком» 2020 г. должны взять на себя функцию предсезонных международных турниров, являвшихся основными контрольными соревнованиями для кандидатов в сборные команды страны».

Получается, что, к примеру, Евгении Медведевой, живущей в Канаде, чтобы попасть на чемпионат России, а оттуда в сборную на чемпионат Европы и мира, придется еще пару раз слетать в российскую глубинку.

При этом теперь федерации придется распределять кандидатов в сборную команду между нашим Кубком и серией Гран-при, чтобы не было накладок.

Кроме новой системы отбора в команду, там прописаны и ограничения по количеству участников на этапах Кубка России. Так, в соревнованиях среди взрослых будет допускаться до 8 спортивных пар, 12 мужчин, 12 женщин и 10 танцевальных дуэтов.

КСТАТИ

Международная федерация ISU опубликовала международный календарь еще несколько дней назад. В нем нет юниорских этапов Гран-при, которые все отменили, зато все взрослые на своем месте. Правда, ISU предупредила, что в связи с пандемией возможны изменения.

Расписание этапов «Кубка России Ростелеком»:

1-й этап. 18 – 22 сентября. Сызрань

2-й этап. 10 – 13 октября. Москва

3-й этап. 23 -27 октября. Сочи

4-й этап. 8 – 12 ноября. Казань

5-й этап. 5 – 8 декабря. Москва

Чемпионат России. 22 – 27 декабря. Челябинск.

Расписание этапов серии Гран-при:

1-й этап. 23-25 октября. США

2-й этап. 30 октября - 1 ноября. Канада

3-й этап. 6-8 ноября. Китай

4-й этап. 13-15 ноября. Франция

5-й этап. 20-22 ноября. Россия

6-й этап. 27-29 ноября. Япония

Финал. 10 – 13 декабря. Китай

Спорт: Фигурное катание

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