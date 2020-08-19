Россияне выбрали «местом силы» Камчатку

Фото, победившее в голосовании (Автор: Кристина Лащенко)

Ежегодно телеканал «Моя планета» проводит фотоконкурс для фотографов и путешественников. Лучшие снимки выходят в финал и становятся частью большой выставки работ победителей.

В 2020 году «Комсомольская правда» совместно с телеканалом «Моя планета» впервые провела онлайн-фотовыставку «Место силы». Выбрать лучшие фотографии среди финалистов доверили народному жюри читателей и слушателей «Комсомольской правды» с помощью онлайн-голосования. Задача была непростая - найти место силы в России. Место, которое вдохновляет на открытия и новые свершения.

В финале были представлены 43 уникальные фотографии. Кадры с Алтая, Байкала, Камчатки, Крыма и Кавказа. Это любимые места путешественников, порой, труднодоступные, но очень красивые. Это закаты и рассветы, уникальная природа. И это все - Россия. За время работы выставки ее посетили около 30 тысяч человек. Выбрать лучшее фото было сложно. Россияне голосовали, голосовали и выбрали «местом силы» Камчатку.

- По версии читателей «Комсомольской правды» победителем стала Кристина Лащенко. За ее работу отдали свои голоса почти 17 тысяч россиян, - объявила результаты ведущая Тутта Ларсен в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Девушка сфотографировала вулкан Малый Семячик на Камчатке. Его высота 1 560 метров, извергался последний раз в 1952 году, но привлекает своей красотой. Вулкан потрясает до глубины души своими видами. И удачно попал в объектив девушки-фотографа. На снимке открывается дивный вид на Карымскую сопку и расположившееся в кратере вулкана необычайной красоты бирюзовое озеро.

Самое интересное, что фотографировать Кристина стала всего два года назад. Она работала в банке, а съемки были просто хобби. Сама родом из Ростовской области, научилась рыбачить в Астрахани, бывала на Алтае и Камчатке. И именно поездка на Камчатку принесла Кристине тот самый снимок, который оценили многие россияне и назвали его лучшим.

По версии читателей «Комсомольской правды» победителем стала Кристина Лащенко

- Три года назад у нас с друзьями появилась традиция путешествовать по России. Она прижилась, и мы стараемся каждый год, каждое лето выезжать в дикие места, посмотреть нетронутую красивую Россию. Друзья у меня очень активные и мы поднимались на вершину Эльбруса. С Камчаткой было сложнее, чтобы увидеть красивые места, нужно лететь туда на вертолете, а стоит это приличных денег, но в группе это доступнее, - рассказывает фотограф Кристина Лащенко. - Вот так мы нашли вулкан и этот кадр.

Высокая оценка людей, еще и победа в конкурсе - все так вдохновило Кристину, что она задумалась о смене профессиональной деятельности. Теперь ей хочется снимать для известных изданий. От «КП» и телеканала «Моя планета» фотограф-победитель получит памятные призы и подарки.

«Комсомольская правда» при поддержке Русского географического общества проводит экспедиции в самые далекие и труднодоступные уголки нашей страны. По итогам поездок выходят географические альбомы, наполненные уникальными фотографиями «мест силы» и фильмы для телеканала «Моя планета».

- И нам было особенно приятно поддержать одноименный конкурс, который ежегодно проводит «Моя планета». Было много красивых снимков. И чем их будет больше, тем больше людей узнают, как прекрасна и неповторима Россия, - рассказал Владимир Сунгоркин, главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда».

- Для нас эта выставка - очередное признание в любви к нашей Родине. В этом году из-за закрытых границ многих стран есть шанс открыть для себя Россию. Надеюсь, что выставка фотографий, которые прислали наши читатели, станет для многих людей источником вдохновения, - сказал Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя планета».