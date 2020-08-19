Исчезнут ли белорусские продукты из российских магазинов

Особенно ценится российскими потребителями молочная продукция из Белоруссии Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Главная статья белорусского экспорта в Россию – вовсе не тракторы или грузовики. Это продукты. В первую очередь молочные, во всем многообразии. Порядка 15% ассортимента молочной продукции в российских магазинах – из Белоруссии.

Специалисты успокаивают: белорусские аграрии не бастуют. По крайней мере пока.

- Молоко в республике производят, перерабатывают и продают каждый день. Да и процесс это непрерывный по сути, как можно не подоить корову, - говорит гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов. – У белорусских предприятий давно налажены связи с поставщиками и покупателями в России.

Впрочем, скоро ситуация может измениться. Причем независимо от того, кто будет президентом Белоруссии.

ЗА СЧЕТ РОССИИ

Вокруг сельского хозяйства Белоруссии много мифов. Мол, продукты там и вкуснее, и экологически чистые, и дешевые. Правда, эксперты кивают на более прозаические причины аграрного успеха соседей.

- Во-первых, у нас с Белоруссией общий рынок. Нет границ, нет пошлин – никаких преград для торговли, - сказал «Комсомольской правде» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. – А во-вторых, в Белоруссии сельское хозяйство очень серьезно поддерживается государством. Собственно, все заводы государству и принадлежат. По иронии судьбы, они отвоевали себе долю на российском рынке с помощью льгот, которые Россия и предоставляет.

До недавнего времени Белоруссия закупала российские нефть и газ по нашим внутренним ценам. Благодаря этому и жесткому государственному регулировании в республике, удавалось держать цены на электричество для предприятий на очень низком уровне. Да и бензин с дизтопливом, производимые на местных нефтеперерабатывающих заводах, тоже не дороги. Вот и получается, что Россия, пусть и косвенно, спонсировала конкурентов собственных аграриев.

Эксперты уверены, что Россия не останется без белорусских продуктов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Договориться о прежних ценах на 2020-й год у Москвы и Минска не получилось.

- Думаю, как бы не развивались события с политическим кризисом, реформы в аграрном секторе страны неизбежны, - предсказывает Сизов. – Потому что сейчас сельское хозяйство растет на огромной поддержке государства, а она будет сокращаться. В краткосрочной перспективе такие реформы будут означать снижение выпуска продукции и, как следствие, объемов поставок в Россию.

Впрочем, опасаться пустых прилавков россиянам точно не стоит.

- Это не будет какое-то обвальное падения, когда в один день просто перестанут привозить товары из Белоруссии. Просто объем поставок будет постепенно сокращаться, - говорит Андрей Сизов. – Его вполне по силам компенсировать российским производителям. Самое страшное, что может случиться, ассортимент станет поменьше.

Но белорусские деликатесы потеснят российские продукты Фото: Михаил ФРОЛОВ

РОДИНА КРЕВЕТОК

Впрочем, самих российских фермеров конкуренция не особо беспокоит. Лишь бы правила были для всех одинаковы.

- Меня поражает, скажем так, чтобы не выругаться, позиция белорусского правительства, которое допускает, чтобы в Россию ввозили заграничные товары под видом белорусских, - возмущается известный подмосковный сыровар Олег Сирота. – Года два назад соседи завезли к нам просто огромное количество сухого молока из Германии и Польши. Хотя оно вообще-то под запретом. Тем самым нам обрушили рынок, цены падали, молоко продавали ниже себестоимости! Многие заводы просто закрылись. Какое-то это несоюзническое поведение.

Контрабанда запрещенных в России европейских продуктов – больная тема для отношений Москвы и Минска. И неплохой источник доходов для белорусских дельцов. Когда Россия ввела продуктовое эмбарго, они быстренько организовали упаковочные цеха, чтобы лепить на снедь из Польши, Германии и других стран свои этикетки. По документам все честь по чести – продукты из братского государства. А на деле – настоящая контрабанда. Причем иногда очевидная, как знаменитые белорусские креветки. Напомним, у соседей нет выхода к морю.

Нередко под видом белорусских товаров дельцы заводят санкционку. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Дошло до того, что всерьез обсуждалось закрытие границ и возвращение таможенного контроля.

- Я был на каком-то сельскохозяйственном мероприятии в Белоруссии, там министры, главы облсиполкомов. Подхожу к ним и говорю: «Мужики, ну так же нельзя». А ни в ответ хихикают и приговаривают, что какие-то предприниматели нелегально что-то завозят, что мол они могут сделать. Хотя все это происходило в таких объемах, что власти просто не могли об этом знать, - вспоминает Олег Сирота. – Даже сегодня в Россию из Белоруссии каждый день въезжает несколько фур с контрабандными сырами.

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