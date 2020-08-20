«Чистая страна»: Почему экология становится темой номер один

В ситуации, когда меняться и становиться более ответственными готовы все - и люди, и власти, и бизнес - объединяющей силой становятся общественно-политические институты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экология в последнее время становится актуальным трендом не только за рубежом, где за неправильно выброшенный мусор могут серьезно оштрафовать, но и в России. Все больше людей в нашей стране сортируют отходы и требуют от властей, чтобы их дворы были оснащены специальными контейнерами для раздельного сбора мусора. Растет число приютов для животных, и помогать им готовы тысячи неравнодушных жителей — вплоть до того, что объявление о каком-нибудь четвероногом бедолаге, нуждающемся в новом хозяине, можно увидеть в соцсетях российских губернаторов. Люди собираются на стихийные субботники, очищают парки и набережные, и здесь тоже не обходится без помощи местных чиновников. Более ответственным становится и бизнес: предприятия вкладывают деньги в модернизацию и делают производство более экологичным - правда, пока далеко не везде. Буквально два месяца назад президент Владимир Путин во время встречи с экологами и гражданскими активистами отметил, что безответственное отношение к природе просто недопустимо.

- В России распространен потребительский подход к природе, многие живут по принципу «после нас хоть потоп», - подчеркнул президент России. - Такая логика - тупиковая и крайне опасная. Бизнес-компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности.

В ситуации, когда меняться и становиться более ответственными готовы все - и люди, и власти, и бизнес - объединяющей силой становятся общественно-политические институты. Этим, в частности, занимается партийный проект «Единой России» «Чистая страна». По словам его координатора, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, это уникальный проект, объединяющий зоозащитников, активистов и экспертов по всей стране.

- Сейчас в орбите «Чистой страны» около 500 общественных экологических организаций и 600 зоозащитных — во всех регионах России. В каких-то из них - несколько человек, в каких-то сотни. И это наша сила, которой мы очень дорожим, - рассказал Владимир Бурматов.

Проект «Чистая страна» была запущен в декабре 2018 года. С самого начала его создатели решили, что он будет направлен на конкретные дела. Ликвидировать конкретную свалку, поставить мусорный контейнер по определенному адресу, помочь конкретному приюту для животных — словом, помощь в тех проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди в регионах. С той лишь разницей, что «Единой России» под силу решать масштабные задачи, с которыми зачастую не могут справиться экологи на местах. Например, вскоре после запуска проекта «Чистая страна» единороссы добились отмены строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. Эксперты уверены, что такие предприятия несут серьезную угрозу для чистоты Волги и могут погубить растения и животных. Сейчас «Единая Россия» работает с Правительством над тем, чтобы подобные ситуации не возникали в будущем.

С момента старта проекта активисты «Чистой страны» взяли под свой контроль внедрение в регионах новых механизмов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В том числе появление операторов по обращению с ТКО и их работу. К процессу подключились волонтеры: они следили за тем, как в муниципалитетах создается необходимая инфраструктура, не берется ли где-то двойная оплата за вывоз мусора, не завышаются ли тарифы. В итоге нарушения и злоупотребления были выявлены в 30 регионах России.

- Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру, - рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Проект «Чистая страна» ежегодно организует тысячи субботников по всей стране. Некоторые из них — совершенно необычные. Например, активисты иркутского отделения «Единой России» вместе с дайверами начали очищать Байкал. На дне самого большого в мире озера скапливаются брошенные полимерные рыболовные сети. Они не разлагаются, но при этом выделяют токсины и загрязняют воду в Байкале. Единороссы собираются вместе с учеными и экологами разработать законопроект, который ввел бы дополнительный контроль за использованием таких сетей, а также запретил бы ловить ими рыбу в особо охраняемых водоемах.

Разработка природоохранных законов — второе, не менее важное, направление проекта «Чистая страна». Эксперты «Единой России» разработали законопроекты о создании системы обращения отходов I-II классов опасности, определении статуса федерального оператора опасных отходов и Российского экологического оператора, проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты в части снижения загрязнения атмосферного воздуха, а также многие другие. Такие меры особенно необходимы в крупных промышленных городах, насыщенных производством: благодаря жесткому экологическому контролю воздух в них станет чище. А, значит, люди будут легче дышать и меньше болеть.

Еще один важный закон, который уже принят по инициативе единороссов, коснется нефтяных компаний. Он обяжет нефтяников создавать собственный резерв на случай ликвидации крупных промышленных аварий. Другой законопроект связан с Интернетом: с его помощью можно будет блокировать в Сети «живодерский контент». И, наконец, экологи «Единой России» ратуют за то, чтобы авиакомпании поменяли правила перевозки домашних животных. Сегодня почти все авиаперевозчики помещают питомцев во время рейса в неотапливаемые багажные отделения. В таких условиях животные могут погибнуть от переохлаждения или получить травмы. Экологи требуют, чтобы питомцы имели возможность летать в салоне авиалайнера вместе с хозяевами. Одна из российских авиакомпаний благодаря стараниям единороссов уже поменяла правила перевозки четвероногих, теперь дело за остальными.

Воспитывать бережное отношение к природе необходимо с детства — чтобы выросло поколение с совершенно другим менталитетом, для которого экология будет нормой жизни. Этому «Чистая страна» уделяет особое внимание.

- Вместе с экологическими общественными организациями, которые нас поддерживают, мы проводим в школах по всей России уроки доброты, рассказываем, как и зачем заботиться о животных, раздельно собирать отходы, о том, что такое общественное потребление, - рассказывает Владимир Бурматов. - Все начинается в головах - если дети будут знать, что защищать животных и беречь природу- это правильно, то они и будут вести себя соответствующе. С этой точки зрения и сознание должно становиться экологичным