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Фото с молитвенником: что читал Михаил Ефремов в суде

Два дня подряд Михаил Ефремов ходит на заседания с заветной книжечкой
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Михаил Ефремов второй день подряд явился на процесс в костюме

Михаил Ефремов второй день подряд явился на процесс в костюме

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во второй день судебного заседания в Пресненском суде ушлые папарацци смогли запечатлеть Михаила Ефремова с той самой книжечкой в руках, которая не дает покоя поклонникам артиста. Осведомленные источники говорят, что это молитвослов. Даже во время процесса Михаил Олегович не устает молиться и читать псалмы.

Михаил Ефремов второй день подряд явился на процесс в костюме. Сидит с маленькой книгой, похожей на молитвослов. Доброжелатели скажут - раскаивается. Циники - очередную роль играет.

Осведомленные источники говорят, что это молитвослов

Осведомленные источники говорят, что это молитвослов

Во время заседания усиленно молился под маской. Молитвенник на второй день раскрыт уже на середине. Авторы телеграм-канала "НеМалахов" опубликовали снимки, на которых Михаил Олегович предстает с молитвенником.

Адвокат Эльман Пашаев неоднократно заявлял, что его подзащитный - человек глубоко верующий. Глубоко верующей является и пятая жена актера Софья Кругликова. Она родила артисту троих детей.

"Я верующий человек, православный. У меня супруга православная. Она у меня ходит каждое воскресенье с детьми в церковь", - признавался Ефремов в одном из интервью.

Находясь под домашним арестом артист не имеет возможности сходить в церковь. Софья рассказывала, что вера в Бога занимает в жизни ее мужа достаточно большое место. К примеру, их брак - венчанный. В свое время Михаил Ефремов даже ездил на Афон, о чем мало кто знает.

Два дня подряд Михаил Ефремов ходит на заседания с заветной книжечкой

Два дня подряд Михаил Ефремов ходит на заседания с заветной книжечкой

В последнее время Ефремов не посещал церковь, не исповедовался, и сейчас ему приходится раскаиваться и мучиться наедине с собой. "Он боится Бога и кары господней", - говорила Кругликова. Близкие актера молятся, чтобы случившаяся трагедия все-таки открыла актеру путь к Богу, и он нашел в себе силы изменить свою жизнь.

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