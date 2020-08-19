Кудрин доложил о проверках расходов на борьбу с коронавирусом

Контрольное ведомство внесло свой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса, снизив число проверок в министерствах и ведомствах. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин признался Владимиру Путину, что и его контрольное ведомство внесло свой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса, снизив число проверок в министерствах и ведомствах, хотя продлилось это недолго.

- На один месяц мы полностью останавливали наши проверки, на два месяца сдвигали новые проверки, завершали только старые, - рассказал он. - На месяц позже завершили проверки по отчёту правительства и бюджета за прошлый год. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки генеральной прокуратуры и следственного комитета, документы отправлены. Около 50 миллиардов рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учёта, нарушение процедур государственных закупок.

Ведутся и проверки, связанные напрямую с борьбой с эпидемией.

- Мы проверяем закупки аппаратов искусственного дыхания, бесконтактных термометров и другого оборудования, - перечислял Кудрин. - Большие средства выделены на поддержку экономики. К концу года выходим на анализ того, как использовались эти средства, все ли процедуры были использованы.

О ЧЕМ ЕЩЕ ДОЛОЖИЛ КУДРИН

- Накопившаяся задолженность у потребителей газа перед «Газпромом» 331 миллиард. Есть отпуск бездоговорного газа в основном в республике Северного Кавказа. Все решения, ранее принятые на этот счет, до сих пор не исполнены.

- Не все свалки внутри городов ликвидируются, выявлены несанкционированный свалки.

- 85 процентов российских лесов не оценены по их состоянию на данный момент.

- Анализ государственных информационных систем показал, что очень много денег потрачено на их создание. Всего насчитали 876 информационных систем разного уровня, и часть из них уже официально закрыта.

- Идет мониторинг незавершенного строительства, по которому «идет большое отставание». Такого рода объектов накопилось много, все эти последние годы министерства боялись их списывать.