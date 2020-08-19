Рука в руке: Анастасия Волочкова в белом платье укатила с женихом в свадебное путешествие

Настя объявила о том, что ее свадьба будет грандиозной. Красавица сменит семь платьев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Волочкова без пяти минут жена. Совсем скоро балерина первый раз отправится плод венец. А перед этим влюбленные отправились в свадебное путешествие.

"Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы - это оригинально и по-волочковски", - написала Анастасия Волочкова под ярким фото.

В кадре балерина предстала в белом мини платье с глубоким декольте, серебристых босоножках. На ее плечах - обожаемая чернобурка. За руку танцовщицу держит ее избранник. Красавец-мужчина в белой рубашке. Все остальное скрыто от посторонних глаз.

Настя четко следует правилу - счастье любит тишину. Она показывает жениха по частям. Начинала, помнится, с носков. Потом были джинсы, руки и даже лицо. Но так, чтоб никто и не узнал милого.

Чуть ранее балерина похвасталась поклонникам, как готовится к свадьбе с давним возлюбленным, имя которого она пока не раскрывает. Известно лишь, что мужчина хорош собой, молод и никогда не был женат.

Настя объявила о том, что ее свадьба будет грандиозной. Красавица сменит семь платьев. Первая брачная ночь пройдет в роскошной питерской квартире, которую для нее когда-то купил за 130 миллионов рублей бывший возлюбленный Сулейман Керимов.

Знаменитость любит роскошь и считает, что заслужила ее мозолями на своих ножках. "Я всегда мечтала о красивой жизни принцессы во дворце", - признавалась звезда.