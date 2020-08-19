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Все лето на арене артист Михаил Ефремов

Адвокат Эльман Пашаев день за днем устраивает в суде иммерсивное шоу. Подсудимый не возражает
Сергей ЕфимовСергей ЕфимовСергейЕфимов
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После инсульта, которого не было, к подсудимому вернулся прежний артистический азарт

После инсульта, которого не было, к подсудимому вернулся прежний артистический азарт

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Трагедийность произошедшего постепенно будет уходить на второй план. Мы все свыкнемся с самим фактом — да, звезда убила невинного человека, и будем по привычке наблюдать за медиаспектаклем, который продлится еще много месяцев, пока не состоится суд». Это я написал 12 июня (пардоньте за автоцитату). И оказался чудовищно не прав.

Я-то был уверен, что свистопляска сосредоточится там, где обычно — в дневных ток-шоу двух основных телеканалов, а уж в суде-то обойдется без скоморошества. А вышло наоборот: телик пошумел и сдулся, а основное шапито развернулось как раз в суде.

Адвокат подсудимого Эльман Пашаев, над которым все смеялись, потому что он чудовищно косноязычный, обвел прессу вокруг пальца. Все выходные он раздавал комментарии: да, у Ефремова правда был инсульт, а кто сомневается — тот моральный урод. А когда выяснилось, что у артиста инсульта не было и адвоката обвинили во лжи, взвился: «А когда я вам говорил про инсульт? Запись покажите!». У нас в редакции такая запись была, мы ее переслушали и… поняли, что адвокат-таки прав. Слово «инсульт» он вообще не произносил. На вопрос «у Ефремова был инсульт?» ответил: «Кто в этом сомневается, тот моральный урод». Виртуоз же, правда?

Адвокат подсудимого Эльман Пашаев, над которым все смеялись, потому что он чудовищно косноязычный, обвел прессу вокруг пальца

Адвокат подсудимого Эльман Пашаев, над которым все смеялись, потому что он чудовищно косноязычный, обвел прессу вокруг пальца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да черт с ним, с инсультом. В среду свидетель защиты, автоэксперт по фамилии Фиалко предположил, что машину Ефремова могли сбить с пути истинного следующие факторы:

а) хакеры, воздействовавшие на автомобиль через спутники;

б) энергетические сгустки и дыры;

в) озоновые дыры и облака.

Также «Фиалко не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, а Ефремова мог ослепить лазер, возможен вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования», - передает наш судебный и чудом не поседевший корреспондент Алена Мартынова (ведь надо еще понять, что ты это правда слышишь, а не сошел с ума).

А я все думал, почему суд идет так долго. И работе адвоката нельзя не позавидовать: оказывается, можно нести любую пургу, приглашать самых отмороженных «свидетелей», которые бредят в меру своей фантазии, и за это ничего не будет.

Даже бригада не приедет.А ребят из Comedy Club за что-то похожее часто ругают.

Где-то в середине устроенного Пашаевым фестиваля безумия, также сообщил наш корреспондент, подсудимый вскричал: «Все это надо исследовать!»

Да, постараемся не забыть, несмотря на всю занимательность процесса, что у нас же есть еще и подсудимый. Который выглядит теперь довольно бодрым - вот уже и кричит, а все остальное время читает молитвослов. Второй день с ним ходит. Драматургически блестящая находка - жаль, только сейчас придумали.

Невиновность Ефремова, сначала совершенно невозможная в силу объективных причин, затем эфемерная — сотканная из отборной пашаевщины, на глазах становится все более осязаемой. Первыми ее узрели альтернативно одаренные бодрые старушки в майках с портретами Ефремова на груди, дежурящие у суда. А теперь, похоже, и сам Михаил Олегович уверовал: «Все это надо исследовать!»

Ефремов или кричит или читает молитвослов

Ефремов или кричит или читает молитвослов

Другая свидетельница сообщила, что Ефремов совсем не пьет — ну разве что чуть-чуть виски по праздникам. И уточнила марку: виски Jameson. Опа, никак в нашем шоу первая рекламная интеграция.

После инсульта, которого не было, к подсудимому вернулся прежний артистический азарт — он вновь на сцене, весь в огнях, и несут цветы, и рукоплещет зал, и через полсотни корреспондентов его слово мгновенно доходит до миллионов. Такого спектакля у него еще не было.

И некому сказать артисту: «Хватит! Стыдно...»

Может, он молитвослов вверх ногами держит?

Не, а вдруг правда хакеры, че.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯАвария с участием Михаила Ефремова в Москве

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