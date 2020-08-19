Все лето на арене артист Михаил Ефремов

После инсульта, которого не было, к подсудимому вернулся прежний артистический азарт Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Трагедийность произошедшего постепенно будет уходить на второй план. Мы все свыкнемся с самим фактом — да, звезда убила невинного человека, и будем по привычке наблюдать за медиаспектаклем, который продлится еще много месяцев, пока не состоится суд». Это я написал 12 июня (пардоньте за автоцитату). И оказался чудовищно не прав.

Я-то был уверен, что свистопляска сосредоточится там, где обычно — в дневных ток-шоу двух основных телеканалов, а уж в суде-то обойдется без скоморошества. А вышло наоборот: телик пошумел и сдулся, а основное шапито развернулось как раз в суде.

Адвокат подсудимого Эльман Пашаев, над которым все смеялись, потому что он чудовищно косноязычный, обвел прессу вокруг пальца. Все выходные он раздавал комментарии: да, у Ефремова правда был инсульт, а кто сомневается — тот моральный урод. А когда выяснилось, что у артиста инсульта не было и адвоката обвинили во лжи, взвился: «А когда я вам говорил про инсульт? Запись покажите!». У нас в редакции такая запись была, мы ее переслушали и… поняли, что адвокат-таки прав. Слово «инсульт» он вообще не произносил. На вопрос «у Ефремова был инсульт?» ответил: «Кто в этом сомневается, тот моральный урод». Виртуоз же, правда?

Адвокат подсудимого Эльман Пашаев, над которым все смеялись, потому что он чудовищно косноязычный, обвел прессу вокруг пальца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да черт с ним, с инсультом. В среду свидетель защиты, автоэксперт по фамилии Фиалко предположил, что машину Ефремова могли сбить с пути истинного следующие факторы:

а) хакеры, воздействовавшие на автомобиль через спутники;

б) энергетические сгустки и дыры;

в) озоновые дыры и облака.

Также «Фиалко не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, а Ефремова мог ослепить лазер, возможен вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования», - передает наш судебный и чудом не поседевший корреспондент Алена Мартынова (ведь надо еще понять, что ты это правда слышишь, а не сошел с ума).

А я все думал, почему суд идет так долго. И работе адвоката нельзя не позавидовать: оказывается, можно нести любую пургу, приглашать самых отмороженных «свидетелей», которые бредят в меру своей фантазии, и за это ничего не будет.

Даже бригада не приедет.А ребят из Comedy Club за что-то похожее часто ругают.

Где-то в середине устроенного Пашаевым фестиваля безумия, также сообщил наш корреспондент, подсудимый вскричал: «Все это надо исследовать!»

Да, постараемся не забыть, несмотря на всю занимательность процесса, что у нас же есть еще и подсудимый. Который выглядит теперь довольно бодрым - вот уже и кричит, а все остальное время читает молитвослов. Второй день с ним ходит. Драматургически блестящая находка - жаль, только сейчас придумали.

Невиновность Ефремова, сначала совершенно невозможная в силу объективных причин, затем эфемерная — сотканная из отборной пашаевщины, на глазах становится все более осязаемой. Первыми ее узрели альтернативно одаренные бодрые старушки в майках с портретами Ефремова на груди, дежурящие у суда. А теперь, похоже, и сам Михаил Олегович уверовал: «Все это надо исследовать!»

Ефремов или кричит или читает молитвослов

Другая свидетельница сообщила, что Ефремов совсем не пьет — ну разве что чуть-чуть виски по праздникам. И уточнила марку: виски Jameson. Опа, никак в нашем шоу первая рекламная интеграция.

После инсульта, которого не было, к подсудимому вернулся прежний артистический азарт — он вновь на сцене, весь в огнях, и несут цветы, и рукоплещет зал, и через полсотни корреспондентов его слово мгновенно доходит до миллионов. Такого спектакля у него еще не было.

И некому сказать артисту: «Хватит! Стыдно...»

Может, он молитвослов вверх ногами держит?

Не, а вдруг правда хакеры, че.