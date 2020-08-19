Фонд Росконгресс проведет конкурс «Топ-10 региональных инновационных проектов»

Фонд Росконгресс совместно с Республикой Бурятия, Калужской и Калининградской областями объявляют конкурс «Топ-10 региональных инновационных проектов» в рамках проекта Business Priority.

Фонд Росконгресс совместно с Республикой Бурятия, Калужской и Калининградской областями объявляют конкурс «Топ-10 региональных инновационных проектов» в рамках проекта Business Priority. Соответствующая договоренность была достигнута между руководством Фонда и правительствами этих регионов, а также представительством Республики Бурятия при президенте России.

«У нас в республике хорошая образовательная база и производственные, научные традиции, есть все условия для развития новых технологий. Наши земляки уже не раз доказывали, что все возможно. Доказательство тому – открытые производства аналога живой кожи, тест для диагностики хронической ишемии мозга и многие другие. Тем более, инновационные проекты положительно влияют на экономику, а значит и на качество жизни жителей всей республики. Подавайте заявки, побеждайте и создавайте новые истории успеха!» – призвал участвовать в конкурсе глава Бурятии Алексей Цыденов.

Конкурс «Топ-10 региональных инновационных проектов» направлен на выявление востребованных и перспективных инновационных решений в различных секторах экономики, обладающих потенциалом для масштабирования бизнеса как на российских, так и на международных рынках.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, разрабатывающие и реализующие инновационные проекты, обладающие существенной новизной и перспективой коммерциализации. При этом технологии и продукты данных компаний могут быть применены не только в регионах, поддерживающих конкурс, но и в других субъектах РФ, а также за рубежом.

Финалисты конкурса получат статус Business Priority, который открывает компаниям широкие возможности для привлечения инвестиций и масштабирования бизнеса.

Стартапы-финалисты также выступят на специальной питч-сессии на Российском инвестиционном форуме 2021 года, где представят свои проекты сообществу экспертов и потенциальных инвесторов.

«Деятельность Фонда Росконгресс во многом направлена на продвижение потенциала российских регионов, в том числе в высокотехнологической сфере. Идея конкурса заключается в том, чтобы, с одной стороны, поддержать местные компании, а с другой – проекты, чьи наработки могут быть востребованы на региональном уровне. Мы очень рады тому, что наша инициатива нашла отклик у руководства сразу трех субъектов Российской Федерации. Уверен, что в скором времени география конкурса еще больше расширится», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Мы приглашаем к участию в конкурсе инновационные компании, работающие в самых разных сферах экономики, как в B2C, так и B2B-сегментах. Конкурс станет для них хорошим трамплином, а региональные власти получат эффективные современные решения для проведения дальнейших позитивных преобразований», – прокомментировала генеральный директор Business Priority Марианна Скраган.

Подробная информация о конкурсе «Топ-10 региональных инновационных проектов» – на сайте Business Priority.

Для подачи заявки необходимо заполнить заявку и приложить презентацию проекта.