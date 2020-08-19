"Динамо" сыграло неплохо против "Ростова". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 19 августа, в Москве на стадионе в Петровском парке прошел поединок 3 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. У "Динамо" гостили футболисты "Ростова" - эти две команды по итогам прошлого сезона были соседями по турнирной таблице. И именно эти два клуба осенью будут играть в Лиге Европы. В очном же противостоянии в поединках, которые проходили в Москве, ростовчане не добивались побед уже почти пять лет - только ничьи, либо же поражения. Серия продолжилась и в этом поединке.

Исход встречи для команды Валерия Карпина был предрешен в конце первого тайма. "Динамо" удалось за несколько минут забить сразу два гола в ворота ростовчан. На 42-й минуте матча после просмотра видеоповтора судья поставил мяч "на точку" - в штрафной свалили форварда Николая Комличенко. И Максимилиан Филипп был точен с 11-метровой отметки, разведя вратаря и мяч по разным углам.

А перед самым перерывом "Динамо" забило и второй - после подачи Шиманьски пострадавший при пенальти Комличенко удачно подставил голову. И - отправил мяч в ворота краем головы, даже не смотря на ворота. Невероятное везение для "Динамо", по сути, предрешило исход поединка. "Ростов" как ни старался, не получилось забить хотя б один гол. Хотя было немало моментов у донской команды.

Следующая игра у "Динамо" - 22 августа в гостях против тульского "Арсенала". А у "Ростова" поединок будет сыгран 23 числа - в гостях против ФК "Уфа".

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию поединка "Динамо" - "Ростов".