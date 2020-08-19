Школа актерского мастерства Саши Петрова умерла, не родившись

Кривлялись, парились, скрабились, говорили, танцевали, смеялись, обнимались, кайфовали, дарили подарки. Новый год, одним словом. Наш - летом 23 июля Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Год назад звезда фильмов «Лед», «Притяжение», сериалов «Полицейский с Рублевки» и других кассовых проектов Саша Петров открыл школу актерского мастерства. Точнее, зарегистрировал ее. Почему нет?

Послужной список — огромный, опыта накоплено достаточно, пора передавать знания и навыки младому поколению. Тем более, если за это еще и деньги будут платить. В интернете есть масса кинопроб Саши, так что оценить его талант по достоинству может каждый.

Наверняка от желающих получить урок мастерства от актера театра им. Ермоловой, который у самого Люка Бессона в фильме «Анна» сыграл, отбоя бы не было.

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Однако проект не то, чтобы не взлетел, он, как оказалось, даже и не запускался.

. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Налоговики решили провести проверку по месту регистрации Школы актерского мастерства, но по адресу, указанному в документах, никого и ничего не обнаружили. Пришлось вычеркнуть из ЕГРЮЛ так и не родившуюся фабрику талантов. То ли это перфоманс такой — мол, посмотрите, в каком месте русская актерская школа, то ли Саше просто некогда было заниматься творческим детищем. Оно и понятно: за последние два года у актера вышло восемь крупнейших проектов. А 24 сентября ожидается премьера спортивной мелодрамы «Стрельцов», где у Петрова, разумеется, главная роль.

24 сентября ожидается премьера спортивной мелодрамы «Стрельцов»

Сам актер и его представитель Екатерина Корнилова на сообщения и звонки «КП», связанные с ликвидацией актерской школы, не ответили. В настоящий момент Петров греется на солнышке Геленджика с режиссером Жорой Крыжовниковым, который снимает в южном городе комедию «Родные».