Людмила Поргина прервала молчание о тайном романе Николая Караченцова с Азизой

Поргина призналась, что Николай Петрович при жизни общался с Азизой Фото: Евгения ГУСЕВА

Людмила Поргина много всякого повидала на своем веку. Она была женой одного из самых талантливых актеров. Николай Караченцов всегда пользовался успехом у женщин, но его сердце всегда принадлежало любимой Людочке. Однако недавно певица Азиза выступила с шокирующим откровением. Восточная красавица заявила, что у нее был тайный роман с Николаем Петровичем. Певица уверяет: ради нее именитый актер готов был бросить жену и уйти из семьи. Людмила Андреевна прервала молчание и впервые рассказала о связи артистки с ее мужем.

"Ха-ха-ха и еще три раза «ха». Мне даже больше добавить нечего. Никакого романа между ними не было. Людям сейчас делать нечего, негде зарабатывать. Вот они и стараются получить хоть какие-то деньги таким образом", - высказалась Людмила Поргина об откровениях Азизы.

По словам актрисы, если бы Николай Караченцов увлекся Азизой, она бы об этом узнала первой. "Он даже и подумать не мог крутить с ней романы! Там другие мозги, другое воспитание. Ни о каком романе речи быть не могло. В этом я абсолютно уверена", - цитирует вдову Собеседник.Ru.

Боевая пенсионерка готова это доказать на детекторе лжи: "Меня не обижает признание Азизы. Люди, извините, лживы. Они готовы зарабатывать на всем. Мне совершенно не страшно встретиться с Азизой лично. Я готова выйти с ней на бой".

Впрочем, Поргина призналась, что Николай Петрович при жизни общался с Азизой. Он периодически бывал на ее выступлениях. От концертов темпераментной звезды получал удовольствие. "Замечательная, красивая женщина, прекрасная певица. Жаль, что у нее так трагично случилось с певцом Игорем Тальковым в Санкт-Петербурге. Но слава Богу, что она выжила после этого кошмара и вышла снова на сцену. Работает, и дай Бог, чтобы так продолжалось дальше", - резюмировала артистка.