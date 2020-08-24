Автомобиль вместо самолета, Азовское вместо Черного, озеро вместо моря: блогеры рассказали, как сэкономить на отдыхе

Осваивайте новые маршруты по нашей стране!

Как пелось в одной старинной песне: «Скоро осень, за окнами август». В этом году как-то особенно хочется, чтобы лето, которого толком и не было, не кончалось. Выбираться в заморские страны уже можно, но пока еще боязно. Возможно, сложившаяся ситуация — повод познакомиться поближе с нашей Родиной? Понятно, что в России Бали не найдешь. Но что будет, если попытаться? Где погреться на солнышке и получить максимум комфорта за разумные деньги? Наши читатели задали самые горячие вопросы о предстоящем отпуске, а популярные блогеры Яндекс.Дзена ответили на них.

ГДЕ В РОССИИ МОЖНО ДЕШЕВО ОТДОХНУТЬ

Вопрос экономии средств — главный в повестке. «Где в России дешевле всего отдохнуть?» — именно этим наши читатели интересовались чаще всего.

«Этим летом россияне двинули на Камчатку, Байкал и Алтай», — рассказывает тревел-блогер Юлия, автор канала Let's go somewhere. — Правда, такие туры не всем по карману. Путешественники с ограниченным бюджетом отдыхают в Симферополе, Анапе, Калининграде. Согласно данным сервисов по бронированию авиабилетов, по этим направлениям зарегистрировано больше всего туристов. Если говорить про цены на билеты, дешевле всего из Москвы улететь в Санкт-Петербург, из Северной столицы — в Краснодар, а из Екатеринбурга — в Анапу».

Юлия, автор канала о путешествиях в Дзене Let's go somewhere

«Петербург как место отдыха часто выбирают молодожены, но в Питере сейчас слишком много туристов», — подсказывает Яна, автор канала «Это не загуглишь». А уж если выбирать самый доступный по цене морской курорт, то здесь блогеры советуют Азовское море Таманского полуострова. «Здесь приятно купаться, есть неплохо развитая туристская инфраструктура, и вполне демократичные цены», — отмечает автор канала «Не раз очарованный странник» Яков Оксанов.

Лайфхак: чтобы сэкономить на поездках, не забывайте про автомобильные путешествия. «Такие поездки более спонтанные, не требуют особой подготовки, зато позволяют запастись впечатлениями», — отмечает тревел-блогер Юлия. Помимо Питера, блогер рекомендует отправиться на автомобиле по городам Золотого кольца: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. А можно попробовать посетить и Краснодарский край.

Что важно помнить при путешествии на автомобиле

«Самые больше расходы нужно закладывать на топливо, — советует Сергей Сайман, автор одноименного канала о путешествиях в Дзене. - Рассчитать их просто: необходимо заранее через навигатор проложить маршрут и узнать планируемый километраж. Потом посчитать, сколько топлива потребуется: для этого поделите полученное расстояние на 100, умножьте на средний расход вашего авто и на цену топлива, которым пользуетесь. Примерно таким же способом можно подсчитать расходы на жилье. Самый оптимальный способ — запланировать отдых в гостинице через каждые 500 километров пути. Наиболее бюджетный вариант — жить в палатке. Летом это интересно и комфортно. Остальные расходы (питание, экскурсии, сувениры и т. п.), как правило, занимают наименьшую часть бюджета, около 30%. Но и тут можно сэкономить, если питаться своими продуктами или использовать кухню в отеле. Но без фанатизма: не стоит везти с собой 20 килограммов гречки или других легкодоступных товаров — вы без труда найдете их в местных супермаркетах».

Сергей Сайман, автор одноименного канала о путешествиях в Дзене

ВСЕ О КРЫМЕ

«Крым или Сочи?» — интересуются читатели.

Блогер Яков Оксанов предлагает вспомнить историю: «Если рассуждать исключительно о климате, то достаточно вспомнить, что в XIX веке Крым считался здравницей, где строили свои дворцы первые лица Российской империи. А Черноморское побережье Кавказа считалось местом ссылки, куда отправляли на лесозаготовку. Поэтому в Крыму множество исторических достопримечательностей — от античных памятников до наследия российской императорской семьи. Зато на Черноморском побережье Кавказа — более экзотичная природа субтропиков и современная инфраструктура. Олимпийский парк, Имеретинская бухта и Красная Поляна великолепны. Каждый решает сам, что ему ближе».

Конечно, и в Крыму, и в Сочи этим летом очень много туристов. Есть ли наименее людные места?

«Наименее людно в Феодосийском заливе, поселок Приморский, село Береговое, — рекомендуют «Отчаянные пенсионеры» Елена и Анатолий. — Здесь просторные песчаные пляжи и отдыхающих в несколько раз меньше, чем на юге и на западе Крыма. Цены на жилье, еду и услуги значительно ниже, чем на Южном берегу Крыма, и ниже, чем в соседнем Судаке».

Лайфхак: не забывайте об Азовском море. Оно не так популярно, как Черное. Отдыхающих там мало, однако море теплое, чистое, песчаные пляжи. Мало цивилизации, много диких пляжей, а цены — ниже.

«Переходим к старым советским практикам: ушло ли в небытие санаторно-курортное лечение?» — любопытствуют читатели.

«Санаторное лечение по-прежнему популярно, — успокаивают Елена и Анатолий. — Разброс по ценам, услугам и комфорту — огромный. В Крыму еще немало санаториев, в которых все осталось как при СССР, только многое уже износилось и обветшало. Но есть и современные здравницы на уровне пятизвездочных отелей».

Елена и Анатолий, авторы канала о путешествиях в Дзене «Отчаянные пенсионеры»

Лайфхак: для тех, кто вспомнил фильм «Три плюс два» и хочет отдыхать в Крыму дикарем, запоминайте координаты популярных мест палаточников: Коктебель, поселок Орджоникидзе, село Береговое, село Морское, дикие пляжи у мыса Меганом, Лисья бухта, район Арабатской стрелки на Азовском море. Уже в начале мая там появляются первые палатки и стоят до ноября, а в сезон вырастают целые палаточные городки.

ОЗЕРА ВМЕСТО МОРЕЙ

Не забываем об озерах. Блогеры уверены: отдых на озере не менее интересен, чем на Черноморском побережье.

Самое популярное озеро, конечно же, Байкал. Летом поток туристов огромен, но зато там развита инфраструктура для отдыха. Озерами славен Горный Алтай, где в этом году настоящий туристический бум. «С бронированием жилья на Алтае может выйти заминка, но если все получилось, то нужно обязательно включить в маршрут Телецкое озеро — самое большое, очень глубокое и чистое. Местные жители до сих пор называют его Алтын-Коль, что означает «золотое озеро», — советует Юлия, автор канала Let's go somewhere.

Путешественник Сергей Сайман знает, как сэкономить: «Дешевле выбрать менее массовые озера. Таких много: например, на Урале (Таганай), Кольский (Сейдозеро и Гольцовое), Ленинград (Ладожское и Онежское), Кавказ (Кезеной-Ам), Тверь (Селигер)».

ГДЕ ПРОВЕСТИ ПОЗДНИЙ ОТПУСК

«Где еще в России тепло до поздней осени, чтобы можно было отдохнуть комфортно?» — то и дело спрашивают читатели, рассчитывающие взять отпуск осенью.

«Я жил несколько лет в Сочи, и на моей памяти самым поздним сроком, когда я купался, была середина октября. Если мы говорим о температуре воды выше +20 °С», — отвечает блогер Яков Оксанов.

Яков Оксанов, автор канала о путешествиях в Дзене «Не раз очарованный странник»

Если отпуск еще позже, то блогеры советуют поехать не на море, а в горы.

«К примеру, в Адыгее есть термальные источники, а золотая осень считается здесь самым красивым сезоном, — интригует Яков Оксанов. — Представьте себя в окружении золотого и багряного леса. На улице туман и прохлада, а вы сидите в теплом источнике, от которого идет пар…».

Лайфхак: не стоит зацикливаться на идее купаться в море. Обратите внимание на отели с подогреваемыми бассейнами. Осенью цены становятся ниже, людей меньше. В этом есть определенная прелесть. Если ищете место потеплее, обратите внимание на южные районы. Даже 70 км между, например, Лазаревским и Адлером имеют большое значение. Субтропики начинаются от перевала в Туапсе, до перевала будет значительно холоднее.

Если вы опоздали с летним отпуском — обратите внимание на Кавказ.

«Особенность Западного Кавказа в том, что регион можно посещать в любое время года, — напоминает Яков Оксанов. — Этот регион включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за выдающуюся красоту и уникальность природы. Большая часть красот находится на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Туристская инфраструктура начинается с пеших маршрутов с инструкторами и заканчивается отелями премиум-класса, прогулками на лошадях, полетами на дельтапланах и сплавам по горным рекам. Путешествие на Кавказ можно рекомендовать и молодоженам».

Лайфхак от Яны, автора канала «Это не загуглишь»: по моим личным подсчетам, семейное путешествие на Кавказ обойдется дешевле, если обратиться в агентство, но для каждого маршрута лучше рассчитывать оба варианта: самостоятельная поездка, на самолете или автомобиле, бронируя жилье или «пакетом» через турфирму.

Яна, автор канала о путешествиях в Дзене «Это не загуглишь»

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОТДЫХА

А почему, собственно, теплые края? Давайте сразу холодные. Вы не думали об отдыхе в Заполярье? Здесь потрясающе красивая осень.

Любование северным сиянием можно совместить с горнолыжным отдыхом в Хибинах (Мурманская область). Самый северный горнолыжный район страны расположен по ту сторону полярного круга. Чтобы полюбоваться сиянием, выбирайте районы с отсутствием засветки. Идеальный вариант — выехать за город. Чтобы «охота» за этим чудом природы была удачной, можно воспользоваться услугами туристических агентств.

Лайфхак: чтобы гарантированно увидеть северное сияние, следите за солнечной активностью на специальных сайтах и в приложениях, например, на сайте Института земного магнетизма. «К сожалению, за полярным кругом мало мест, куда можно добраться на машине, — отмечает Сергей Сайман. — Но самое яркое и популярное — это Кольский полуостров. Правда, в этом году и здесь многолюдно».

Существуют и другие интересные виды отдыха, кроме морского и горного.

Например, в Ярославской области продвигают сельский гастротуризм: путешественников приглашают приехать на фермы и поучаствовать в сборе ягод и грибов в лесу.

В Ростовской области проводят шолоховские туры, во время которых можно погрузиться в быт донских казаков и повидать места, описанные в произведениях нашего нобелевского лауреата. А в Таганроге есть экскурсии по чеховским местам, где вы участвуете в сюжетах рассказов писателя. Кроме того, многие заповедники предлагают сафари-туры, где можно познакомиться с природой региона. Например, заповедник «Чёрные земли» в Калмыкии, где можно увидеть сайгаков. Любителям музыки блогеры рекомендуют обратить внимание на фестивальный туризм. Выбрать интересные фестивали можно на агрегаторе Allfest.ru.

Многие читатели интересовались, есть ли отдых для девушек с целью знакомства.

Яна, автор канала «Это не загуглишь» посоветовала старый дедовский лайфхак — идти в горы: «Я бы не стала искать специальные туры, а отправилась бы в несложный поход в горы, где точно будут люди без пары — активные, спортивные, да и еще и романтики».

Но какой поход в горы предпочесть?

«Для начала я бы выбрала однодневный маршрут без ночевки, туда, где нет больших перепадов высот, например, на Каменное море в Кавказском биосферном заповеднике, — отвечает Яна. — Это нужно, чтобы понять, а точно ли горный туризм на самом деле вам подходит. Одно дело — захватывающие фотографии на горных вершинах, другое дело — то, что стоит за кадром. Обязательно возьмите инструктора или запишитесь в группу, иначе можно сильно испортить впечатление. Однажды я начиталась историй путешественников, вдохновилась на поездку в горы, а в реальности все оказалось совсем по-другому: заблудилась в горах на восемь часов и дважды убегала от табуна диких лошадей».

Смелые читательницы «КП» живо интересуются, не опасно ли ездить в Чечню?

«Отдых как в Чечне, так и на Кавказе сейчас во многом даже более безопасен, чем в других популярных туристических местах, — успокоил Сергей Сайман. — Власти региона активно развивают туризм и тратят на это много ресурсов. Девушкам можно путешествовать как в составе групп, так и самостоятельно. Конечно, есть негласные правила поведения и приличия, поскольку это мусульманский регион. Отношение ко всем туристам там очень хорошее, но, если вы будете вести себя неприлично, хамить и злоупотреблять горячительными напитками, вам сделают замечание и будут не рады». Блогеры рекомендуют заехать с экскурсией в Грозный, на озеро Кезеной-Ам, посетить Аргунское ущелье, водопады и горные перевалы, усыпальницы и башни.

Лайфхак: собираясь в путешествие, не забывайте, что в большинстве регионов действует масочный режим и сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. «Есть регионы, где правила строже, — напоминает Юлия, автор канала Let's go somewhere. — На Камчатке туристы должны пройти экспресс-тестирование или провести в самоизоляции 14 дней. В Ставропольском крае для прибывших из неблагоприятных регионов обязательна двухнедельная самоизоляция для всех, кроме лиц, следующих на санаторно-курортное лечение. Прибывающие в Чеченскую Республику и Ивановскую область должны иметь справку об отсутствии коронавируса и соблюдать карантин 14 дней».