5 признаков почему Лукашенко все больше похож на Мадуро, а Тихановская — на Гуайдо в юбке

Лукашенко - вылитый Мадуро. Оба – записные ораторы, с усами и харизмой Фото: REUTERS

БАТЬКА ВАМ НЕ ЯНУКОВИЧ, А КОМАНДАНТЕ?

- Нет, недолго осталось Мадуро, неделя-две – и скинут. Никаких шансов! – убеждал я полтора года назад своего коллегу, собкора «Комсомолки» в Венесуэле Антона Фокина, стоя посреди буйства оппозиционного митинга в Каракасе.

Более 200 тысяч человек в центре столицы Венесуэлы размахивали флагами и транспарантами, скандируя имя альтернативного президента: «Гу-ай-до! Гу-ай-до!».

Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А после я пошел на провластный митинг - за Мадуро. И он мне показался пресным и неискренним.

- В России бы сказали: «Согнали бюджетников!» - заметил я нашему собкору.

- Да перестань, - пожал плечами Фокин. – Я тут и не такое видел. Устоит Мадуро.

Прошло черт знает сколько времени, оппозиция по прежнему ходит на улицы, Запад обложил Венесуэлу санкциями, а Мадуро — жив, здоров, власть не отдает. Говорит: до 2025 года никуда не уйду.

Спектакль «Свержение диктатора» явно затянулся.

Мадуро — жив, здоров, власть не отдает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так и в Белоруссии. Поначалу все - и я в том числе - думали: в Минске будет как на Майдане в Киеве. Лукашенко сам себе определил судьбу Януковича.

А спустя неделю: да это же чистая Венесуэла! И Лукашенко - вылитый Мадуро. Оба – записные ораторы, с усами и харизмой, пытались наладить отношения с «цивилизованным миром», но за «своих» не сошли.

Вот лишь 5 основных признаков почему протесты в Белоруссии все больше похожи на затянувшееся свержение Мадуро в Венесуэле.

1. Опора на силовиков и бедноту

Сам видел – в бедных районах Каракаса президента любят горячо и искренне. Бесплатные продуктовые наборы, квартиры в новостройках, пособия по безработице – живи, не горюй. При этом Мадуро отлично понимает, что залог его неприкосновенности – лояльность силовиков. Помимо армии, есть милиция, которая также содержится на бюджете, плюс загадочные «колективос» – по сути, узаконенные группировки партизан, поддерживающих правительство.

У Лукашенко, конечно, таких группировок нет. Зато силовики - везде. Это и армия, и ОМОН, и «тихари» в толпе (спортивные ребята в «гражданке»)… А «летучие эскадроны» на микроавтобусах, которые выхватывали людей с митингов и увозили в изоляторы в первые дни протеста? Даже внешне они напоминают те самые колективос – такой же «ужас, летящий на крыльях ночи».

«Kетучие эскадроны» на микроавтобусах, которые выхватывали людей с митингов и увозили в изоляторы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

При этом Лукашенко так же, как Мадуро, опирался на рабочих, селян и незащищенные слои населения. При белорусском полусоциализме им грех жаловаться на свои льготы. И именно поэтому забастовка части заводчан стала для Лукашенко психологическим ударом. Но пока ни одно производство в стране не остановлено полностью. И Батька, ровно через неделю после жестоких разгонов митингов наградил 300 сотрудников МВД – от командиров до водителей автозаков. Тем самым послал сигнал: ребята, я вас сдавать на растерзание толпы не буду! И вы меня не сдавайте...

2. Идеи социальной справедливости

В Венесуэле идеология «боливарианской революции» обещает поэтапный переход к счастливому социализму, при котором все жители страны будут чувствовать себя хоть и не богато, но вполне сыто. На самом деле, экономика страны вполне себе капиталистическая, с участием иностранного капитала и зарубежных, в том числе – американских компаний. А попытка создать социальный рай привела к гигантскому расслоению общества на супербедных и супербогатых. Собственно, движущей силой протестов в Венесуэле стал так называемый средний класс.

Мотором протеста в Белоруссии стала скорее творческая интеллигенция и молодежь, которая мечтает не о льготах, а о «прекрасном будущем» Фото: Александр КОЦ

В Белоруссии нет понятия олигархата в привычном понимание этого слова, потому что практически весь крупный бизнес - под плотным контролем государство. А простые работяги живут хоть и не богато, но стабильно. Имея уверенность в завтрашнем дне и приличную по местным меркам социалку. При этом любая бабушка может пожаловаться на зарвавшегося чиновника прямо в Минск. И на эту жалобу обязательно отреагируют. Поэтому угроза «я напишу Лукашенко» тут имеет серьезный вес. И создает некую иллюзию справедливого государства. Мотором протеста в Белоруссии стала скорее творческая интеллигенция и молодежь, которая мечтает не о льготах, а о «прекрасном будущем».

3. Отпустил вожжи

В Каракасе и других городах Венесуэлы Мадуро попытался сначала подавить восстание силой. Однако, как и в Белоруссии, это лишь добавило оппозиции сторонников. Сначала Мадуро решил отвечать оппозиции контрмитингами. Их места подбирались так, чтобы две большие массы людей не могли пересечься – несмотря на свою показательную бескомпромиссность, Мадуро все же старается удержать страну от гражданского противостояния. А позже и вовсе перестал обращать внимание на протесты оппонентов. Митингуйте себе на здоровье.

Лукашенко, совершив ту же ошибку — силового подавления - в самом начале протестов, лишь спустя неделю мобилизовал свой электорат. Поначалу получилось неуклюже и не очень искренне, но с каждым днем сторонников Лукашенко на улицах становится все больше. Они уже не боятся ходить с государственным флагом и высказываться в соцсетях.

В то же время власть в Белоруссии больше не препятствует и оппозиционным акциям, давая выпустить пар и надеясь на то, что затягивание протестов будет играть на Лукашенко. Рано или поздно, веселые, бесцельные и безрезультатные марши могут надоесть. И выдохнуться.

Лукашенко лишь спустя неделю мобилизовал свой электорат Фото: Александр КОЦ

4. Внешняя угроза

Не знаю, срабатывало ли это хоть где-нибудь, но в критические для государства дни власть пытается сплотить народ под угрозой внешнего вторжения. В случае с Венесуэлой Мадуро пугал масштабным вторжением со стороны Колумбии, где якобы формировались совместные отряды наемников, американских «зеленых беретов», антинаркотических спецназов и Бог знает кого еще. Вот-вот пересекут границу и двинутся маршем на Каракас. Ну да, сотни километров по горам…

Лукашенко эксплуатирует военную угрозу также беззастенчиво. По несколько раз названивает в Москву, чтобы убедиться, что в случае вторжения Россия выполнит свои обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Устраивает масштабные военные учения, перекидывает войска на западные рубежи, приводит армию в состояние полной боевой готовности и усиливает границу с НАТО. Пугать Россией уже не выгодно, отступать-то больше некуда.

Митинг в поддержку президента в Минске Фото: Александр КОЦ

5. Тихановская-Гуайдо

Сценарий, который сейчас разыгрывает оппозиция в Белоруссии, очень напоминает то, с чего в Венесуэле все и начиналось. США объявили президентом Хуана Гуайдо, который начал формировать параллельную власть. Заграничные активы Венесуэлы Запад тут же заморозил, а ключи от них передал своему ставленнику. Которого, к слову, начали готовить к новой роли за 10 лет до этого ползучего переворота. Однако Мадуро даже не стал арестовывать Гуайдо, чтобы не сделать из него «жертву режима».

В Белоруссии к этому этапу пока только примериваются. На роль «президента в изгнании» пробуют Светлану Тихановскую, которая записывает видеобращения то на русском, то на английском языках, призывая не признавать победу Лукашенко на выборах. Депутаты Европарламента, к слову, уже это сделали. Та еще структура, конечно, но все-таки европейская. Канада также отказалась признать Лукашенко избранным президентом. Следующим шагом наверняка станет непризнание со стороны лидеров ЕС. А там и до «коронования» Тихановской может дело дойти.

Звучат предложения об учреждении Комитета национального спасения (как это знакомо по многим революциям), появился Координационный совет оппозиции – как параллельная властная структура. Дело за санкциями. Запад может их наложить как на самого Батьку, так и на его окружение. А ключи «от квартиры, где деньги лежат» передавать в руки оппозиции.

На роль «президента в изгнании» пробуют Светлану Тихановскую Фото: REUTERS

И если Лукашенко не сломается, не сдаст добровольно президентское кресло, белорусский Гуайдо в юбке может продолжать записывать свои видеообращения из заграницы, как показывает опыт Венесуэлы, бесконечно долго. Ускорить уже запущенный процесс свержения власти в Белоруссии может лишь предательство в окружении самого Батьки либо кровавая провокация. Но это уже не венесуэльский, а украинский сценарий Майдана.

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