«Динамо» разобралось с «Ростовом» и презентовало новичка Николо Моро

«Динамо», по сути, разобралось с гостями за три минуты. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московское «Динамо» одерживает в матче с «Ростовом» и выходит на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. Продлится это как минимум час, пока не закончится центральный матч тура «Зенит» - ЦСКА, но тем не менее, событие для бело-голубых не из последних, учитывая последние успехи клуба. Возможно, это поможет подопечным Кирилла Новикова подкормить удачу и почувствовать близость и реальность чемпионского золота.

«Динамо», по сути, разобралось с гостями за три минуты. Началось всё с ошибки самих ростовчан, которая повлекла за собой одиннадцатиметровый удар. С точки был точен Максимилиан Филипп. А спустя три с небольшим минуты эффектно, а главное эффективно сыграл головой Николай Комличенко.

До момента с пенальти, казалось, что «Ростов» имеет неплохие шансы на положительный для себя исход игры. «Динамо» сильно прижималось к воротам, а «Ростов», хоть и без ударов в створ, наседал на хозяев поля. Как раз по первому получасу игры у тренеров команд возникли расхождения во мнениях. «Ростов» пытается создать результат в первые 25-30 минут. Нам было важно надёжно сыграть в обороне и искать удачу в атаке. Что касается владения мячом, оно, как вы видите, результата не приносит. Мы спокойно этот период отыграли», - заявил главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

Валерий Карпин, напротив, уверен в том, что подобный отступ в исполнении «Динамо» заслуга его подопечных: «Мягко говоря, не уверен, что они именно сели так глубоко. Мы их заставили сесть так глубоко».

Пенальти и последующий второй гол от Комличенко Карпин сравнил с эффектом от обливания холодной водой. «Ростов» так и не пришёл в себя после такой встряски. Счёт 2:0, который успел сформироваться до перерыва, так и остался не тронутым после финального свистка. Зато второй тайм подарил болельщикам бело-голубых дебют новичка московского «Динамо» Николо Моро. Те, в свою очередь, поприветствовали его бурными аплодисментами. Наверняка, эта доброжелательность поможет освоиться хорвату в новом клубе.

«Дебют успешный. Тяжело выходить в таких играх с лидером чемпионата, к которым я отношу и «Ростов». Его состояние нормальное, он сам его так определяет. Оно позволяет ему играть определённое количество времени», - поделился своим мнением от дебюта хорватского полузащитника Новиков. Моро, нужно заметить, результативно ничем не отметился. Протокол матча зафиксировал лишь жёлтую карточку для Николо. Впрочем, судя по потенциалу и таланту полузащитника, у него всё впереди. Проявлять себя в «Динамо» Моро умеет. Правда раньше он делал это за загребское «Динамо».

К сожалению, матч не подарил должного количество моментов, на которых можно было бы заострять внимание. Подобной стала ошибка латераля «Динамо» Дмитрия Скопинцева на своей половине поля. Кирилл Новиков не стал сдерживать негодования и указал защитнику на ошибку криком. После матча Новиков объяснился, но извиняться не стал.

«Защитник должен играть уверено в обороне и не допускать ошибок. Атакующие действия Скопинцева мы одобряем, но не на своей половине поля. Он получил то, что заслуживал», - объяснил главный тренер «Динамо».

Как итог - «Динамо» при не самой зрелищной игре набирает три очка и идёт дальше на верх турнирной таблицы. «Хороший матч и результат - победа на родном стадионе. Мы искупили свою вину перед болельщиками. Последний матч сложился неудачно, сегодня мы это исправили», - подвёл итог Новиков.

«Ростов» продолжает пробуксовывать на старте сезона. Впрочем, Валерий Карпин был оптимистичен и не стремился рвать на себе волосы: «С одной стороны, ожидали сильно большего. С другой - первые две игры были на выезде, одна с «Зенитом», естественно, это вносит свои коррективы».