Кирилл Новиков - о будущих трансферах «Динамо»: «Переговоры по игрокам, которые нам нужны, есть»

Кирилл Новиков рассказал о будущем усилении и трансферных целях «Динамо» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о будущем усилении и трансферных целях «Динамо». Как заверил специалист, болельщикам бело-голубых не стоит ждать трансферов в ближайшие две недели, но приобретения обязательно будут:

- Работа по усилению ведётся, но сделать трансфер не так легко. Переговоры по игрокам, которые нам нужны, есть. Мы надеемся, что усиление в это трансферное окно ещё будет. Но понятно, что не в ближайшие неделю-две. Надеемся, что мы укрепиться, - заявил Новиков.

Кирилл Новиков отметил важность приобретений и усилений именно под игру в Лиге Европы, где сыграет «Динамо» в текущем сезоне.

Напомним, что последним приобретением бело-голубых стал полузащитник Николо Моро, перешедший в московскую команду из загребского «Динамо». Его дебют состоялся в прошедшем матче «Динамо» - «Ростов» (2:0).

Также стан «Динамо» в это трансферное окно пополнил полузащитник Даниил Фомин, ранее выступавший за «Уфу.