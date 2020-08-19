"Это очень трогательно": у Никиты Михалкова родился десятый внук

У Никиты Сергеевича с недавних пор десять внуков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У 74-летнего Никиты Михалкова четверо взрослых детей от двух браков. Сын Степан рожден от союза с Анастасией Вертинской, а Анна, Артем и Надежда появились на свет в браке именитого режиссера с Татьяной Миалковой. Все звездные наследники давно обзавелись собственными семьями. У Никиты Сергеевича с недавних пор десять внуков.

Младший сын Никиты Михалкова стал папой во второй раз. Артем тщательно скрывал счастливое известие от общественности.

"Назвали Александром. Мы переживали, как дочь Наталья отреагирует на появление братика. К счастью, первая встреча детей прошла хорошо. Она очень счастлива от того, что у нее появился брат. Теперь, когда он орет, она берет его на руки и успокаивает. Это очень трогательно", - разоткровенничался Артем Михалков в программе "Судьба человека".

Мамой маленького Александра стала вторая жена Артема. Дарья Баженова младше актера на 16 лет. Пара вместе с 2017 года.

Что касается старшей дочки Натальи, то, по словам 45-летнего Артема, 18-летняя девушка растет очень талантливой. Она всерьез увлечена живописью. Наташа пишет картины маслом, как ее знаменитый предок Василий Суриков.

"В 11 лет она еще мечтала стать актрисой, даже снялась в фильме «Солнечный удар», но потом передумала. Я уверен, что если поддерживать ее талант, то можно достичь серьезных результатов. Эти навыки Наташе понадобятся, если она станет дизайнером или иллюстратором", - рассказывал сын Михалкова.

Есть у дочки Михалкова и другие способности. Она в совершенстве знает итальянский и интересуется историей семьи.

Артем развелся с мамой Наташи в 2013 году после 15 лет брака. Артист сделал все возможное, чтобы сохранить с наследницей хорошие отношения. "Смотрю на нее иногда: такая легкая, жизнерадостная, просто девочка-мотылек. Необычайно добрая, открытая, она умеет любить, дарить свое тепло… Поэтому иногда я боюсь за Наташу, ведь не все так же искренне отнесутся к ней. Но я всегда буду рядом с дочерью, выслушаю, поддержу", - рассказывал Артем.