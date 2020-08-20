Протесты в Белоруссии, последние новости на 20 августа 2020: угроза санкций ЕС и забастовки

Ситуация в Республике уже вышла за ее границы. Фото: REUTERS

В Белоруссии фокус политической жизни сместился с крупномасштабных акций протеста к высоким кабинетам.

Во вторник в 11:00 Лукашенко собрал Совет безопасности в расширенном составе, в нем приняли участие губернаторы всех областей Белоруссии.

Александр Григорьевич в резкой форме высказался об оппозиционном штабе.

- Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти, – сказал он. – Это удивительно, там уже выстроились в очередь и делят портфели. Я хочу сказать, что уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, - добавил он.

По поводу забастовок на предприятиях, Лукашенко заявил, что рабочих безжалостно накручивают как до, так и после работы:

- Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо.

Прошелся Лукашенко и по Западу, который активно высказывается по поводу ситуации в Белоруссии:

- Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу (имеются ввиду забастовки «желтых жилетов», митинги в Германии и протесты в США). Но они этого не видят. Господь с ними, — заявил Лукашенко.

Всё это транслировалась по официальным телеканалам страны.

Фото: REUTERS

Утром высказалась и Светлана Тихоновская, которая до сих пор находится в Литве и оттуда пытается возглавить оппозицию. Она записала видеообращение к лидерам европейских стран на английском языке и попросила не признавать легитимными выборы в Белоруссии.

В обед состоялся экстренный саммит ЕС. На нём была сформирована окончательно официальная позиция по отношению к ситуации в Белоруссии. Если конкретно – выборы не признавать, выделить на поддержку гражданского общества Республики 53 млн.евро. Распределение средств провести через общественные структуры, к представителям власти Белоруссии применить штрафные санкции. Глава Европейского союза Шарль Мишель сказал, что ЕС изучает вопрос о включении Лукашенко в "черный список".

Вечером того же дня официальную ноту подготовил МИД Литвы и запретил Лукашенко и еще 32 белорусам, «участвующим в фальсификации выборов», въезд на территорию своей страны. Политологи назвали такой шаг вмешательством во внутренние дела страны.

В этот день также был сформирован президиум Координационного совета оппозиции. В него вошли: Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

Тем временем продолжаются забастовки на крупных промышленных предприятиях Белоруссии. К ним присоединились Минский тракторный завод, Беларуськалий, Гомсельмаш, Мозырьский НПЗ, Минский завод колесных тягачей и другие предприятия, работу остановили шахтеры в Солигорске.

Фото: REUTERS

Массовые заявления об увольнении написали сотрудники Купаловского театра. В знак протеста увольняется коллектив радио «Сталіца».

А сотрудники минской филармонии вечером спели “Купаленку” для бастующих работников МТЗ.

Видимо, тем самым хотели изобразить агрессивно настроенную толпу, про которую утром говорил Лукашенко.

Группа белорусских спортсменов отказывается выступать за сборную Беларуси и требует остановить насилие, признать выборы недействительными и уволить членов ЦИК. В числе подписавших открытое письмо к властям страны — чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, серебряный призер Олимпийских игр 2008, чемпион Европы Андрей Кравченко, баскетболисты Александр Куль, Елена Левченко, Екатерина Снытина, двукратный призер Олимпийских игр в плавании Александра Герасименя, сообщает Tut.by.

Официально было признано, что есть третья жертва политических протестов. От огнестрельного ранения в голову умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов.

В городах уже по привычке люди собирались вечером после работы на центральных площадях. В Гродно, Гомеле, Могилеве установлены для митингующих стационарные трибуны. На ряду с оппозиционными митингами в нескольких белорусских городах прошли многочисленные акции поддержки действующего президента.

Уже к вечеру на улицах белорусских городов было тихо и спокойно.

Фото: REUTERS

Таковы последние новости о протестах в Белоруссии к 20 августа 2020 года.

“Комсомольская правда" продолжает следить за развитием событий.