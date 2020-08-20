Диетолог назвала 5 продуктов, с помощью которых похудели знаменитости

Звездный диетолог Надя Шарк. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После карантина многие из нас до сих пор с тоской глядят на шкаф, ведь любимые платья и костюмы резко стали малы.

По словам звёздного диетолога Нади Шарк, с такой же проблемой столкнулись и многие знаменитости. Так, например, Анна Семенович жаловалась в Инстаграм, что наела за карантин около 10 кило. Правда, потом скинула половину в похудательном санатории, но остальные жиринки пока не спешат покидать выдающиеся формы красавицы.

- Я могу вам назвать секретные продукты, на которых худеют наши звезды, - рассказала kp.ru диетолог Надя Шарк. - Во-первых, это красная чечевица - легкий для усвоения и невероятно полезный растительный белок, который очень важен на снижении веса. Во-вторых, это кумин (зира) и имбирь - специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде. Кумин хорошо добавлять в салаты и тёплые блюда, в бобовые, в мясо. А на основе имбиря можно делать горячие или холодные напитки. Ещё отличный продукт - соевый сыр тофу. Когда некогда готовить чечевицу, а растительный белок нужен, то натуральный тофу в удобной упаковке прекрасно подходит на перекус вне дома. С ним можно быстро приготовить салат и сделать полезные бутерброды. Плюс не надо забрать про сок алоэ. Алоэ вера содержит важные энзимы, витамины и минералы– всего около 200 полезных активных веществ. Ученые называют сок алоэ транспортным средством за его способность проникать глубоко в различные ткани организма. Проникая вглубь клеток в 3–4 раза быстрее воды, алоэ вера помогает выводить токсины и шлаки.

Как рассказывает Надя Шарк, недавно она помогла избавиться от лишних сантиметров на талии певице Анне Калашниковой.

- Ане помог снизить вес кунжутный урбеч ,- говорит диетолог.- Аня раньше не успевала позавтракать и тем более приготовить себе еду из-за большой загруженности, а сейчас съедает пару ложек кунжутного урбеча с фруктами, зиру, имбирь, плюс другие специи Аня добавляет в воду в оптимальной дозировке и пьет в течение дня. Ну и конечно, чечевица (особенно в момент самоизоляции) стала одним из основных блюд Калашниковой. Она ее ела на обед и на ужин.

Благодаря мягкому очищению за счет специй и сока алоэ Аня смогла скорее достичь результата. Ну и помог ещё, конечно, отказ от всей «молочки» - Аня заменила коровье молоко на соевое и миндальное.

На карантине худел с личным диетологом и скандальный певец Прохор Шаляпин.

- Прохору помогла снизить вес (почти на 10 кило) зеленая гречка, - рассказывает диетолог Надя Шарк.- Прохор делал на основе зелёной гречки белковый коктель и пил его на завтрак или перекус. И наконец-таки стал регулярно питаться, поскольку до этого он ел мало в течение дня, в основном перекусывал, и поэтому у него было много еды вечером. В каждый приём пищи он стал добавлять белок - рыбу, мясо, тофу, яйца, протеин. Главный его секрет - сушеные яблоки. Они ему заменяли сладкое, которое он очень любит и готов есть в неограниченных количествах.